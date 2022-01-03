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Мир за сутки: планы русского Халка, песня леопарда и четвертая доза вакцины в Израиле
Мир за сутки: планы русского Халка, песня леопарда и четвертая доза вакцины в Израиле
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2022-01-03T08:50+0200
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КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк сообщил РИА Новости, что намерен в наступившем году установить новый мировой рекорд.Так, лидер "Федерации силового экстрима России", рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам планирует сорвать с места и перетянуть несколько вертолетов сразу - без использования специальных приспособлений.Сообщается, что фиксировать рекорд будет президент федерации, главный тренер сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко.Он также рассказал, что буксировку вертолета, который в силу своей специфики "вязнет" во время движения, можно сравнить с буксировкой огромного внедорожника со спущенными колесами."И самое главное - несколько вертолетов будут очень мешать взаимному движению, создавая дополнительное сопротивление, так как их будет необходимо расставить далеко друг от друга из-за размаха винтов", - сказал спортсмен.Ранее Русский Халк буксировал три вертолета, но по отдельности: Ми-8, Ми-16 и самый тяжелый вертолет Ми-26 в мае 2021 года весом более 40 тонн.О чем "спел" в Приморье редчайший леопард ОниисанРедкие видеокадры с "песней" редчайшего дальневосточного леопарда удалось получить ученым национального парка "Земля леопарда" в Приморье, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу охраняемой территории. Отмечается, что заснять хищника позволили установленные на территории парка фотоловушки."Песня" самой редкой крупной кошки в мире записана в центральной части нацпарка, недалеко от Кравцовских водопадов. Камера запечатлела процесс вокализации, помогающий животным общаться между собой. Ролик позволил ученым установить личность пятнистого крикуна – им оказался леопард с необычным именем Ониисан, что по-японски означает "старший брат", - рассказал представитель нацпарка.Идентифицировать зверя ученые смогли по уникальному узору пятен на шкуре, его номер в базе данных "Земли леопарда" – Leo 106M. На видео леопард, стоя у вершины горного хребта, смотрит в объектив автоматической камеры. А потом оставляет три метки: запаховую, визуальную и звуковую."Леопард оставил сразу три метки: запаховую с помощью мочи, визуальную – поскреб задними лапами. Третьей меткой стал его активный рык. (...) Так животные общаются и порой привлекают "вторую половинку", - отметили в нацпарке."Земля леопарда" - это место обитания редчайшей крупной кошки в мире - дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая на границе с Россией. Несколько особей дальневосточного леопарда были замечены у границы с КНДР. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 110 взрослых особей этого хищника.Четвертая пошла: в Израиле началась очередная волна вакцинацииНачать вакцинацию четвертой дозой решено в Израиле, под кампанию подпадают люди старше 60 лет, а также медицинский персонал, сообщил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, передает РИА Новости."И сегодня вечером я сообщаю, что генеральный директор Министерства здравоохранения профессор Нахман Аш недавно проинформировал меня и министра здравоохранения Ницана Горовица о своем решении разрешить четвертую дозу вакцины для взрослых старше 60 лет и медицинского персонала, если прошли по крайней мере 4 месяца с момента получения предыдущей прививки", - сказал Беннет в ходе пресс-конференции.В Израиле массовая вакцинация населения от коронавируса началась 20 декабря 2020 года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января 2021 года привитые начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня минувшего года. В настоящее время обе дозы прививки получили более 5,91 миллиона человек, третью - более 4,24 миллиона.
https://ru.sputnik.md/20211216/ofitser-mchs-otbuksiroval-na-47-metrov-gruzovik-vesom-8-tonn--47277106.html
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Мир за сутки: планы русского Халка, песня леопарда и четвертая доза вакцины в Израиле

08:50 03.01.2022 (обновлено: 09:37 03.01.2022)
© SputnikЛеопард
Леопард - Sputnik Молдова, 1920, 03.01.2022
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Обзор самых интересных событий - в утренней подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.
КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк сообщил РИА Новости, что намерен в наступившем году установить новый мировой рекорд.
Так, лидер "Федерации силового экстрима России", рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам планирует сорвать с места и перетянуть несколько вертолетов сразу - без использования специальных приспособлений.

Сообщается, что фиксировать рекорд будет президент федерации, главный тренер сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко.
"Весной… в Казани на территории АО "Казанский вертолетный завод" попробую установить новый мировой рекорд по буксировке техники, не имеющий мировых аналогов. При этом, как и ранее во время буксировки вертолетов, также надую до разрыва медицинскую грелку объемом три литра", - сказал Агаджанян.
Он также рассказал, что буксировку вертолета, который в силу своей специфики "вязнет" во время движения, можно сравнить с буксировкой огромного внедорожника со спущенными колесами.
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"И самое главное - несколько вертолетов будут очень мешать взаимному движению, создавая дополнительное сопротивление, так как их будет необходимо расставить далеко друг от друга из-за размаха винтов", - сказал спортсмен.

Ранее Русский Халк буксировал три вертолета, но по отдельности: Ми-8, Ми-16 и самый тяжелый вертолет Ми-26 в мае 2021 года весом более 40 тонн.

О чем "спел" в Приморье редчайший леопард Ониисан

Редкие видеокадры с "песней" редчайшего дальневосточного леопарда удалось получить ученым национального парка "Земля леопарда" в Приморье, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу охраняемой территории. Отмечается, что заснять хищника позволили установленные на территории парка фотоловушки.
"Песня" самой редкой крупной кошки в мире записана в центральной части нацпарка, недалеко от Кравцовских водопадов. Камера запечатлела процесс вокализации, помогающий животным общаться между собой. Ролик позволил ученым установить личность пятнистого крикуна – им оказался леопард с необычным именем Ониисан, что по-японски означает "старший брат", - рассказал представитель нацпарка.
Идентифицировать зверя ученые смогли по уникальному узору пятен на шкуре, его номер в базе данных "Земли леопарда" – Leo 106M. На видео леопард, стоя у вершины горного хребта, смотрит в объектив автоматической камеры. А потом оставляет три метки: запаховую, визуальную и звуковую.

"Леопард оставил сразу три метки: запаховую с помощью мочи, визуальную – поскреб задними лапами. Третьей меткой стал его активный рык. (...) Так животные общаются и порой привлекают "вторую половинку", - отметили в нацпарке.

"Земля леопарда" - это место обитания редчайшей крупной кошки в мире - дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая на границе с Россией. Несколько особей дальневосточного леопарда были замечены у границы с КНДР. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 110 взрослых особей этого хищника.

Четвертая пошла: в Израиле началась очередная волна вакцинации

Начать вакцинацию четвертой дозой решено в Израиле, под кампанию подпадают люди старше 60 лет, а также медицинский персонал, сообщил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, передает РИА Новости.
"И сегодня вечером я сообщаю, что генеральный директор Министерства здравоохранения профессор Нахман Аш недавно проинформировал меня и министра здравоохранения Ницана Горовица о своем решении разрешить четвертую дозу вакцины для взрослых старше 60 лет и медицинского персонала, если прошли по крайней мере 4 месяца с момента получения предыдущей прививки", - сказал Беннет в ходе пресс-конференции.
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
Коронавирус
Сколько жителей Молдовы прошли полную вакцинацию с начала года
30 декабря 2021, 17:28
В Израиле массовая вакцинация населения от коронавируса началась 20 декабря 2020 года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января 2021 года привитые начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня минувшего года. В настоящее время обе дозы прививки получили более 5,91 миллиона человек, третью - более 4,24 миллиона.
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