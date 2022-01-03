https://ru.sputnik.md/20220103/mid-knr-zayavlenie-yadernoy-pyaterki-47731241.html

В МИД КНР прокомментировали совместное заявление "ядерной пятерки"

В МИД КНР прокомментировали совместное заявление "ядерной пятерки"

В Китае заявили, что совместное заявление лидеров пяти ядерных держав способствует укреплению взаимного доверия.

2022-01-03T22:30+0200

2022-01-03T22:30+0200

2022-01-03T23:14+0200

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КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Совместное заявление лидеров пяти ядерных держав о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений поможет укрепить взаимное доверие между крупными державами. Такое заявление сделал замглавы МИД Китая Ма Чжаосюй, сообщает РИА Новости.В понедельник было опубликовано совместное заявление лидеров России, КНР, Великобритании, США и Франции. В документе, текст которого был опубликован на сайте Кремля, отмечается, что лидеры этих пяти стран считают своей первоочередной ответственностью "недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков".Замглавы внешнеполитического ведомства Китая также отметил, что пять стран должны рассматривать совместное заявление в качестве "новой отправной точки", укреплять взаимное доверие и сотрудничество, а также играть активную роль в построении прочного мира и всеобщей безопасности.

https://ru.sputnik.md/20220103/zayavlenie-yadernoy-pyaterki-47726629.html

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