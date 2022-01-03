https://ru.sputnik.md/20220103/kurs-valyut-47730066.html

Курс валют на вторник: доллар и евро снова дорожают

Курс валют на вторник: доллар и евро снова дорожают

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

2022-01-03T22:00+0200

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2022-01-03T22:00+0200

курс валют

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КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 4 января. Доллар и евро по отношению к молдавскому лею подрастут в цене.Доллар США подорожает на два бана и будет стоить 17,7652 лея.Евро станет дороже на восемь банов и закрепится на уровне 20,1738 лея.Что касается остальных валют, то 4 января немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2394 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6511 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,0770 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-ом доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.

https://ru.sputnik.md/20211231/diztoplivo-benzin-dorozhayut-nare-tseny-47675251.html

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2022

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