https://ru.sputnik.md/20220103/pogodnye-rekordy-moldovy-3-yanvarya-47708828.html

Погодные рекорды Молдовы 3 января

Погодные рекорды Молдовы 3 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

2022-01-03T00:01+0200

2022-01-03T00:01+0200

2022-01-03T00:01+0200

молдова

погода

рекорды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/18/47484876_0:121:3078:1852_1920x0_80_0_0_21e14af7faaef5a5dc94a0fb24f6fe26.jpg

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Наименьший атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 3 января, внесен в своеобразную "книгу рекордов" более 100 лет назад.Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день 1909 года столбик термометра опустился до -20,3 градусов по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 3 января зарегистрировали в 1953 и в 1984 годах. Тогда воздух прогрелся до +11,1 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 3 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20211227/snega-vypal-moldova-47553046.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

молдова, погода, рекорды