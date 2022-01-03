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Мир за сутки: планы русского Халка, песня леопарда и четвертая доза вакцины в Израиле
08:50 03.01.2022 (обновлено: 09:37 03.01.2022)
© SputnikЛеопард
© Sputnik
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КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк сообщил РИА Новости, что намерен в наступившем году установить новый мировой рекорд.
Так, лидер "Федерации силового экстрима России", рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам планирует сорвать с места и перетянуть несколько вертолетов сразу - без использования специальных приспособлений.
Сообщается, что фиксировать рекорд будет президент федерации, главный тренер сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко.
Сообщается, что фиксировать рекорд будет президент федерации, главный тренер сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко.
"Весной… в Казани на территории АО "Казанский вертолетный завод" попробую установить новый мировой рекорд по буксировке техники, не имеющий мировых аналогов. При этом, как и ранее во время буксировки вертолетов, также надую до разрыва медицинскую грелку объемом три литра", - сказал Агаджанян.
Он также рассказал, что буксировку вертолета, который в силу своей специфики "вязнет" во время движения, можно сравнить с буксировкой огромного внедорожника со спущенными колесами.
16 декабря 2021, 17:00
"И самое главное - несколько вертолетов будут очень мешать взаимному движению, создавая дополнительное сопротивление, так как их будет необходимо расставить далеко друг от друга из-за размаха винтов", - сказал спортсмен.
Ранее Русский Халк буксировал три вертолета, но по отдельности: Ми-8, Ми-16 и самый тяжелый вертолет Ми-26 в мае 2021 года весом более 40 тонн.
Ранее Русский Халк буксировал три вертолета, но по отдельности: Ми-8, Ми-16 и самый тяжелый вертолет Ми-26 в мае 2021 года весом более 40 тонн.
О чем "спел" в Приморье редчайший леопард Ониисан
Редкие видеокадры с "песней" редчайшего дальневосточного леопарда удалось получить ученым национального парка "Земля леопарда" в Приморье, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу охраняемой территории. Отмечается, что заснять хищника позволили установленные на территории парка фотоловушки.
"Песня" самой редкой крупной кошки в мире записана в центральной части нацпарка, недалеко от Кравцовских водопадов. Камера запечатлела процесс вокализации, помогающий животным общаться между собой. Ролик позволил ученым установить личность пятнистого крикуна – им оказался леопард с необычным именем Ониисан, что по-японски означает "старший брат", - рассказал представитель нацпарка.
Идентифицировать зверя ученые смогли по уникальному узору пятен на шкуре, его номер в базе данных "Земли леопарда" – Leo 106M. На видео леопард, стоя у вершины горного хребта, смотрит в объектив автоматической камеры. А потом оставляет три метки: запаховую, визуальную и звуковую.
"Леопард оставил сразу три метки: запаховую с помощью мочи, визуальную – поскреб задними лапами. Третьей меткой стал его активный рык. (...) Так животные общаются и порой привлекают "вторую половинку", - отметили в нацпарке.
"Земля леопарда" - это место обитания редчайшей крупной кошки в мире - дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая на границе с Россией. Несколько особей дальневосточного леопарда были замечены у границы с КНДР. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 110 взрослых особей этого хищника.
"Леопард оставил сразу три метки: запаховую с помощью мочи, визуальную – поскреб задними лапами. Третьей меткой стал его активный рык. (...) Так животные общаются и порой привлекают "вторую половинку", - отметили в нацпарке.
"Земля леопарда" - это место обитания редчайшей крупной кошки в мире - дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая на границе с Россией. Несколько особей дальневосточного леопарда были замечены у границы с КНДР. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 110 взрослых особей этого хищника.
Четвертая пошла: в Израиле началась очередная волна вакцинации
Начать вакцинацию четвертой дозой решено в Израиле, под кампанию подпадают люди старше 60 лет, а также медицинский персонал, сообщил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, передает РИА Новости.
"И сегодня вечером я сообщаю, что генеральный директор Министерства здравоохранения профессор Нахман Аш недавно проинформировал меня и министра здравоохранения Ницана Горовица о своем решении разрешить четвертую дозу вакцины для взрослых старше 60 лет и медицинского персонала, если прошли по крайней мере 4 месяца с момента получения предыдущей прививки", - сказал Беннет в ходе пресс-конференции.
30 декабря 2021, 17:28
В Израиле массовая вакцинация населения от коронавируса началась 20 декабря 2020 года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января 2021 года привитые начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня минувшего года. В настоящее время обе дозы прививки получили более 5,91 миллиона человек, третью - более 4,24 миллиона.