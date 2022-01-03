https://ru.sputnik.md/20220103/pogodnye-rekordy-moldovy-3-yanvarya-47708828.html
Погодные рекорды Молдовы 3 января
Погодные рекорды Молдовы 3 января
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
2022-01-03T00:01+0200
2022-01-03T00:01+0200
2022-01-03T00:01+0200
молдова
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Наименьший атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 3 января, внесен в своеобразную "книгу рекордов" более 100 лет назад.Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день 1909 года столбик термометра опустился до -20,3 градусов по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 3 января зарегистрировали в 1953 и в 1984 годах. Тогда воздух прогрелся до +11,1 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 3 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20211227/snega-vypal-moldova-47553046.html
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Юлия Липовая
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молдова, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 3 января
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Наименьший атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 3 января, внесен в своеобразную "книгу рекордов" более 100 лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации метеорологов, в этот день 1909 года столбик термометра опустился до -20,3 градусов по Цельсию.
А температурный максимум на территории Молдовы 3 января зарегистрировали в 1953 и в 1984 годах. Тогда воздух прогрелся до +11,1 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 3 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.