https://ru.sputnik.md/20220103/moldova-izbirately-tsik-47730931.html
Сколько в Молдове избирателей: ЦИК опубликовала обновленные данные
Сколько в Молдове избирателей: ЦИК опубликовала обновленные данные
ЦИК Молдовы предоставила данное о количестве граждан, обладающих правом голоса.
2022-01-03T21:04+0200
2022-01-03T21:04+0200
2022-01-03T21:06+0200
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избиратели
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КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. В Государственном реестре избирателей на данный момент зарегистрировано 3 283 288 человек. Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в понедельник.При этом 2 775 769 от общего количества граждан с правом голоса зарегистрированы в административно-территориальных единицах уровня II на правом берегу Днестра.Разницу составляют 244 859 человек, обладающих гражданством Республики Молдова, но не имеющих регистрации по месту жительства, а также те, кто выехал за границу на законных основаниях. Еще 262 660 граждан проживают на территории Приднестровья.Наибольшее количество избирателей зарегистрировано в муниципиях Кишинев (641 423) и Бельцы (101 542), а также в АТО Гагаузия (129 860).
https://ru.sputnik.md/20211223/beltskiy-variant-kishinev-47443223.html
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в молдове, молдова, цик, избиратели
Сколько в Молдове избирателей: ЦИК опубликовала обновленные данные
21:04 03.01.2022 (обновлено: 21:06 03.01.2022)
ЦИК Молдовы предоставила данное об общем количестве граждан, обладающих правом голоса.
КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. В Государственном реестре избирателей на данный момент зарегистрировано 3 283 288 человек. Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в понедельник.
При этом 2 775 769 от общего количества граждан с правом голоса зарегистрированы в административно-территориальных единицах уровня II на правом берегу Днестра.
Разницу составляют 244 859 человек, обладающих гражданством Республики Молдова, но не имеющих регистрации по месту жительства, а также те, кто выехал за границу на законных основаниях. Еще 262 660 граждан проживают на территории Приднестровья.
Наибольшее количество избирателей зарегистрировано в муниципиях Кишинев (641 423) и Бельцы (101 542), а также в АТО Гагаузия (129 860).