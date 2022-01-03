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Игнат: я бы советовал подумать, покупать ли молдавские вина 2021 года
Игнат: я бы советовал подумать, покупать ли молдавские вина 2021 года
Урожай винограда 2021 года не самый лучший
2022-01-03T09:00+0200
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Игнат: я бы советовал подумать, покупать ли молдавские вина 2021 года
Игнат: я бы советовал подумать, покупать ли молдавские вина 2021 года
Прошедший 2021 год был не самым хорошим с климатической точки зрения для молдавских виноделов – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Анатолий Игнат.Все дело в том, что в винограде был не самый высокий уровень сахаристости, что связано с климатическими условиями 2021 года."Лето в 2021 году было достаточно прохладным, особенно в центральных районах Молдовы, поэтому виноград не набрал большое количество сахара. Были еще причины. Вина будут не то чтобы посредственные, но, в общем, хуже, чем в прошлые годы", - отметил Игнат.Вместе с тем эксперт отметил, что не во всех регионах даже такой небольшой страны как Молдова вино получилось хуже, чем обычно.В "первом пандемийном году" темпы экспорта молдавских вин снизились, но тем не менее по сравнению с 2019 годом этот показатель в данной отрасли не претерпел серьезных изменений, и отечественная продукция осталась востребованной на внешнем рынке. В январе 2020 года в Молдове наблюдался рост экспорта вина на 17,5%, а в феврале – примерно на 10%. Начиная с марта, производители отметили снижение отправки товаров за границу на 9%, а в апреле – на 26%.За 2018-2019 годы республика экспортировала винодельческую продукцию на сумму, которая превысила три миллиарда леев.
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Игнат: я бы советовал подумать, покупать ли молдавские вина 2021 года

09:00 03.01.2022 (обновлено: 09:41 03.01.2022)
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Игнат: я бы советовал подумать, покупать ли молдавские вина 2021 года
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Сергей Цуркану
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Экономический эксперт рассказал о том, каким был 2021 год с точки зрения производителей вина.
Прошедший 2021 год был не самым хорошим с климатической точки зрения для молдавских виноделов – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Анатолий Игнат.
"Для винограда год был не самым удачным, поэтому я бы советовал подумать в будущем, покупать ли молдавские вина производства 2021 года. Год был для виноделов чуть хуже, чем средний", - заявил эксперт.
Все дело в том, что в винограде был не самый высокий уровень сахаристости, что связано с климатическими условиями 2021 года.
"Лето в 2021 году было достаточно прохладным, особенно в центральных районах Молдовы, поэтому виноград не набрал большое количество сахара. Были еще причины. Вина будут не то чтобы посредственные, но, в общем, хуже, чем в прошлые годы", - отметил Игнат.
Вместе с тем эксперт отметил, что не во всех регионах даже такой небольшой страны как Молдова вино получилось хуже, чем обычно.
"Однако в некоторых микрозонах вина будут достаточно хорошими, обобщать не нужно. Причем эта проблема не только молдавская. Качество вина меняется из года в год во всем мире, особенно последнее время – климатические условия сильно "скачут", - резюмировал экономист.
В "первом пандемийном году" темпы экспорта молдавских вин снизились, но тем не менее по сравнению с 2019 годом этот показатель в данной отрасли не претерпел серьезных изменений, и отечественная продукция осталась востребованной на внешнем рынке. В январе 2020 года в Молдове наблюдался рост экспорта вина на 17,5%, а в феврале – примерно на 10%. Начиная с марта, производители отметили снижение отправки товаров за границу на 9%, а в апреле – на 26%.
За 2018-2019 годы республика экспортировала винодельческую продукцию на сумму, которая превысила три миллиарда леев.
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