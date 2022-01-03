https://ru.sputnik.md/20220103/izrail-izmenit-pravila-vezda-dlya-vaktsinirovannykh-i-perebolevshikh-covid-47717757.html
Израиль изменит правила въезда для вакцинированных и переболевших COVID
Израиль изменит правила въезда для вакцинированных и переболевших COVID
Израиль разрешит въезд в страну привитым и переболевшим коронавирусом иностранцам.
2022-01-03T14:15+0200
2022-01-03T14:15+0200
2022-01-03T14:15+0200
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КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. С 9 января въезд в Израиль будет разрешен вакцинированным и переболевшим COVID-19 иностранцам из стран с умеренным уровнем заболеваемости, такое решение приняли власти страны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Израиля.В настоящее время Республика Молдова входит в список "оранжевых" стран.Минздрав Израиля сообщает, что въезжающим необходимо будет выполнить ряд условий. В том числе, до посадки на самолет заполнить онлайн-форму на правительственном сайте, выполнить ПЦР или антиген тест, сдать тест ПЦР на въезде в страну и соблюдать изоляцию в течение суток до получения отрицательного результата.Однако в число вакцин, с которыми туристы смогут въехать в Израиль с 9 января, "Спутник" пока не входит, об этом сообщил РИА Новости источник в израильском правительстве."К сожалению, по привитым "Спутником" такого решения пока нет", - сказал источник.Въезд в Израиль будет запрещен иностранцам из "красных" стран - с высоким уровнем заболеваемости. Россия в этот перечень не входит, список в настоящее время составляют 15 государств, в том числе США, Великобритания, Турция, Мексика и Швейцария.
https://ru.sputnik.md/20211212/izrail-novye-ogranicheniya-koronavirus-47164887.html
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в мире, израиль
Израиль изменит правила въезда для вакцинированных и переболевших COVID
Израиль разрешит въезд в страну привитым и переболевшим коронавирусом иностранцам.
КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik.
С 9 января въезд в Израиль будет разрешен вакцинированным и переболевшим COVID-19 иностранцам из стран с умеренным уровнем заболеваемости, такое решение приняли власти страны, передает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Израиля.
"Премьер-министр и министры иностранных дел, здравоохранения, внутренних дел, туризма и транспорта пришли к выводу, что с воскресенья 9 января вакцинированные и переболевшие COVID иностранцы из "оранжевых" стран (с умеренным уровнем заболеваемости - ред.) смогут получить разрешение на въезд", - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время Республика Молдова входит в список "оранжевых" стран.
Минздрав Израиля сообщает, что въезжающим необходимо будет выполнить ряд условий. В том числе, до посадки на самолет заполнить онлайн-форму на правительственном сайте, выполнить ПЦР или антиген тест, сдать тест ПЦР на въезде в страну и соблюдать изоляцию в течение суток до получения отрицательного результата.
Однако в число вакцин, с которыми туристы смогут въехать в Израиль с 9 января, "Спутник" пока не входит, об этом сообщил РИА Новости источник в израильском правительстве.
"К сожалению, по привитым "Спутником" такого решения пока нет", - сказал источник.
Въезд в Израиль будет запрещен иностранцам из "красных" стран - с высоким уровнем заболеваемости. Россия в этот перечень не входит, список в настоящее время составляют 15 государств, в том числе США, Великобритания, Турция, Мексика и Швейцария.