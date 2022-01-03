https://ru.sputnik.md/20220103/shum-vokrug-karuseli-kishinev-47720893.html
Шум вокруг аттракциона в Кишиневе: карусель запускали "с толкача"
Шум вокруг аттракциона в Кишиневе: карусель запускали "с толкача"
В сети появилось видео, на котором несколько мужчин пытаются вручную покатить карусель в центре Кишиневе. Видео стало вирусным в сети.
2022-01-03T14:42+0200
2022-01-03T14:42+0200
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КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Ажиотаж начался вокруг каруселей, установленных на площади Великого Национального собрания в Кишиневе. В социальных сетях появилось видео, как несколько мужчин пытаются запустить карусель собственными силами вручную. Дети в это время уже сидели в вагончиках. Это видео вызвало недовольство пользователей интернета, поскольку билет на аттракцион стоит 40 леев. Однако, как выяснилось, это была шутка родителей. Информацию корреспонденту Sputnik Молдова сообщила советник примара Иона Чебана Наталья Иксарь. По словам Иксарь, в тот момент были неполадки с электричеством, которые быстро решились. Как пояснила собеседница Sputnik, родителей об этой проблеме проинформировали, но они не стали останавливать веселья и прибегли к такому способу запустить карусель. Напомним, праздничные мероприятия в Кишиневе начались в первый день декабря.
https://ru.sputnik.md/20211228/zimnyaya-skazka-v-kishineve--pod-novyy-god-vypal-sneg-47567857.html
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в молдове, молдова, кишинев
Шум вокруг аттракциона в Кишиневе: карусель запускали "с толкача"
14:42 03.01.2022 (обновлено: 14:45 03.01.2022)
В сети появилось видео, на котором несколько мужчин пытаются вручную раскачать карусель в центре Кишинева. Видео стало вирусным в Cети.
КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Ажиотаж начался вокруг каруселей, установленных на площади Великого Национального собрания в Кишиневе.
В социальных сетях появилось видео, как несколько мужчин пытаются запустить карусель собственными силами вручную. Дети в это время уже сидели в вагончиках.
Это видео вызвало недовольство пользователей интернета, поскольку билет на аттракцион стоит 40 леев.
Однако, как выяснилось, это была шутка родителей. Информацию корреспонденту Sputnik Молдова
сообщила советник примара Иона Чебана Наталья Иксарь.
По словам Иксарь, в тот момент были неполадки с электричеством, которые быстро решились. Как пояснила собеседница Sputnik, родителей об этой проблеме проинформировали, но они не стали останавливать веселья и прибегли к такому способу запустить карусель.
Напомним, праздничные мероприятия в Кишиневе начались в первый день декабря.