https://ru.sputnik.md/20220103/sandu-podpisala-nalogovo-byudzhetnuyu-politiku-povysheniem-zarplat-sudyam-ks-47715840.html
Санду подписала налогово-бюджетную политику с повышением зарплат судьям КС
Санду подписала налогово-бюджетную политику с повышением зарплат судьям КС
Майя Санду считает повышение зарплат судьям КС вполне обоснованными.
2022-01-03T12:45+0200
2022-01-03T12:45+0200
2022-01-03T12:45+0200
общество
в молдове
зарплаты
конституционный суд
молдова
майя санду
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КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду промульгировала закон о налогово-бюджетной политике на 2022 год, в котором предусмотрена поправка о существенном повышении зарплат сотрудникам Конституционного суда. Об этом Санду сообщила журналистам в понедельник. Также глава государства прокомментировала повышение зарплат судьям КС. Президент подчеркнула, что "налогово-бюджетная политика - комплексный документ, который относится ко многим вещам помимо пункта, который предусматривает повышение зарплат сотрудникам КС". Она также высказала мнение, что сотрудники этой инстанции должны получать хорошую зарплату. В то же время она отметила, что в Молдове понятно, что и в других госучреждениях надо повышать зарплаты, чтобы можно было привлекать хороших специалистов. Проект поправок в налогово-бюджетную и таможенную политику на 2022 год приняли в парламенте 24 декабря после повторного рассмотрения. Согласно поправкам, к 44 тысячам нынешней зарплаты судей прибавят еще 15 тысяч, после чего получится примерно 59 тысяч. Немного ранее авторы проекта предлагали повысить зарплаты судьям КС до 82 тысяч леев. Инициатива подверглась резкой критике со стороны парламентской оппозиции, некоторых внепарламентских партий, а также гражданского общества.Напомним, ранее этот законопроект не был промульгирован президентом страны Майей Санду в связи с отсутствием положительного заключения правительства по поправке о зарплатах судьям КС.
https://ru.sputnik.md/20211224/zarplaty-sudyam-ks-vse-zhe-povysili-kakimi-oni-budut-47505320.html
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в молдове, зарплаты, конституционный суд, молдова, майя санду
Санду подписала налогово-бюджетную политику с повышением зарплат судьям КС
Майя Санду считает повышение зарплат судьям КС вполне обоснованным.
КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду промульгировала закон о налогово-бюджетной политике на 2022 год, в котором предусмотрена поправка о существенном повышении зарплат сотрудникам Конституционного суда. Об этом Санду сообщила журналистам в понедельник.
Также глава государства прокомментировала повышение зарплат судьям КС. Президент подчеркнула, что "налогово-бюджетная политика - комплексный документ, который относится ко многим вещам помимо пункта, который предусматривает повышение зарплат сотрудникам КС".
"Хотела бы обсуждать это все в целом, а не вытягивать отдельные узкие моменты и давать им оценку", - пояснила Санду.
Она также высказала мнение, что сотрудники этой инстанции должны получать хорошую зарплату.
"Это нужно, чтобы решения, которые они готовят и принимают, были качественными, поскольку они влияют на всех граждан, качество жизни и демократии в Молдове", - уверена президент.
В то же время она отметила, что в Молдове понятно, что и в других госучреждениях надо повышать зарплаты, чтобы можно было привлекать хороших специалистов.
Проект поправок в налогово-бюджетную и таможенную политику на 2022 год приняли в парламенте 24 декабря после повторного рассмотрения.
Согласно поправкам, к 44 тысячам нынешней зарплаты судей прибавят еще 15 тысяч, после чего получится примерно 59 тысяч. Немного ранее авторы проекта предлагали повысить зарплаты судьям КС до 82 тысяч леев. Инициатива подверглась резкой критике со стороны парламентской оппозиции, некоторых внепарламентских партий, а также гражданского общества.
Напомним, ранее этот законопроект не был промульгирован президентом страны Майей Санду в связи с отсутствием положительного заключения правительства по поправке о зарплатах судьям КС.