https://ru.sputnik.md/20220103/nedopuschenii-yadernoy-voyny-47724113.html

Россия, КНР, Британия, США и Франция заявили о недопущении ядерной войны

Россия, КНР, Британия, США и Франция заявили о недопущении ядерной войны

Лидеры пяти яждерных держав подписали совместное заявление о недопущении гонки вооружений.

2022-01-03T15:46+0200

2022-01-03T15:46+0200

2022-01-03T16:38+0200

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КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков считают своей первоочередной ответственностью Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки.Об этом говорится в совместном заявлении лидеров этих пяти стран, документ опубликован на сайте Кремля. Ядерные державы также "подтвердили важность противодействия ядерным угрозам" и подчеркнули "важность сохранения и соблюдения наших двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями". "Каждый из нас намерен сохранять и далее укреплять наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений. Мы вновь заявляем об актуальности ранее сделанных нами заявлений о ненацеливании и подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство", – отмечают лидеры ядерных держав.В подписанном ими заявлении также подчеркивается стремление работать со всеми странами для создания атмосферы безопасности, "более благоприятной для прогресса в сфере разоружения с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности"."Мы намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесет выгоды и станет угрозой для всех. Мы полны решимости вести конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности", – подытоживают авторы заявления.

https://ru.sputnik.md/20211223/putin-initsiativy-bezopasnosti-47464554.html

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в мире, россия, франция, великобритания, сша, кнр, ядерная война