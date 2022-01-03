https://ru.sputnik.md/20220103/manole-potrebuet-privlech-k-otvetstvennosti-inspektora-organa-nepodkupnosti-47722242.html

Маноле потребует привлечь к ответственности инспектора Органа неподкупности

Маноле потребует привлечь к ответственности инспектора Органа неподкупности

Председатель КС Домника Маноле пообещала обжаловать в суде акт констатации о нарушении конфликта интересов и обещает привлечь к отвественности инспектора его издавшего.

2022-01-03T15:21+0200

2022-01-03T15:21+0200

2022-01-03T15:33+0200

конституционный суд

национальное агентство по неподкупности

конфликт интересов

домника маноле

общество

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КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Председатель Конституционного суда Домника Маноле отвергает все обвинения Национального органа по неподкупности (НОН) в конфликте интересов в ее работе. Глава КС обещает обжаловать соответствующий документ НОН и потребовать привлечь составившего этот документ к ответственности. Об этом говорится в ее сообщении на сайте Конституционного суда.По ее словам, другие судьи Конституционного суда отказали тогда в удовлетворении отвода. По мнению главы КС, только судьи этой инстанции имеют право разрешать вопросы, связанные с конфликтом интересов своих коллег. Маноле отмечает, что соответствующие констатации КС сделал в одном из своих решений.Напомним, НОН усмотрел конфликт интересов в деятельности председателя Конституционного суда Домники Маноле и сообщил об этом 31 декабря.По сообщению НОН, Маноле возглавила заседание Конституционного суда, который объявил не соответствующим Конституции решение парламента об отзыве мандата Домники Маноле, выдвинутой на должность судьи КС законодательным органом.Таким образом, Маноле участвовала в решении вопроса о конституционности ее пребывания в должности и лично разрабатывала проект постановления КС от 26 апреля 2021 года.В заявлении Нацоргана по неподкупности говорится, что Домника Маноле не соблюла необходимые процедуры, не уведомила о конфликте интересов и не воздержалась от участия в работе над заключением Конституционного суда.Президент Майя Санду в понедельник назвала вывод Национального агентства по неподкупности (НОН), которое обнаружило конфликт интересов, незаконным.В чем конфликт?В начале июня 2021 года стало известно, что Нацорган по неподкупности проводит проверку в отношении председателя КС Домники Маноле на предмет допущенного ею конфликта интересов. КС 27 апреля при участии Маноле отменил решение парламента об отзыве ее мандата судьи.В ходе заседания 27 апреля представитель парламента в КС потребовал отвода Домники Маноле, так как рассматриваемые решения касаются ее лично. Суд отклонил отвод. Заседание продолжилось с участием Маноле.Действиями Маноле заинтересовался Нацорган по неподкупности, уполномоченный санкционировать госслужащих, выборных лиц и судей за конфликт интересов. Тогда конфликт интересов, допущенный судьей КС, согласно закону был основанием для его отставки.В конце июня 2021 года депутат PAS, а ныне министр юстиции Серджиу Литвиненко обжаловал эту норму закона в Конституционном суде.Спустя всего две недели Конституционный суд признал неконституционной норму, которая позволяет лишить мандата судью КС из-за принятия решения в ситуации конфликта интересов. Решение огласила председатель КС Домника Маноле.

https://ru.sputnik.md/20211231/predsedatelya-ks-obvinili-v-konflikte-interesov-47683858.html

https://ru.sputnik.md/20210709/kak-pas-spasala-mandat-domniki-manole-35431912.html

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2022

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конституционный суд, национальное агентство по неподкупности, конфликт интересов, домника маноле