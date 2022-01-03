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Россия, КНР, Британия, США и Франция заявили о недопущении ядерной войны
Россия, КНР, Британия, США и Франция заявили о недопущении ядерной войны
Лидеры пяти яждерных держав подписали совместное заявление о недопущении гонки вооружений.
2022-01-03T15:46+0200
2022-01-03T15:46+0200
2022-01-03T16:38+0200
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КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков считают своей первоочередной ответственностью Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки.Об этом говорится в совместном заявлении лидеров этих пяти стран, документ опубликован на сайте Кремля. Ядерные державы также "подтвердили важность противодействия ядерным угрозам" и подчеркнули "важность сохранения и соблюдения наших двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями". "Каждый из нас намерен сохранять и далее укреплять наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений. Мы вновь заявляем об актуальности ранее сделанных нами заявлений о ненацеливании и подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство", – отмечают лидеры ядерных держав.В подписанном ими заявлении также подчеркивается стремление работать со всеми странами для создания атмосферы безопасности, "более благоприятной для прогресса в сфере разоружения с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности"."Мы намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесет выгоды и станет угрозой для всех. Мы полны решимости вести конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности", – подытоживают авторы заявления.
https://ru.sputnik.md/20211223/putin-initsiativy-bezopasnosti-47464554.html
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в мире, россия, франция, великобритания, сша, кнр, ядерная война
Россия, КНР, Британия, США и Франция заявили о недопущении ядерной войны
15:46 03.01.2022 (обновлено: 16:38 03.01.2022)
Лидеры пяти ядерных держав подписали совместное заявление о недопущении гонки вооружений.
КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков считают своей первоочередной ответственностью Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки.
Об этом говорится в совместном заявлении лидеров этих пяти стран, документ опубликован
на сайте Кремля.
"Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения – пока они продолжают существовать – должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено", – говорится в заявлении.
Ядерные державы также "подтвердили важность противодействия ядерным угрозам" и подчеркнули "важность сохранения и соблюдения наших двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями".
"Мы сохраняем приверженность нашим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая наше обязательство по статье VI "в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о Договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем", – отмечается в документе.
"Каждый из нас намерен сохранять и далее укреплять наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений. Мы вновь заявляем об актуальности ранее сделанных нами заявлений о ненацеливании и подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство", – отмечают лидеры ядерных держав.
В подписанном ими заявлении также подчеркивается стремление работать со всеми странами для создания атмосферы безопасности, "более благоприятной для прогресса в сфере разоружения с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности".
"Мы намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесет выгоды и станет угрозой для всех. Мы полны решимости вести конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности", – подытоживают авторы заявления.