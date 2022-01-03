https://ru.sputnik.md/20220103/prezident-moldovy-privilas-busternoy-dozoy-47712929.html
Президент Молдовы привилась бустерной дозой вакцины от COVID-19
Президент Молдовы привилась бустерной дозой вакцины от COVID-19
Майя Санду поставила бустерную дозу вакцины против COVID-19 спустя ровно полгода, после выполнения полной схемы вакцинации летом.
2022-01-03T10:21+0200
2022-01-03T10:21+0200
2022-01-03T12:40+0200
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КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду привилась бустерной дозой вакцины от коронавируса. В качестве третьей дозы главе государства ввели препарат Pfizer. Президент в очередной раз призвала граждан вакцинироваться.Первую дозу вакцины Санду получила 7 мая, вторую - 3 июля. Тогда президент получила прививку AstraZeneca.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".К утру вторника в республике применена 1 776 831 доза вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 982 244 человека.
https://ru.sputnik.md/20220103/kishinev-punkty-vaktsinatsii-47711618.html
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в молдове, молдова, майя санду, вакцинация, ревакцинация
Президент Молдовы привилась бустерной дозой вакцины от COVID-19
10:21 03.01.2022 (обновлено: 12:40 03.01.2022)
Майя Санду привилась бустерной дозой вакцины против коронавируса спустя ровно полгода после полной схемы вакцинации летом.
КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду привилась бустерной дозой вакцины от коронавируса. В качестве третьей дозы главе государства ввели препарат Pfizer.
"Чувствую пока себя хорошо. Решила сделать третью дозу, потому что я озабочена эволюцией пандемии в мире. Мы все видели штамм "омикрон", который распространяется очень быстро. Международная пресса пишет, что только за прошлую неделю каждый день заражалось по миллиону людей", - заявила Санду.
Президент в очередной раз призвала граждан вакцинироваться.
Первую дозу вакцины Санду получила 7 мая, вторую - 3 июля. Тогда президент получила прививку AstraZeneca.
Вакцинация от коронавируса в Молдове
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.
Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.
В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
К утру вторника в республике применена 1 776 831 доза вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 982 244 человека.