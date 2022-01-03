Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20220103/kishinev-vyrosla-zabolevaemost-covid-19-vveden-zheltyy-kod-47717502.html
В Кишиневе выросла заболеваемость COVID-19: введен "желтый код"
В Кишиневе выросла заболеваемость COVID-19: введен "желтый код"
Национальное агентство общественного здоровья обновило цветовые коды эпидопасности по районам.
2022-01-03T13:15+0200
2022-01-03T13:15+0200
коронавирус
в молдове
молдова
опасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1b/47566838_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d7f0839527552f9eb022c5059dbbbf9c.jpg
КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. В Кишиневе выросла заболеваемость COVID-19, в связи с чем столице был присвоен "желтый код" COVID-опасности. В то же время в стране уменьшилось количество районов с соответствующим цветовым кодом. Так, в Молдове - всего четыре района под "желтым кодом", а неделей ранее таковых было пять. Данные в понедельник предоставило Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ), которое еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим соответствующий цветовой код.С начала этой недели "желтый код" установили в муниципиях Кишинев, а также Яловенском, Сорокском и Тараклийском районах. "Оранжевый код" установлен в Приднестровье. Все остальные районы находятся в "зеленой" зоне.Таким образом, в целом по стране остается "желтый код" со средним уровнем заражаемости в 56 случаев на 100 тысяч населения.Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применяют с 22 сентября на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю:Какие ограничения действуют в связи с "желтым кодом"
https://ru.sputnik.md/20220103/sandu-cleduyuschaya-volna-covid-19-moldova-47713476.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1b/47566838_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5f2ccae2f97807eb3859a3573d88b159.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, опасность

В Кишиневе выросла заболеваемость COVID-19: введен "желтый код"

13:15 03.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausЗимний Кишинев 2021
Зимний Кишинев 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 03.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Национальное агентство общественного здоровья обновило цветовые коды эпидопасности по районам.
КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. В Кишиневе выросла заболеваемость COVID-19, в связи с чем столице был присвоен "желтый код" COVID-опасности. В то же время в стране уменьшилось количество районов с соответствующим цветовым кодом. Так, в Молдове - всего четыре района под "желтым кодом", а неделей ранее таковых было пять.
Данные в понедельник предоставило Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ), которое еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим соответствующий цветовой код.
С начала этой недели "желтый код" установили в муниципиях Кишинев, а также Яловенском, Сорокском и Тараклийском районах. "Оранжевый код" установлен в Приднестровье.
Все остальные районы находятся в "зеленой" зоне.
Таким образом, в целом по стране остается "желтый код" со средним уровнем заражаемости в 56 случаев на 100 тысяч населения.
Activitatea SAMU Botanica - Sputnik Молдова, 1920, 03.01.2022
Коронавирус
Санду: cледующая волна COVID-19 очень скоро придет в Молдову
10:42
Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применяют с 22 сентября на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю:
"зеленый код" опасности – меньше 50 случаев;
"желтый код" – 50-99 случаев;
"оранжевый код" – 100-249 случаев;
"красный код" – более 250 случаев.

Какие ограничения действуют в связи с "желтым кодом"

