https://ru.sputnik.md/20220103/nezadeklarirovannaya-valyuta-47729899.html
Пограничники рассказали, сколько незадекларированной валюты ими выявлено за год
Пограничники рассказали, сколько незадекларированной валюты ими выявлено за год
В пограничной полиции отчитались об объемах обнаруженных незадекларированных средств.
2022-01-03T20:06+0200
2022-01-03T20:06+0200
2022-01-03T20:15+0200
пограничная полиция
международный аэропорт кишинева
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. На протяжении 2021 года пограничники обнаружили 319,2 тысячи долларов США, 141,3 тысячи евро, 53,3 тысячи фунтов стерлингов и 26,6 тысячи российских рублей незадекларированной валюты во время проверок безопасности в Международном аэропорту Кишиева. Об этом говорится в пресс-релизе Пограничной полиции.Все дела дела были направлены в Таможенную службу для продолжения расследования и принятия необходимых мер.
https://ru.sputnik.md/20211008/ukraina-zaderzhali-granitsa-moldovoa-yaponskii-shpion-45349686.html
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Евгений Чебан
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пограничная полиция, международный аэропорт кишинева, в молдове, молдова
Пограничники рассказали, сколько незадекларированной валюты ими выявлено за год
20:06 03.01.2022 (обновлено: 20:15 03.01.2022)
В Пограничной полиции отчитались об объемах обнаруженных за 2021 год незадекларированных денежных средств.
КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. На протяжении 2021 года пограничники обнаружили 319,2 тысячи долларов США, 141,3 тысячи евро, 53,3 тысячи фунтов стерлингов и 26,6 тысячи российских рублей незадекларированной валюты во время проверок безопасности в Международном аэропорту Кишиева. Об этом говорится в пресс-релизе Пограничной полиции.
"В 10 случаях незаконного оборота денег были задержаны три гражданина Республики Молдова, три гражданина Румынии, четыре гражданина Российской Федерации и по одному гражданину Израиля и Соединенных Штатов Америки", – говорится в сообщении пограничников.
Все дела дела были направлены в Таможенную службу для продолжения расследования и принятия необходимых мер.