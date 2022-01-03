https://ru.sputnik.md/20220103/meriya-kishinev-uscherb-47727298.html
Мэрия Кишинева оценивает ущерб, нанесенный дорогам города непогодой
Мэрия Кишинева оценивает ущерб, нанесенный дорогам города непогодой
Мэр Ион Чебан разкритиковал автовладельцев, незаконно паркующихся на газонах в Кишиневе.
2022-01-03T18:39+0200
2022-01-03T18:39+0200
2022-01-03T18:45+0200
кишинев
дороги
ион чебан
новости кишинева
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/05/33153355_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_38baa8109b16be224723f10eb3cb2935.jpg
КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. В столичной примэрии сообщили, что профильные муниципальные службы оценивают состояние кишиневских дорог после снегопадов и перепадов температуры последних дней.Начальник Главного управления общественного транспорта и путей сообщения Виталий Михалаке в ходе оперативного совещания коммунальных служб столицы в понедельник заявил, что пострадавшие участки проезжей части дорог в ближайшие дни будут отремонтированы. В текущих погодных условиях для борьбы с выбоинами и ухабами, образовавшимися по вине непогоды, предполагается использовать холодный асфальт. Главная цель работ – устранить все препятствия для нормального движения общественного транспорта Кишинева. Тем временем столичный мэр Ион Чебан обрушился с критикой на автовладельцев, незаконно паркующихся на газонах в Кишиневе."Уважаемые водители, паркуйтесь там, где разрешена парковка, не разносите грязь по всему городу!" – обратился Чебан к автомобилистам.Мэр просит полицию штрафовать водителей, нарушающих правила.По мнению Чебана, Кишинев остро нуждается в собственной муниципальной полиции.
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/05/33153355_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_aeeb4399d0b533885aa556c91c35021d.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
кишинев, дороги, ион чебан, в молдове, молдова
Мэрия Кишинева оценивает ущерб, нанесенный дорогам города непогодой
18:39 03.01.2022 (обновлено: 18:45 03.01.2022)
Мэр Ион Чебан критикует автовладельцев, незаконно паркующихся на газонах в Кишиневе.
КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. В столичной примэрии сообщили, что профильные муниципальные службы оценивают состояние кишиневских дорог после снегопадов и перепадов температуры последних дней.
Начальник Главного управления общественного транспорта и путей сообщения Виталий Михалаке в ходе оперативного совещания коммунальных служб столицы в понедельник заявил, что пострадавшие участки проезжей части дорог в ближайшие дни будут отремонтированы.
В текущих погодных условиях для борьбы с выбоинами и ухабами, образовавшимися по вине непогоды, предполагается использовать холодный асфальт. Главная цель работ – устранить все препятствия для нормального движения общественного транспорта Кишинева.
Тем временем столичный мэр Ион Чебан обрушился с критикой на автовладельцев, незаконно паркующихся на газонах в Кишиневе.
"Уважаемые водители, паркуйтесь там, где разрешена парковка, не разносите грязь по всему городу!" – обратился Чебан к автомобилистам.
Мэр просит полицию штрафовать водителей, нарушающих правила.
"Кишинев и без того превратился в одну большую бесплатную автостоянку – где хотят, там и паркуются. Такого нет ни в одной стране или столице", – утверждает примар.
По мнению Чебана, Кишинев остро нуждается в собственной муниципальной полиции.