https://ru.sputnik.md/20220103/tserkovnye-sluzhby-pridnestrove-47722788.html
Церковные службы в Приднестровье на Рождество будут открыты для прихожан
Церковные службы в Приднестровье на Рождество будут открыты для прихожан
Если позволит эпидемиологическая обстановка, приднестровцы смогут еще и отметить Крещение традиционными купаниями. 03.01.2022, Sputnik Молдова
2022-01-03T16:43+0200
2022-01-03T16:43+0200
2022-01-03T16:56+0200
общество
приднестровье
рождество
крещение
вадим красносельский
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. В приднестровском регионе в грядущее Рождество верующие смогут посетить службы в храмах. Такое решение было принято третьего января в ходе совещания с главой Приднестровья Вадимом Красносельским. При этом по всей территории Приднестровья предписано строгое соблюдение правил эпидемиологической безопасности – масочный режим, дистанцирование, санитарная обработка помещений и предметов церковной утвари. Кроме того, сообщается: если эпидемиологическая обстановка в регионе не ухудшится, приднестровцы смогут принять участие и в крещенских мероприятиях. Так, соответствующим службам поручено подготовить локации для традиционных купаний 19 января.
https://ru.sputnik.md/20211225/rozhdestva-prevraschaetsya-shou-47524432.html
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приднестровье, рождество, крещение, вадим красносельский, в молдове, молдова
Церковные службы в Приднестровье на Рождество будут открыты для прихожан
16:43 03.01.2022 (обновлено: 16:56 03.01.2022)
Если позволит эпидемиологическая обстановка, приднестровцы смогут еще и отметить Крещение традиционными купаниями.
КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. В приднестровском регионе в грядущее Рождество верующие смогут посетить службы в храмах. Такое решение было принято третьего января в ходе совещания с главой Приднестровья Вадимом Красносельским.
"На совещании обсудили вопросы, связанные с организацией предстоящих рождественских мероприятий. Решено, что в нынешнем году церковные службы будут открыты для посещения прихожан", – сообщает пресс-служба главы региона.
При этом по всей территории Приднестровья предписано строгое соблюдение правил эпидемиологической безопасности – масочный режим, дистанцирование, санитарная обработка помещений и предметов церковной утвари.
Кроме того, сообщается: если эпидемиологическая обстановка в регионе не ухудшится, приднестровцы смогут принять участие и в крещенских мероприятиях. Так, соответствующим службам поручено подготовить локации для традиционных купаний 19 января.