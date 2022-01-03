https://ru.sputnik.md/20220103/kurs-valyut-47730066.html
Курс валют на вторник: доллар и евро снова дорожают
Курс валют на вторник: доллар и евро снова дорожают
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2022-01-03T22:00+0200
2022-01-03T22:00+0200
2022-01-03T22:00+0200
курс валют
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35563475_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e0609eaf40d9aeeba57325b47ada3f58.jpg
КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 4 января. Доллар и евро по отношению к молдавскому лею подрастут в цене.Доллар США подорожает на два бана и будет стоить 17,7652 лея.Евро станет дороже на восемь банов и закрепится на уровне 20,1738 лея.Что касается остальных валют, то 4 января немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2394 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6511 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,0770 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-ом доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.
https://ru.sputnik.md/20211231/diztoplivo-benzin-dorozhayut-nare-tseny-47675251.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35563475_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_e6cd335149a6ded77753c27e84289394.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
курс валют
Курс валют на вторник: доллар и евро снова дорожают
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 4 января. Доллар и евро по отношению к молдавскому лею подрастут в цене.
Доллар США подорожает на два бана и будет стоить 17,7652 лея.
Евро станет дороже на восемь банов и закрепится на уровне 20,1738 лея.
Что касается остальных валют, то 4 января немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2394 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6511 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,0770 в пересчете на национальную валюту.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-ом доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.