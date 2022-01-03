Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20220103/kishinev-punkty-vaktsinatsii-47711618.html
Где в Кишиневе 3 января находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 3 января находятся мобильные пункты вакцинации
Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации 3 и 4 января 2021.
2022-01-03T10:05+0200
2022-01-03T10:08+0200
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1b/47565955_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_555c06c6d699b39a4cc66fca76b5f9ad.jpg
КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в наступившем году. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в понедельник, 3 января, до 18.00.Троллейбус будет находиться в секторе Центр на проспекте Штефана чел Маре, у ТЦ Unic.Автобус отправится в сектор Центр - на улицу Армянскую, к парковке у Центрального рынка.Где будут находиться пункты вакцинации 4 январяТроллейбус будет находиться в секторе Чеканы на проспекте Мирча чел Бэтрын, 32, возле КЦ Kaufland.Автобус отправится в сектор Ботаника на улицу Гренобля, 257, и будет располагаться возле магазина Jardi Market.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".К утру вторника в республике применена 1 776 831 доза вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 982 244 человека.
https://ru.sputnik.md/20211229/antigen-test-omikron-47634771.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1b/47565955_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_49d76da04eaaed4beda0271eb1947aae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

Где в Кишиневе 3 января находятся мобильные пункты вакцинации

10:05 03.01.2022 (обновлено: 10:08 03.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausМобильный пункт вакцинации на Скулянке
Мобильный пункт вакцинации на Скулянке - Sputnik Молдова, 1920, 03.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу и в новом году.
КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в наступившем году. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в понедельник, 3 января, до 18.00.
Троллейбус будет находиться в секторе Центр на проспекте Штефана чел Маре, у ТЦ Unic.
Автобус отправится в сектор Центр - на улицу Армянскую, к парковке у Центрального рынка.

Где будут находиться пункты вакцинации 4 января

Троллейбус будет находиться в секторе Чеканы на проспекте Мирча чел Бэтрын, 32, возле КЦ Kaufland.
Автобус отправится в сектор Ботаника на улицу Гренобля, 257, и будет располагаться возле магазина Jardi Market.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
Пробирка с кровью пациента, сдавшего тест на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 - Sputnik Молдова, 1920, 29.12.2021
Коронавирус
Антиген-тесты могут неточно определять омикрон-штамм коронавируса
29 декабря 2021, 23:42
С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.
Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.
В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
К утру вторника в республике применена 1 776 831 доза вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 982 244 человека.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:05Где в Кишиневе 3 января находятся мобильные пункты вакцинации
09:37Запуск "Севпотока - 2" мог бы снизить цены на газ в Европе - эксперт
09:00Игнат: я бы советовал подумать, покупать ли молдавские вина 2021 года
08:50Мир за сутки: планы русского Халка, песня леопарда и четвертая доза вакцины в Израиле
08:30Что будет с экономикой Молдовы: возрождение или полный крах
08:00Гырбу: в январе и феврале населению станет страшней
07:30В Кишиневе меняется маршрут одного из микроавтобусов
07:00Самый точный прогноз погоды: чего ждать в первый понедельник года
00:01Погодные рекорды Молдовы 3 января
ВчераРоботы, которые были с нами рядом в 2021 году
ВчераПоездки новогоднего маршрута туристического троллейбуса в Кишиневе продлили
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераАнтиковидные протесты в Амстердаме: полиция использовала служебных собак
ВчераКак "Чайка" Андропова досталась молдавскому барону ромов
ВчераГлава "Газпрома" Миллер: 2021 год стал рекордным для компании
ВчераПожар в Хынчештах: женщина сгорела в своем доме
ВчераВ ЛНР сообщили о стягивании ВСУ вооружений к занятой ими школе в Донбассе
ВчераПредупреждение пограничников: на границе ожидается большой поток людей
ВчераПолитические итоги года: к чему подошла партия PAS к концу 2021-го
ВчераКакие сокровища скрывает барон всех ромов Молдовы во дворе своего дома