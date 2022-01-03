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Страшное начало года в Кишиневе: найдены тела двух человек
Страшное начало года в Кишиневе: найдены тела двух человек
В начале года в молдавской столице нашли безжизненные тела двух мужчин.
2022-01-03T19:37+0200
2022-01-03T19:37+0200
в молдове
кишинев
молдова
убийство
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КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Безжизненные тела двух мужчин 21 и 66 лет были найдены в Кишиневе в понедельник. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова сообщила пресс-секретарь кишиневской полиции Светлана Скрипник. Как рассказала Скрипник, тело 21-летнего молодого человека нашли близ озера в парке "Долина роз". Выяснилось, что это житель Кишинева, на теле которого было зафиксировано множество ножевых ранений, большей частью на голове. Тело другого мужчины нашли на улице Фередеулуй. Как выяснила полиция, пострадавший не имел постоянного места жительства и временно укрывался в заброшенном помещении, где и был обнаружен. Сообщается, что экспертиза не нашла следов насилия на теле погибшего. Все обстоятельства этого инцидента выясняются.
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в молдове, кишинев, молдова, убийство

Страшное начало года в Кишиневе: найдены тела двух человек

19:37 03.01.2022
© Sputnik / Мирослав РотарьДоступ запрещен полиция
Доступ запрещен полиция - Sputnik Молдова, 1920, 03.01.2022
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В первые дни нового года в молдавской столице нашли безжизненные тела двух человек.
КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Безжизненные тела двух мужчин 21 и 66 лет были найдены в Кишиневе в понедельник. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова сообщила пресс-секретарь кишиневской полиции Светлана Скрипник.
Как рассказала Скрипник, тело 21-летнего молодого человека нашли близ озера в парке "Долина роз". Выяснилось, что это житель Кишинева, на теле которого было зафиксировано множество ножевых ранений, большей частью на голове.

"По данному случаю было открыто уголовное дело по факту убийства", – заявила Скрипник.

Тело другого мужчины нашли на улице Фередеулуй. Как выяснила полиция, пострадавший не имел постоянного места жительства и временно укрывался в заброшенном помещении, где и был обнаружен.
Сообщается, что экспертиза не нашла следов насилия на теле погибшего. Все обстоятельства этого инцидента выясняются.
Нож - Sputnik Молдова, 1920, 02.01.2022
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