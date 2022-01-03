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Санду: cледующая волна COVID-19 очень скоро придет в Молдову
Санду: cледующая волна COVID-19 очень скоро придет в Молдову
Президент Молдовы считает, что в связи с появлением нового штамма "омикрон" в страну может прийти новая волна заражений. 03.01.2022, Sputnik Молдова
2022-01-03T10:42+0200
2022-01-03T10:42+0200
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в молдове
молдова
майя санду
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КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Новая волна заражений коронавирусом в Молдове может наступить в скором времени. Такое заявление сделала в понедельник президент республики Майя Санду. Президент уточнила, что новый штамм распространяется очень быстро и важно от него защищаться, пока такую возможность дает только вакцинация. "Важно защититься, чтобы "омикрон" не попал в Молдову, важно вакцинироваться. В первую очередь я призываю тех, кто не сделал себе ни одной дозы вакцины. Не знаю, сколько еще людей должно умереть или заразиться серьезно, чтобы все поняли, как важна вакцинация и как опасна эта пандемия", - добавила Санду. По мнению Санду, низкий уровень иммунизации в стране - "провал для всего общества". Также Санду выразила сожаление, что в республике такие низкие показатели по вакцинации, с учетом того факта, что Молдова была среди стран, которые первыми получили прививку против COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20220103/prezident-moldovy-privilas-busternoy-dozoy-47712929.html
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в молдове, молдова, майя санду, штаммы

Санду: cледующая волна COVID-19 очень скоро придет в Молдову

10:42 03.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausActivitatea SAMU Botanica
Activitatea SAMU Botanica - Sputnik Молдова, 1920, 03.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Президент Молдовы считает, что в связи с появлением нового штамма "омикрон" в страну может прийти новая волна заражений.
КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Новая волна заражений коронавирусом в Молдове может наступить в скором времени. Такое заявление сделала в понедельник президент республики Майя Санду.

"Мы видели все штамм "омикрон", который распространяется очень быстро. Международная пресса пишет, что только за прошлую неделю каждый день заражалось по миллиону людей. Следующая волна очень скоро придет и в Молдову, к сожалению", - отметила Санду.

Президент уточнила, что новый штамм распространяется очень быстро и важно от него защищаться, пока такую возможность дает только вакцинация.
"Важно защититься, чтобы "омикрон" не попал в Молдову, важно вакцинироваться. В первую очередь я призываю тех, кто не сделал себе ни одной дозы вакцины. Не знаю, сколько еще людей должно умереть или заразиться серьезно, чтобы все поняли, как важна вакцинация и как опасна эта пандемия", - добавила Санду.
Президент Молдовы Майя Санду привилась бустерной дозой вакцины от COVID - Sputnik Молдова, 1920, 03.01.2022
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Президент Молдовы привилась бустерной дозой вакцины от COVID-19
10:21
По мнению Санду, низкий уровень иммунизации в стране - "провал для всего общества".
Также Санду выразила сожаление, что в республике такие низкие показатели по вакцинации, с учетом того факта, что Молдова была среди стран, которые первыми получили прививку против COVID-19.
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