https://ru.sputnik.md/20220103/sadovo-obyski-po-faktu-khischeniy-zhdm-47718344.html
В селе Садова проходят обыски по факту хищений на ЖДМ
В селе Садова проходят обыски по факту хищений на ЖДМ
В Молдове проходят очередные обыски, на этот раз они проходят в рамках уголовного дела по факту хищений в ЖДМ.
2022-01-03T12:38+0200
2022-01-03T12:38+0200
2022-01-03T12:49+0200
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КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Сотрудники Генинспектората полиции вместе с прокурорами из муниципальной прокуратуры Кишинева проводят обыски в селе Садова Каларашского района. Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мариана Керпек. Как отметила Керпек, следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по факту хищения двух контейнеров с металлом на предприятии "Железная дорога Молдовы".Ранее в прессе сообщалось о следственных мероприятиях в селе Садова. Как писали в СМИ, металлические контейнеры якобы незаконно были перевезены с территории предприятия "Железная дорога Молдовы" на территорию сельскохозяйственных угодий села Садова. Убытки предприятию составили почти 50 000 леев.
https://ru.sputnik.md/20211213/rassledovanie-khischeniy-zhdm-vlasti-privlekut-finansovykh-spetsialistov-47187026.html
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в молдове, молдова, "железная дорога молдовы", обыски, садова
В селе Садова проходят обыски по факту хищений на ЖДМ
12:38 03.01.2022 (обновлено: 12:49 03.01.2022)
В Молдове проходят очередные обыски, на этот раз в рамках уголовного дела по факту хищений на "Железной дороге Молдовы".
КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik.
Сотрудники Генинспектората полиции вместе с прокурорами из муниципальной прокуратуры Кишинева проводят обыски в селе Садова Каларашского района. Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова
сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мариана Керпек.
Как отметила Керпек, следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по факту хищения двух контейнеров с металлом на предприятии "Железная дорога Молдовы".
Ранее в прессе сообщалось о следственных мероприятиях в селе Садова. Как писали в СМИ, металлические контейнеры якобы незаконно были перевезены с территории предприятия "Железная дорога Молдовы" на территорию сельскохозяйственных угодий села Садова. Убытки предприятию составили почти 50 000 леев.