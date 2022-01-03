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Пограничники рассказали, сколько незадекларированной валюты ими выявлено за год
Пограничники рассказали, сколько незадекларированной валюты ими выявлено за год
В пограничной полиции отчитались об объемах обнаруженных незадекларированных средств.
2022-01-03T20:06+0200
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пограничная полиция
международный аэропорт кишинева
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. На протяжении 2021 года пограничники обнаружили 319,2 тысячи долларов США, 141,3 тысячи евро, 53,3 тысячи фунтов стерлингов и 26,6 тысячи российских рублей незадекларированной валюты во время проверок безопасности в Международном аэропорту Кишиева. Об этом говорится в пресс-релизе Пограничной полиции.Все дела дела были направлены в Таможенную службу для продолжения расследования и принятия необходимых мер.
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Евгений Чебан
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пограничная полиция, международный аэропорт кишинева, в молдове, молдова

Пограничники рассказали, сколько незадекларированной валюты ими выявлено за год

20:06 03.01.2022 (обновлено: 20:15 03.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausКишиневский аэропорт
Кишиневский аэропорт - Sputnik Молдова, 1920, 03.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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В Пограничной полиции отчитались об объемах обнаруженных за 2021 год незадекларированных денежных средств.
КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. На протяжении 2021 года пограничники обнаружили 319,2 тысячи долларов США, 141,3 тысячи евро, 53,3 тысячи фунтов стерлингов и 26,6 тысячи российских рублей незадекларированной валюты во время проверок безопасности в Международном аэропорту Кишиева. Об этом говорится в пресс-релизе Пограничной полиции.

"В 10 случаях незаконного оборота денег были задержаны три гражданина Республики Молдова, три гражданина Румынии, четыре гражданина Российской Федерации и по одному гражданину Израиля и Соединенных Штатов Америки", – говорится в сообщении пограничников.

Все дела дела были направлены в Таможенную службу для продолжения расследования и принятия необходимых мер.
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