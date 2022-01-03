Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220103/sandu-podpisala-nalogovo-byudzhetnuyu-politiku-povysheniem-zarplat-sudyam-ks-47715840.html
Санду подписала налогово-бюджетную политику с повышением зарплат судьям КС
Санду подписала налогово-бюджетную политику с повышением зарплат судьям КС
Майя Санду считает повышение зарплат судьям КС вполне обоснованными.
2022-01-03T12:45+0200
2022-01-03T12:45+0200
общество
в молдове
зарплаты
конституционный суд
молдова
майя санду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/17/47459860_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_11d67877684afea7890de0089912d1d5.jpg
КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду промульгировала закон о налогово-бюджетной политике на 2022 год, в котором предусмотрена поправка о существенном повышении зарплат сотрудникам Конституционного суда. Об этом Санду сообщила журналистам в понедельник. Также глава государства прокомментировала повышение зарплат судьям КС. Президент подчеркнула, что "налогово-бюджетная политика - комплексный документ, который относится ко многим вещам помимо пункта, который предусматривает повышение зарплат сотрудникам КС". Она также высказала мнение, что сотрудники этой инстанции должны получать хорошую зарплату. В то же время она отметила, что в Молдове понятно, что и в других госучреждениях надо повышать зарплаты, чтобы можно было привлекать хороших специалистов. Проект поправок в налогово-бюджетную и таможенную политику на 2022 год приняли в парламенте 24 декабря после повторного рассмотрения. Согласно поправкам, к 44 тысячам нынешней зарплаты судей прибавят еще 15 тысяч, после чего получится примерно 59 тысяч. Немного ранее авторы проекта предлагали повысить зарплаты судьям КС до 82 тысяч леев. Инициатива подверглась резкой критике со стороны парламентской оппозиции, некоторых внепарламентских партий, а также гражданского общества.Напомним, ранее этот законопроект не был промульгирован президентом страны Майей Санду в связи с отсутствием положительного заключения правительства по поправке о зарплатах судьям КС.
https://ru.sputnik.md/20211224/zarplaty-sudyam-ks-vse-zhe-povysili-kakimi-oni-budut-47505320.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/17/47459860_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_28f524c601fad7361c72cb4c20aa85cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, зарплаты, конституционный суд, молдова, майя санду

Санду подписала налогово-бюджетную политику с повышением зарплат судьям КС

12:45 03.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausКонституционный суд Молдавии
Конституционный суд Молдавии - Sputnik Молдова, 1920, 03.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Майя Санду считает повышение зарплат судьям КС вполне обоснованным.
КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду промульгировала закон о налогово-бюджетной политике на 2022 год, в котором предусмотрена поправка о существенном повышении зарплат сотрудникам Конституционного суда. Об этом Санду сообщила журналистам в понедельник.
Также глава государства прокомментировала повышение зарплат судьям КС. Президент подчеркнула, что "налогово-бюджетная политика - комплексный документ, который относится ко многим вещам помимо пункта, который предусматривает повышение зарплат сотрудникам КС".

"Хотела бы обсуждать это все в целом, а не вытягивать отдельные узкие моменты и давать им оценку", - пояснила Санду.

Она также высказала мнение, что сотрудники этой инстанции должны получать хорошую зарплату.

"Это нужно, чтобы решения, которые они готовят и принимают, были качественными, поскольку они влияют на всех граждан, качество жизни и демократии в Молдове", - уверена президент.

В то же время она отметила, что в Молдове понятно, что и в других госучреждениях надо повышать зарплаты, чтобы можно было привлекать хороших специалистов.
Проект поправок в налогово-бюджетную и таможенную политику на 2022 год приняли в парламенте 24 декабря после повторного рассмотрения.
Согласно поправкам, к 44 тысячам нынешней зарплаты судей прибавят еще 15 тысяч, после чего получится примерно 59 тысяч. Немного ранее авторы проекта предлагали повысить зарплаты судьям КС до 82 тысяч леев. Инициатива подверглась резкой критике со стороны парламентской оппозиции, некоторых внепарламентских партий, а также гражданского общества.
Напомним, ранее этот законопроект не был промульгирован президентом страны Майей Санду в связи с отсутствием положительного заключения правительства по поправке о зарплатах судьям КС.
Конституционный суд Молдавии - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
Общество
Зарплаты судьям КС все же повысили: какими они будут
24 декабря 2021, 16:29
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:45Санду подписала налогово-бюджетную политику с повышением зарплат судьям КС
12:38В селе Садова проходят обыски по факту хищений на ЖДМ
12:14Бензин и дизтопливо резко дорожают в Молдове: объяснение НАРЭ
11:42Противопожарная система в здании администрации президента неисправна - Санду
11:15Что нужно делать переболевшим COVID-19: необычный совет российского академика
10:42Санду: cледующая волна COVID-19 очень скоро придет в Молдову
10:21Президент Молдовы привилась бустерной дозой вакцины от COVID-19
10:05Где в Кишиневе 3 января находятся мобильные пункты вакцинации
09:37Запуск "Севпотока - 2" мог бы снизить цены на газ в Европе - эксперт
09:00Игнат: я бы советовал подумать, покупать ли молдавские вина 2021 года
08:50Мир за сутки: планы русского Халка, песня леопарда и четвертая доза вакцины в Израиле
08:30Что будет с экономикой Молдовы: возрождение или полный крах
08:00Гырбу: в январе и феврале населению станет страшней
07:30В Кишиневе меняется маршрут одного из микроавтобусов
07:00Самый точный прогноз погоды: чего ждать в первый понедельник года
00:01Погодные рекорды Молдовы 3 января
ВчераРоботы, которые были с нами рядом в 2021 году
ВчераПоездки новогоднего маршрута туристического троллейбуса в Кишиневе продлили
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераАнтиковидные протесты в Амстердаме: полиция использовала служебных собак