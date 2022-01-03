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https://ru.sputnik.md/20220103/manole-potrebuet-privlech-k-otvetstvennosti-inspektora-organa-nepodkupnosti-47722242.html
Маноле потребует привлечь к ответственности инспектора Органа неподкупности
Маноле потребует привлечь к ответственности инспектора Органа неподкупности
Председатель КС Домника Маноле пообещала обжаловать в суде акт констатации о нарушении конфликта интересов и обещает привлечь к отвественности инспектора его издавшего.
2022-01-03T15:21+0200
2022-01-03T15:33+0200
конституционный суд
национальное агентство по неподкупности
конфликт интересов
домника маноле
общество
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КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Председатель Конституционного суда Домника Маноле отвергает все обвинения Национального органа по неподкупности (НОН) в конфликте интересов в ее работе. Глава КС обещает обжаловать соответствующий документ НОН и потребовать привлечь составившего этот документ к ответственности. Об этом говорится в ее сообщении на сайте Конституционного суда.По ее словам, другие судьи Конституционного суда отказали тогда в удовлетворении отвода. По мнению главы КС, только судьи этой инстанции имеют право разрешать вопросы, связанные с конфликтом интересов своих коллег. Маноле отмечает, что соответствующие констатации КС сделал в одном из своих решений.Напомним, НОН усмотрел конфликт интересов в деятельности председателя Конституционного суда Домники Маноле и сообщил об этом 31 декабря.По сообщению НОН, Маноле возглавила заседание Конституционного суда, который объявил не соответствующим Конституции решение парламента об отзыве мандата Домники Маноле, выдвинутой на должность судьи КС законодательным органом.Таким образом, Маноле участвовала в решении вопроса о конституционности ее пребывания в должности и лично разрабатывала проект постановления КС от 26 апреля 2021 года.В заявлении Нацоргана по неподкупности говорится, что Домника Маноле не соблюла необходимые процедуры, не уведомила о конфликте интересов и не воздержалась от участия в работе над заключением Конституционного суда.Президент Майя Санду в понедельник назвала вывод Национального агентства по неподкупности (НОН), которое обнаружило конфликт интересов, незаконным.В чем конфликт?В начале июня 2021 года стало известно, что Нацорган по неподкупности проводит проверку в отношении председателя КС Домники Маноле на предмет допущенного ею конфликта интересов. КС 27 апреля при участии Маноле отменил решение парламента об отзыве ее мандата судьи.В ходе заседания 27 апреля представитель парламента в КС потребовал отвода Домники Маноле, так как рассматриваемые решения касаются ее лично. Суд отклонил отвод. Заседание продолжилось с участием Маноле.Действиями Маноле заинтересовался Нацорган по неподкупности, уполномоченный санкционировать госслужащих, выборных лиц и судей за конфликт интересов. Тогда конфликт интересов, допущенный судьей КС, согласно закону был основанием для его отставки.В конце июня 2021 года депутат PAS, а ныне министр юстиции Серджиу Литвиненко обжаловал эту норму закона в Конституционном суде.Спустя всего две недели Конституционный суд признал неконституционной норму, которая позволяет лишить мандата судью КС из-за принятия решения в ситуации конфликта интересов. Решение огласила председатель КС Домника Маноле.
https://ru.sputnik.md/20211231/predsedatelya-ks-obvinili-v-konflikte-interesov-47683858.html
https://ru.sputnik.md/20210709/kak-pas-spasala-mandat-domniki-manole-35431912.html
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конституционный суд, национальное агентство по неподкупности, конфликт интересов, домника маноле

Маноле потребует привлечь к ответственности инспектора Органа неподкупности

15:21 03.01.2022 (обновлено: 15:33 03.01.2022)
© Sputnik / Miroslav RotariDomnica Manole
Domnica Manole - Sputnik Молдова, 1920, 03.01.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Председатель Конституционного суда Домника Маноле пообещала обжаловать в суде акт констатации о нарушении конфликта интересов и намерена привлечь к ответственности инспектора, его издавшего.
КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Председатель Конституционного суда Домника Маноле отвергает все обвинения Национального органа по неподкупности (НОН) в конфликте интересов в ее работе. Глава КС обещает обжаловать соответствующий документ НОН и потребовать привлечь составившего этот документ к ответственности. Об этом говорится в ее сообщении на сайте Конституционного суда.

