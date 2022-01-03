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https://ru.sputnik.md/20220103/mid-knr-zayavlenie-yadernoy-pyaterki-47731241.html
В МИД КНР прокомментировали совместное заявление "ядерной пятерки"
В МИД КНР прокомментировали совместное заявление "ядерной пятерки"
В Китае заявили, что совместное заявление лидеров пяти ядерных держав способствует укреплению взаимного доверия.
2022-01-03T22:30+0200
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политика
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КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Совместное заявление лидеров пяти ядерных держав о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений поможет укрепить взаимное доверие между крупными державами. Такое заявление сделал замглавы МИД Китая Ма Чжаосюй, сообщает РИА Новости.В понедельник было опубликовано совместное заявление лидеров России, КНР, Великобритании, США и Франции. В документе, текст которого был опубликован на сайте Кремля, отмечается, что лидеры этих пяти стран считают своей первоочередной ответственностью "недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков".Замглавы внешнеполитического ведомства Китая также отметил, что пять стран должны рассматривать совместное заявление в качестве "новой отправной точки", укреплять взаимное доверие и сотрудничество, а также играть активную роль в построении прочного мира и всеобщей безопасности.
https://ru.sputnik.md/20220103/zayavlenie-yadernoy-pyaterki-47726629.html
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в мире, китай, заявление, кнр

В МИД КНР прокомментировали совместное заявление "ядерной пятерки"

22:30 03.01.2022 (обновлено: 23:14 03.01.2022)
© Sputnik / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - Sputnik Молдова, 1920, 03.01.2022
© Sputnik / Анна Раткогло
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В Китае заявили, что совместное заявление лидеров пяти ядерных держав способствует укреплению взаимного доверия.
КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Совместное заявление лидеров пяти ядерных держав о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений поможет укрепить взаимное доверие между крупными державами. Такое заявление сделал замглавы МИД Китая Ма Чжаосюй, сообщает РИА Новости.
В понедельник было опубликовано совместное заявление лидеров России, КНР, Великобритании, США и Франции. В документе, текст которого был опубликован на сайте Кремля, отмечается, что лидеры этих пяти стран считают своей первоочередной ответственностью "недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков".

"Совместное заявление лидеров пяти ядерных держав способствует укреплению взаимного доверия и замене конкуренции между крупными державами на координацию и сотрудничество. Оно также имеет позитивное значение для построения стабильных и гармоничных отношений между крупными державами", – приводит слова Ма Чжаосюя официальный сайт МИД КНР.

Замглавы внешнеполитического ведомства Китая также отметил, что пять стран должны рассматривать совместное заявление в качестве "новой отправной точки", укреплять взаимное доверие и сотрудничество, а также играть активную роль в построении прочного мира и всеобщей безопасности.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. - Sputnik Молдова, 1920, 03.01.2022
Политика
МИД РФ: заявление "ядерной пятерки" подготовлено по российской инициативе
17:12
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