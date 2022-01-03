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Церковные службы в Приднестровье на Рождество будут открыты для прихожан

Церковные службы в Приднестровье на Рождество будут открыты для прихожан

Если позволит эпидемиологическая обстановка, приднестровцы смогут еще и отметить Крещение традиционными купаниями. 03.01.2022, Sputnik Молдова

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общество

приднестровье

рождество

крещение

вадим красносельский

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. В приднестровском регионе в грядущее Рождество верующие смогут посетить службы в храмах. Такое решение было принято третьего января в ходе совещания с главой Приднестровья Вадимом Красносельским. При этом по всей территории Приднестровья предписано строгое соблюдение правил эпидемиологической безопасности – масочный режим, дистанцирование, санитарная обработка помещений и предметов церковной утвари. Кроме того, сообщается: если эпидемиологическая обстановка в регионе не ухудшится, приднестровцы смогут принять участие и в крещенских мероприятиях. Так, соответствующим службам поручено подготовить локации для традиционных купаний 19 января.

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приднестровье, рождество, крещение, вадим красносельский, в молдове, молдова