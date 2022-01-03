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Ученые рассказали об опасности легкого течения COVID-19
Ученые рассказали об опасности легкого течения COVID-19
Американские ученые выяснили, какую опасность таит легкое течение инфицирования коронавирусом.
2022-01-03T21:33+0200
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КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Бессимптомное течение COVID-19 у непривитых может грозить серьезными последствиями для организма. Об этом заявили ученые Седарс-Синайского медицинского центра в США, сообщает РИА Новости. Результаты исследования опубликованы в Journal of Translational Medicine.Исследователи выяснили, что у группы пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, повысился уровень аутоантител, которые характерны для системных аутоимунных заболеваний — например, красной волчанки.Данные наблюдения дают повод сделать вывод о том, что даже легкое течение коронавирусной инфекции в некоторых случаях приводит к возникновению иммунного ответа, который впоследствии может отразиться на состоянии тканей и органов человека.
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Ученые рассказали об опасности легкого течения COVID-19

21:33 03.01.2022
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii MoldovaSpecialiștii Departamentului Anesteziologie şi Terapie Intensivă de la Spitalului Clinic Republican „Timofei Moşneaga”
Specialiștii Departamentului Anesteziologie şi Terapie Intensivă de la Spitalului Clinic Republican „Timofei Moşneaga” - Sputnik Молдова, 1920, 03.01.2022
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
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Американские ученые выяснили, какую опасность таит бессимптомное течение инфицирования коронавирусом.
КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Бессимптомное течение COVID-19 у непривитых может грозить серьезными последствиями для организма. Об этом заявили ученые Седарс-Синайского медицинского центра в США, сообщает РИА Новости. Результаты исследования опубликованы в Journal of Translational Medicine.
Исследователи выяснили, что у группы пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, повысился уровень аутоантител, которые характерны для системных аутоимунных заболеваний — например, красной волчанки.
Данные наблюдения дают повод сделать вывод о том, что даже легкое течение коронавирусной инфекции в некоторых случаях приводит к возникновению иммунного ответа, который впоследствии может отразиться на состоянии тканей и органов человека.
Activitatea SAMU Botanica - Sputnik Молдова, 1920, 03.01.2022
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