https://ru.sputnik.md/20220103/kishinev-marshrut-mikroavtobus-47708982.html

В Кишиневе меняется маршрут одного из микроавтобусов

В Кишиневе меняется маршрут одного из микроавтобусов

Теперь жителям Кишинева и пригорода Бубуечь будет легче передвигаться.

2022-01-03T07:30+0200

2022-01-03T07:30+0200

2022-01-03T09:59+0200

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КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. В Кишиневе изменился маршрут микроавтобусу № 121, который соединяет село Бубуечь и столицу. Соответствующее распоряжение ранее подписал вице-примар Кишинев Илья Чебан.Микроавтобусы по маршруту № 121 будут курсировать в радиусе коммуны Бубуечь с ул. Т. Бубуйог, продолжая движение по улицам Фрунзе, Штефан чел Маре, а в радиусе муниципия – по улицам Узинелор, Волунтарилор, Мештерул Маноле, Алеку Руссо и до Московского проспекта.Обратно будет курсировать в пределах Кишинева по улицам Алеку Руссо, Мештерул Маноле, Волунтарилор и Узинелор. В радиусе коммуны Бубуечь микроавтобусы будут ездить по улицам Штефан чел Маре, Фрунзе и Т. Бубуйог.Конечная остановка - в коммуне Бубуечь, на улице Штефана чел Маре.

https://ru.sputnik.md/20220102/marshrut-turisticheskii-trolleybus-prodlili-47707721.html

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