https://ru.sputnik.md/20220103/prognoz-pogody-47708418.html

Самый точный прогноз погоды: чего ждать в первый понедельник года

Самый точный прогноз погоды: чего ждать в первый понедельник года

Самый точный прогноз на январь 2022 года: какой будет погода в первые дни нового года.

2022-01-03T07:00+0200

2022-01-03T07:00+0200

2022-01-03T07:00+0200

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 3 января погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.Облачно с прояснением днем, к вечеру местами слабые осадки, преимущественно дождь. Местами слабые туманы, гололедица.Ветер юго-западный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью – от –2 до +3.Точный прогноз погоды в Кишиневе 3 января: днем – от +7 до +9, ночью – от -1 до +1 градусов.Как отметили синоптики, в ближайшие сутки на реках Днестр, Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках в водном режиме существенных изменений не ожидается, на реке Прут на участке села Крива - села Ширеуцы ожидается увеличение водности. На реках и водоемах продолжится разрушение ледовых образований и ледяного покрова. К середине недели потеплеет, с 4 по 6 января ожидаются дневные температуры около +10 градусов по Цельсию. Затем несколько похолодает.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь отмечает день памяти Святителя Петра, митрополита Московского и всея России чудотворца.Люди верили, если человек родился 3 января, он будет очень хозяйственным. В этот день запрещено давать обещания и клятвы, поднимать с земли любые ценности, поскольку это приведет к потерям. Так же считалось, что морозная погода и небольшое количество снега предвещают засушливое лето.

https://ru.sputnik.md/20211228/zimnyaya-skazka-v-kishineve--pod-novyy-god-vypal-sneg-47567857.html

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2022

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды