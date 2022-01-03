https://ru.sputnik.md/20220103/kishinev-dva-tela-ubijstvo-47728343.html

Страшное начало года в Кишиневе: найдены тела двух человек

Страшное начало года в Кишиневе: найдены тела двух человек

В начале года в молдавской столице нашли безжизненные тела двух мужчин.

2022-01-03T19:37+0200

2022-01-03T19:37+0200

2022-01-03T19:37+0200

в молдове

кишинев

молдова

убийство

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КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Безжизненные тела двух мужчин 21 и 66 лет были найдены в Кишиневе в понедельник. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова сообщила пресс-секретарь кишиневской полиции Светлана Скрипник. Как рассказала Скрипник, тело 21-летнего молодого человека нашли близ озера в парке "Долина роз". Выяснилось, что это житель Кишинева, на теле которого было зафиксировано множество ножевых ранений, большей частью на голове. Тело другого мужчины нашли на улице Фередеулуй. Как выяснила полиция, пострадавший не имел постоянного места жительства и временно укрывался в заброшенном помещении, где и был обнаружен. Сообщается, что экспертиза не нашла следов насилия на теле погибшего. Все обстоятельства этого инцидента выясняются.

https://ru.sputnik.md/20220102/zhenschina-zarezala-sozhitelya-caarasi-moldova-47702953.html

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Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

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в молдове, кишинев, молдова, убийство