https://ru.sputnik.md/20220103/tamozhennaya-sluzhba-postupleniya-byudzhet-47726859.html
Таможенная служба обеспечила рекордные поступления в бюджет
Таможенная служба обеспечила рекордные поступления в бюджет
В Таможенной службе значительно улучшились показатели по поступлениям в бюджет.
2022-01-03T17:40+0200
2022-01-03T17:40+0200
2022-01-03T17:42+0200
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таможенная служба
бюджет
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КИШИНЕВ, 3 янв 0 Sputnik. Поступления Таможенной службы в госбюджет в прошлом году составили более 28,5 миллиарда леев, что на 26,8% больше по сравнению с показателем 2020 года и на 24,9% – по сравнению с 2019 годом.Как уточнили в ведомстве, в декабре Таможенная служба собрала 3,062 миллиарда леев в государственный бюджет, что на 27,2% больше по сравнению с доходами за аналогичный период 2020 года.Наибольшая часть этой суммы приходится на уплату НДС, далее следуют акцизы и таможенные пошлины.Крупнейшим налогоплательщиком, по данным ТС, остается нефтяной сектор с долей около 43%, за ним следуют табачные изделия с 30,7% и автомобили, на долю которых приходится более 19% от общей суммы акцизов.В Таможенной службе уточнили, что рост доходов в основном определяется улучшением таможенного контроля, достоверным декларированием товаров добросовестными предпринимателями, а также прогрессом, достигнутым в области борьбы с мошенничеством. Еще одним фактором, влияющим на увеличение поступлений в бюджет, являются меры по упрощению таможенных процедур и облегчению международной торговли, такие как электронное декларирование, AEO (уполномоченный экономический оператор), PVD (таможенное оформление на дому) или утвержденный экспортер, заключили в службе.
https://ru.sputnik.md/20210927/tamozhennaya-sluzhba-moldovy-otchitalas-o-nedelnykh-sborakh-v-byudzhet-45070673.html
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в молдове, молдова, таможенная служба, бюджет
Таможенная служба обеспечила рекордные поступления в бюджет
17:40 03.01.2022 (обновлено: 17:42 03.01.2022)
В Таможенной службе заявили о значительном улучшении показателя по поступлениям в бюджет.
КИШИНЕВ, 3 янв 0 Sputnik. Поступления Таможенной службы в госбюджет в прошлом году составили более 28,5 миллиарда леев, что на 26,8% больше по сравнению с показателем 2020 года и на 24,9% – по сравнению с 2019 годом.
Как уточнили в ведомстве, в декабре Таможенная служба собрала 3,062 миллиарда леев в государственный бюджет, что на 27,2% больше по сравнению с доходами за аналогичный период 2020 года.
Наибольшая часть этой суммы приходится на уплату НДС, далее следуют акцизы и таможенные пошлины.
Крупнейшим налогоплательщиком, по данным ТС, остается нефтяной сектор с долей около 43%, за ним следуют табачные изделия с 30,7% и автомобили, на долю которых приходится более 19% от общей суммы акцизов.
В Таможенной службе уточнили, что рост доходов в основном определяется улучшением таможенного контроля, достоверным декларированием товаров добросовестными предпринимателями, а также прогрессом, достигнутым в области борьбы с мошенничеством.
Еще одним фактором, влияющим на увеличение поступлений в бюджет, являются меры по упрощению таможенных процедур и облегчению международной торговли, такие как электронное декларирование, AEO (уполномоченный экономический оператор), PVD (таможенное оформление на дому) или утвержденный экспортер, заключили в службе.