https://ru.sputnik.md/20220103/gyrbu-v-yanvare-i-fevrale-naseleniyu-stanet-strashney-47651790.html
Гырбу: в январе и феврале населению станет страшней
Гырбу: в январе и феврале населению станет страшней
Экономический эксперт оценил последствия стремительного роста цены на природный газ в Молдове
2022-01-03T08:00+0200
2022-01-03T08:00+0200
2022-01-03T09:58+0200
радио
цена
молдовагаз
газ
природный газ
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Гырбу: в январе и феврале населению станет страшней
Гырбу: в январе и феврале населению станет страшней
Молдавская экономика практически не зависит и не сильно пострадала от резкого повышения цен на природный газ – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Виорел Гырбу.Совсем другое дело – основная масса населения, особенно те, кто традиционно использовал природный газ для отопления. В зимний период они в полной мере осознают масштабы повышения."Однако есть определенные виды деятельности, которые страдают и еще сильнее пострадают от этого роста цен. Но в любом случае оно ударило по населению, создав социальные риски. Ведь еще далеко не все решилось", - отметил Гырбу.Экономика в любом случае уже страдает и пострадает еще сильнее – опосредованно, из-за того, что груз платы за природный газ ложится на плечи населения.На днях глава правления "Молдовагаза" Вадим Чебан в эфире одного из телеканалов заявил, что при росте закупочной цены на голубое топливо "Молдовагаз" должен требовать повышения тарифа для потребителей, но в то же время в компании понимают риски, связанные с повышением тарифов."В нормальном режиме, когда цена растет, мы должны просить повышения тарифа. Но мы понимаем, что есть риски. Есть потребители, которые не смогут оплачивать квитанции. Это такой порочный круг: с одной стороны, мы должны действовать по закону и просить повышения тарифа, с другой – риск проблемы неплатежей, поскольку физические лица платят в зависимости от доступных доходов", — сказал Чебан.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
цена, молдовагаз, газ, природный газ, аудио
Гырбу: в январе и феврале населению станет страшней
08:00 03.01.2022 (обновлено: 09:58 03.01.2022)
Экономический эксперт оценил последствия стремительного роста цен на природный газ в Молдове.
Молдавская экономика практически не зависит и не сильно пострадала от резкого повышения цен на природный газ – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал экономический эксперт Виорел Гырбу.
"У нас природный газ в первую очередь использует частный сектор, а не экономика. 2/3 импорта газа уходит в Приднестровье, а из оставшегося 2/3 потребляет частный сектор на правом берегу Днестра. Экономика не очень зависит от цен на природный газ", - заявил эксперт.
Совсем другое дело – основная масса населения, особенно те, кто традиционно использовал природный газ для отопления. В зимний период они в полной мере осознают масштабы повышения.
"Однако есть определенные виды деятельности, которые страдают и еще сильнее пострадают от этого роста цен. Но в любом случае оно ударило по населению, создав социальные риски. Ведь еще далеко не все решилось", - отметил Гырбу.
Экономика в любом случае уже страдает и пострадает еще сильнее – опосредованно, из-за того, что груз платы за природный газ ложится на плечи населения.
"Население видело счета за ноябрь. Но намного страшней станет ситуация в январе или феврале. Тогда де-факто мы увидим реальность. Но это ударяет по экономике через социальный дисбаланс и обнищание населения", - резюмировал собеседник.
На днях глава правления "Молдовагаза" Вадим Чебан в эфире одного из телеканалов заявил, что при росте закупочной цены на голубое топливо "Молдовагаз" должен требовать повышения тарифа для потребителей, но в то же время в компании понимают риски, связанные с повышением тарифов.
"В нормальном режиме, когда цена растет, мы должны просить повышения тарифа. Но мы понимаем, что есть риски. Есть потребители, которые не смогут оплачивать квитанции. Это такой порочный круг: с одной стороны, мы должны действовать по закону и просить повышения тарифа, с другой – риск проблемы неплатежей, поскольку физические лица платят в зависимости от доступных доходов", — сказал Чебан.