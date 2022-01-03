https://ru.sputnik.md/20220103/rezkiy-rost-tsen-benzin-diztoplivo-moldova-47730492.html
Чем объясняется резкий рост цен на бензин и дизтопливо в Молдове
Чем объясняется резкий рост цен на бензин и дизтопливо в Молдове
Эксперт в области энергетики предположил, чем может аукнуться резкий рост цен на бензин и дизтопливо в Молдове в начале 2022 года.
2022-01-03T20:35+0200
2022-01-03T20:35+0200
2022-01-03T20:35+0200
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дизтопливо
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Новый 2022 год начался в Молдове с подорожаний – цены на бензин и дизтопливо резко взлетели. Как объяснили в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ), изменения вызваны тем, что с 1 января 2022 повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы. В НАРЭ подчеркнули, что повышение цен, основанное на увеличении квоты акциза, носит единовременный характер, поскольку применяется в первый расчетный день нового года.Что происходит на топливном рынке в Молдове, обсудили в эфире радиостудии Sputnik с экспертом в области энергетики Сергеем Унгуряну.Однако, как считает эксперт, акцизы уже должны содержать все наценки – экологический, дорожный и другие сборы. На вопрос о том, как скажется подорожание топлива на социальной сфере, Унгуряну ответил, что "удар будет с нескольких сторон". "У нас в общем подорожали природный газ, отопление, уголь, дрова, то есть все, что нужно людям в отопительный сезон. До этих пор топливо медленно дорожало, а сейчас произошел резкий скачок за счет повышения акцизов, и это станет ударом по карману населения и малого и среднего бизнеса", – сказал эксперт.По его мнению, через определенное время подорожание топлива скажется и на ценах на товарах первой необходимости, так как везде присутствует доля затрат на транспорт.
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Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
цены, молдова, бензин, дизтопливо, видео, в молдове
Чем объясняется резкий рост цен на бензин и дизтопливо в Молдове
Эксперт в области энергетики предположил, чем может аукнуться резкий рост цен на бензин и дизтопливо в Молдове в начале 2022 года.
Новый 2022 год начался в Молдове с подорожаний – цены на бензин и дизтопливо резко взлетели. Как объяснили в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ), изменения вызваны тем, что с 1 января 2022 повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.
В НАРЭ подчеркнули, что повышение цен, основанное на увеличении квоты акциза, носит единовременный характер, поскольку применяется в первый расчетный день нового года.
Что происходит на топливном рынке в Молдове, обсудили в эфире радиостудии Sputnik с экспертом в области энергетики Сергеем Унгуряну.
"Помимо того, что сам рынок нам диктует, есть определенные объективные причины некоторых подорожаний, мы должны учитывать и государственные налоги и пошлины – акцизы. Эти акцизы имеют весомую часть в цене на топливо. Получается, что в этом случае само государство повышает цены за счет увеличения акцизов", – сказал собеседник.
Однако, как считает эксперт, акцизы уже должны содержать все наценки – экологический, дорожный и другие сборы.
На вопрос о том, как скажется подорожание топлива на социальной сфере, Унгуряну ответил, что "удар будет с нескольких сторон". "У нас в общем подорожали природный газ, отопление, уголь, дрова, то есть все, что нужно людям в отопительный сезон. До этих пор топливо медленно дорожало, а сейчас произошел резкий скачок за счет повышения акцизов, и это станет ударом по карману населения и малого и среднего бизнеса", – сказал эксперт.
По его мнению, через определенное время подорожание топлива скажется и на ценах на товарах первой необходимости, так как везде присутствует доля затрат на транспорт.