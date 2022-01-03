https://ru.sputnik.md/20220103/izrail-izmenit-pravila-vezda-dlya-vaktsinirovannykh-i-perebolevshikh-covid-47717757.html

Израиль изменит правила въезда для вакцинированных и переболевших COVID

Израиль изменит правила въезда для вакцинированных и переболевших COVID

Израиль разрешит въезд в страну привитым и переболевшим коронавирусом иностранцам.

2022-01-03T14:15+0200

2022-01-03T14:15+0200

2022-01-03T14:15+0200

коронавирус

в мире

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0f/46413043_0:314:3077:2044_1920x0_80_0_0_c7619f05893eecc8573163c133a38f3d.jpg

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. С 9 января въезд в Израиль будет разрешен вакцинированным и переболевшим COVID-19 иностранцам из стран с умеренным уровнем заболеваемости, такое решение приняли власти страны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Израиля.В настоящее время Республика Молдова входит в список "оранжевых" стран.Минздрав Израиля сообщает, что въезжающим необходимо будет выполнить ряд условий. В том числе, до посадки на самолет заполнить онлайн-форму на правительственном сайте, выполнить ПЦР или антиген тест, сдать тест ПЦР на въезде в страну и соблюдать изоляцию в течение суток до получения отрицательного результата.Однако в число вакцин, с которыми туристы смогут въехать в Израиль с 9 января, "Спутник" пока не входит, об этом сообщил РИА Новости источник в израильском правительстве."К сожалению, по привитым "Спутником" такого решения пока нет", - сказал источник.Въезд в Израиль будет запрещен иностранцам из "красных" стран - с высоким уровнем заболеваемости. Россия в этот перечень не входит, список в настоящее время составляют 15 государств, в том числе США, Великобритания, Турция, Мексика и Швейцария.

https://ru.sputnik.md/20211212/izrail-novye-ogranicheniya-koronavirus-47164887.html

израиль

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, израиль