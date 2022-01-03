https://ru.sputnik.md/20220103/opasnosti-legkogo-techeniya-covid-19-47731061.html

Ученые рассказали об опасности легкого течения COVID-19

Ученые рассказали об опасности легкого течения COVID-19

Американские ученые выяснили, какую опасность таит легкое течение инфицирования коронавирусом.

2022-01-03T21:33+0200

2022-01-03T21:33+0200

2022-01-03T21:33+0200

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КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Бессимптомное течение COVID-19 у непривитых может грозить серьезными последствиями для организма. Об этом заявили ученые Седарс-Синайского медицинского центра в США, сообщает РИА Новости. Результаты исследования опубликованы в Journal of Translational Medicine.Исследователи выяснили, что у группы пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, повысился уровень аутоантител, которые характерны для системных аутоимунных заболеваний — например, красной волчанки.Данные наблюдения дают повод сделать вывод о том, что даже легкое течение коронавирусной инфекции в некоторых случаях приводит к возникновению иммунного ответа, который впоследствии может отразиться на состоянии тканей и органов человека.

https://ru.sputnik.md/20220103/sandu-cleduyuschaya-volna-covid-19-moldova-47713476.html

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в мире, сша