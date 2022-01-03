https://ru.sputnik.md/20220103/sandu-cleduyuschaya-volna-covid-19-moldova-47713476.html

Санду: cледующая волна COVID-19 очень скоро придет в Молдову

Санду: cледующая волна COVID-19 очень скоро придет в Молдову

Президент Молдовы считает, что в связи с появлением нового штамма "омикрон" в страну может прийти новая волна заражений. 03.01.2022, Sputnik Молдова

2022-01-03T10:42+0200

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коронавирус

в молдове

молдова

майя санду

штаммы

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КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Новая волна заражений коронавирусом в Молдове может наступить в скором времени. Такое заявление сделала в понедельник президент республики Майя Санду. Президент уточнила, что новый штамм распространяется очень быстро и важно от него защищаться, пока такую возможность дает только вакцинация. "Важно защититься, чтобы "омикрон" не попал в Молдову, важно вакцинироваться. В первую очередь я призываю тех, кто не сделал себе ни одной дозы вакцины. Не знаю, сколько еще людей должно умереть или заразиться серьезно, чтобы все поняли, как важна вакцинация и как опасна эта пандемия", - добавила Санду. По мнению Санду, низкий уровень иммунизации в стране - "провал для всего общества". Также Санду выразила сожаление, что в республике такие низкие показатели по вакцинации, с учетом того факта, что Молдова была среди стран, которые первыми получили прививку против COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20220103/prezident-moldovy-privilas-busternoy-dozoy-47712929.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, майя санду, штаммы