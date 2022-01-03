https://ru.sputnik.md/20220103/samolet-bayden-snezhnaya-burya-47731353.html

Самолет Байдена попал в снежную бурю

Самолет Байдена попал в снежную бурю

Президент США из-за снегопада в Вашингтоне в течение получаса не мог покинуть самолет.

2022-01-03T23:30+0200

2022-01-03T23:30+0200

2022-01-03T23:30+0200

в мире

сша

джо байден

самолет

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КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Самолет президента США Джо Байдена, стал жертвой снежного бурана, бушующего на восточном побережье США, сообщает РИА Новости.Байден возвращался в Вашингтон, проведя несколько новогодних праздничных дней в Дэлавэре. По прибытии на авиабазу Эндрюс, расположенной недалеко от столицы США, борт главы государства застала сильнейшая метель.Сообщается, что американскому президенту после приземления пришлось еще около получаса ждать внутри самолета, пока полосу расчистят от снега.Президент США спустился по трапу, прикрываясь от снега рукой под мощными порывами ветра, сел в машину и уехал. Многие заметили, что при этом Байден был без шапки и в легком пальто, но в защитной маске.Метеорологи сообщают, что до конца дня 4 января в американской столице выпадет до 30 см осадков. Из-за обильного снегопада в Вашингтоне закрыты офисы федеральных органов, работают только сотрудники экстренных служб. Образовательные учреждения также не функционируют.

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в мире, сша, джо байден, самолет