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Мэрия Кишинева оценивает ущерб, нанесенный дорогам города непогодой

Мэрия Кишинева оценивает ущерб, нанесенный дорогам города непогодой

Мэр Ион Чебан разкритиковал автовладельцев, незаконно паркующихся на газонах в Кишиневе.

2022-01-03T18:39+0200

2022-01-03T18:39+0200

2022-01-03T18:45+0200

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КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. В столичной примэрии сообщили, что профильные муниципальные службы оценивают состояние кишиневских дорог после снегопадов и перепадов температуры последних дней.Начальник Главного управления общественного транспорта и путей сообщения Виталий Михалаке в ходе оперативного совещания коммунальных служб столицы в понедельник заявил, что пострадавшие участки проезжей части дорог в ближайшие дни будут отремонтированы. В текущих погодных условиях для борьбы с выбоинами и ухабами, образовавшимися по вине непогоды, предполагается использовать холодный асфальт. Главная цель работ – устранить все препятствия для нормального движения общественного транспорта Кишинева. Тем временем столичный мэр Ион Чебан обрушился с критикой на автовладельцев, незаконно паркующихся на газонах в Кишиневе."Уважаемые водители, паркуйтесь там, где разрешена парковка, не разносите грязь по всему городу!" – обратился Чебан к автомобилистам.Мэр просит полицию штрафовать водителей, нарушающих правила.По мнению Чебана, Кишинев остро нуждается в собственной муниципальной полиции.

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2022

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кишинев, дороги, ион чебан, в молдове, молдова