"Рассматриваемый акт вызывает у меня недоумение. Во-первых, инспектор игнорирует тот факт, что мне был заявлен отвод на судебном процессе и что отвод был рассмотрен другими моими коллегами-судьями, которые приняли решение от 27 апреля 2021 года", - пишет Маноле.

По ее словам, другие судьи Конституционного суда отказали тогда в удовлетворении отвода. По мнению главы КС, только судьи этой инстанции имеют право разрешать вопросы, связанные с конфликтом интересов своих коллег. Маноле отмечает, что соответствующие констатации КС сделал в одном из своих решений.

"Опять же, решение является обязательным не только для судей, но и для всех структур правосудия в Республике Молдова. Игнорирование его инспектором по неподкупности может быть причиной для его привлечения к ответственности в соответствии с законом. Как только я получу заключение, подам апелляцию и приму все необходимые меры, чтобы привлечь к ответственности инспектора, его издавшего", - пишет Маноле.

Напомним, НОН усмотрел конфликт интересов в деятельности председателя Конституционного суда Домники Маноле и сообщил об этом 31 декабря.
Domnica Manole - Sputnik Молдова, 1920, 31.12.2021
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Председателя КС обвинили в конфликте интересов
31 декабря 2021, 17:32
По сообщению НОН, Маноле возглавила заседание Конституционного суда, который объявил не соответствующим Конституции решение парламента об отзыве мандата Домники Маноле, выдвинутой на должность судьи КС законодательным органом.
Таким образом, Маноле участвовала в решении вопроса о конституционности ее пребывания в должности и лично разрабатывала проект постановления КС от 26 апреля 2021 года.
В заявлении Нацоргана по неподкупности говорится, что Домника Маноле не соблюла необходимые процедуры, не уведомила о конфликте интересов и не воздержалась от участия в работе над заключением Конституционного суда.
Президент Майя Санду в понедельник назвала вывод Национального агентства по неподкупности (НОН), которое обнаружило конфликт интересов, незаконным.
"Я не являюсь специалистом в данной области, но насколько я понимаю, это заключение НОН является незаконным, и я надеюсь, что юристы, люди с опытом и знаниями в этой области объяснят больше по этому вопросу", – отметила Санду.

В чем конфликт?

В начале июня 2021 года стало известно, что Нацорган по неподкупности проводит проверку в отношении председателя КС Домники Маноле на предмет допущенного ею конфликта интересов. КС 27 апреля при участии Маноле отменил решение парламента об отзыве ее мандата судьи.
Domnica Manole - Sputnik Молдова, 1920, 09.07.2021
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Реформа юстиции, или Своих не бросаем – как PAS спасала мандат Домники Маноле
9 июля 2021, 22:21
В ходе заседания 27 апреля представитель парламента в КС потребовал отвода Домники Маноле, так как рассматриваемые решения касаются ее лично. Суд отклонил отвод. Заседание продолжилось с участием Маноле.
Действиями Маноле заинтересовался Нацорган по неподкупности, уполномоченный санкционировать госслужащих, выборных лиц и судей за конфликт интересов. Тогда конфликт интересов, допущенный судьей КС, согласно закону был основанием для его отставки.
В конце июня 2021 года депутат PAS, а ныне министр юстиции Серджиу Литвиненко обжаловал эту норму закона в Конституционном суде.
Спустя всего две недели Конституционный суд признал неконституционной норму, которая позволяет лишить мандата судью КС из-за принятия решения в ситуации конфликта интересов. Решение огласила председатель КС Домника Маноле.
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