https://ru.sputnik.md/20220103/nezadeklarirovannaya-valyuta-47729899.html

Пограничники рассказали, сколько незадекларированной валюты ими выявлено за год

Пограничники рассказали, сколько незадекларированной валюты ими выявлено за год

В пограничной полиции отчитались об объемах обнаруженных незадекларированных средств.

2022-01-03T20:06+0200

2022-01-03T20:06+0200

2022-01-03T20:15+0200

пограничная полиция

международный аэропорт кишинева

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. На протяжении 2021 года пограничники обнаружили 319,2 тысячи долларов США, 141,3 тысячи евро, 53,3 тысячи фунтов стерлингов и 26,6 тысячи российских рублей незадекларированной валюты во время проверок безопасности в Международном аэропорту Кишиева. Об этом говорится в пресс-релизе Пограничной полиции.Все дела дела были направлены в Таможенную службу для продолжения расследования и принятия необходимых мер.

https://ru.sputnik.md/20211008/ukraina-zaderzhali-granitsa-moldovoa-yaponskii-shpion-45349686.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

пограничная полиция, международный аэропорт кишинева, в молдове, молдова