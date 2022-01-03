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В Кишиневе меняется маршрут одного из микроавтобусов
В Кишиневе меняется маршрут одного из микроавтобусов
Теперь жителям Кишинева и пригорода Бубуечь будет легче передвигаться.
2022-01-03T07:30+0200
2022-01-03T09:59+0200
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КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. В Кишиневе изменился маршрут микроавтобусу № 121, который соединяет село Бубуечь и столицу. Соответствующее распоряжение ранее подписал вице-примар Кишинев Илья Чебан.Микроавтобусы по маршруту № 121 будут курсировать в радиусе коммуны Бубуечь с ул. Т. Бубуйог, продолжая движение по улицам Фрунзе, Штефан чел Маре, а в радиусе муниципия – по улицам Узинелор, Волунтарилор, Мештерул Маноле, Алеку Руссо и до Московского проспекта.Обратно будет курсировать в пределах Кишинева по улицам Алеку Руссо, Мештерул Маноле, Волунтарилор и Узинелор. В радиусе коммуны Бубуечь микроавтобусы будут ездить по улицам Штефан чел Маре, Фрунзе и Т. Бубуйог.Конечная остановка - в коммуне Бубуечь, на улице Штефана чел Маре.
https://ru.sputnik.md/20220102/marshrut-turisticheskii-trolleybus-prodlili-47707721.html
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в молдове, кишинев, молдова, маршрут, изменение, микроавтобус

В Кишиневе меняется маршрут одного из микроавтобусов

07:30 03.01.2022 (обновлено: 09:59 03.01.2022)
© Sputnik / Miroslav RotariОбщественный транспорт
Общественный транспорт - Sputnik Молдова, 1920, 03.01.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Теперь жителям Кишинева и пригорода Бубуечь будет легче передвигаться.
КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. В Кишиневе изменился маршрут микроавтобусу № 121, который соединяет село Бубуечь и столицу. Соответствующее распоряжение ранее подписал вице-примар Кишинев Илья Чебан.

Микроавтобусы по маршруту № 121 будут курсировать в радиусе коммуны Бубуечь с ул. Т. Бубуйог, продолжая движение по улицам Фрунзе, Штефан чел Маре, а в радиусе муниципия – по улицам Узинелор, Волунтарилор, Мештерул Маноле, Алеку Руссо и до Московского проспекта.

Обратно будет курсировать в пределах Кишинева по улицам Алеку Руссо, Мештерул Маноле, Волунтарилор и Узинелор.
В радиусе коммуны Бубуечь микроавтобусы будут ездить по улицам Штефан чел Маре, Фрунзе и Т. Бубуйог.

Конечная остановка - в коммуне Бубуечь, на улице Штефана чел Маре.
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