1.
Образовательные учреждения работают в обычном режиме, с физическим присутствием, с соблюдением действующих мер предосторожности, в соответствии с инструкциями, утвержденными постановлениями комиссии.
2.
Доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и в учреждения временного размещения запрещается.
3.
Предприятия общественного питания организовывают свою деятельность при максимальной заполненности, с соблюдением мер.
4.
Организация частных мероприятий (свадьбы, крестины, праздничные застолья) разрешена согласно одному из следующих вариантов: а) с участием не более 100 человек в закрытых пространствах или 150 человек в открытых пространствах, с обеспечением в местах обслуживания площади не менее двух метров для каждого посетителя/клиента, или b) с участием не более 300 человек в закрытых пространствах или 350 человек в открытых пространствах, с обеспечением в местах обслуживания площади не менее двух метров для каждого посетителя/клиента, с обязательством предъявления ими сертификата COVID-19.
5.
Зоны отдыха и парки развлечений организовывают свою деятельность с обеспечением площади в пространстве, предназначенном для посетителей/клиентов, не менее двух метров для каждого посетителя/клиента.
6.
Спортивные/фитнес-центры организовывают свою деятельность согласно одному из следующих вариантов: а) с обеспечением площади не менее четырех метров на каждого человека, или b) при максимальной заполненности, если все клиенты предъявят при входе в заведение сертификат COVID-19.
7.
Спортивные мероприятия организовываются согласно одному из следующих вариантов: а) с участием зрителей до 50 процентов максимальной вместимости пространства, как закрытого, так и открытого, или b) при 75-процентной заполненности, с обязательством всех зрителей предъявить при входе в пространство, где проводится мероприятие, сертификат COVID-19.
8.
В порядке отступления от предыдущего пункта спортивные мероприятия под эгидой специализированных международных федераций проводятся в соответствии с установленными ими протоколами.
9.
Научные встречи, конференции, семинары или другие подобные мероприятия организовываются согласно одному из следующих вариантов: а) с участием максимум 150 человек в закрытых пространствах или 200 человек в открытых пространствах, с обеспечением площади не менее двух метров для каждого человека, или b) с обеспечением площади не менее двух метров для каждого человека, без ограничения количества участников, с обязательством всех участников предъявить сертификат COVID-19.
10.
Мероприятия проводятся с соблюдением следующих условий: а) при максимальной заполненности, предусмотренной для мероприятий внутри театров, кинотеатров, концертных залов, в закрытых и открытых пространствах, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявить при входе сертификат COVID-19; b) при заполненности, обеспечивающей площадь в пространстве, предназначенном для посетителей/клиентов, не менее четырех метров для каждого посетителя/клиента – для мероприятий, проходящих в ночных клубах и на танцполах, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявить при входе сертификат COVID-19, персоналу, назначенному администратором с этой целью; с) мероприятия на открытом воздухе, такие, как спектакли, концерты, фестивали и т. д., организовываются с максимальным количеством 2500 зрителей, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявить при входе сертификат COVID-19.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:21Маноле потребует привлечь к ответственности инспектора Органа неподкупности
14:42Шум вокруг аттракциона в Кишиневе: карусель запускали "с толкача"
14:15Израиль изменит правила въезда для вакцинированных и переболевших COVID
13:45Финал Лиги чемпионов в Петербурге может пройти при полных трибунах
13:15В Кишиневе выросла заболеваемость COVID-19: введен "желтый код"
12:45Санду подписала налогово-бюджетную политику с повышением зарплат судьям КС
12:38В селе Садова проходят обыски по факту хищений на ЖДМ
12:14Бензин и дизтопливо резко дорожают в Молдове: объяснение НАРЭ
11:42Противопожарная система в здании администрации президента неисправна - Санду
11:15Что нужно делать переболевшим COVID-19: необычный совет российского академика
10:42Санду: cледующая волна COVID-19 очень скоро придет в Молдову
10:21Президент Молдовы привилась бустерной дозой вакцины от COVID-19
10:05Где в Кишиневе 3 января находятся мобильные пункты вакцинации
09:37Запуск "Севпотока - 2" мог бы снизить цены на газ в Европе - эксперт
09:00Игнат: я бы советовал подумать, покупать ли молдавские вина 2021 года
08:50Мир за сутки: планы русского Халка, песня леопарда и четвертая доза вакцины в Израиле
08:30Что будет с экономикой Молдовы: возрождение или полный крах
08:00Гырбу: в январе и феврале населению станет страшней
07:30В Кишиневе меняется маршрут одного из микроавтобусов
07:00Самый точный прогноз погоды: чего ждать в первый понедельник года