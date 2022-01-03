https://ru.sputnik.md/20220103/zapusk-sevpotoka-2-mozhet-snizit-tseny-na-gaz-evrope-47711426.html

Запуск "Севпотока - 2" мог бы снизить цены на газ в Европе - эксперт

Запуск "Севпотока - 2" мог бы снизить цены на газ в Европе - эксперт

Аналитики спрогнозировали ситуацию на газовом рынке Европы в случае, если в срочном порядке был бы введен в эксплуатацию "Севпоток-2".

2022-01-03T09:37+0200

2022-01-03T09:37+0200

2022-01-03T10:03+0200

экономика

в мире

северный поток-2

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КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Риск прекращения поставок природного газа в Европу мог бы снизиться, а сам газ - стать дешевле при скорейшем вводе в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" и увеличением поставок из России - к такому мнению пришли опрошенные РИА Новости эксперты.В частности, заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что начало поставок газа по "Севпотоку - 2" может улучшить ситуацию с предложением газа, но только в комбинации с новыми контрактами на поставку. Ввод газопровода снизит цены на голубое топливо, но сложно сказать, на сколько именно, так как это зависит от массы факторов, говорит эксперт.При соблюдении этих условий цены, вероятно, нормализуются и упадут ниже 500 долларов за тысячу кубометров, полагает аналитик Fitch."Сейчас тот случай, когда скорейший запуск газопровода отвечает прежде всего интересам европейского рынка и европейских потребителей. Готовы ли политики и чиновники повернуться к ним лицом - вопрос сложный. Пока — не очень, но по мере раскручивания маховика зимы ситуация должна поменяться в лучшую сторону", — отмечает Гривач.Если бы "Северный поток - 2" был разрешен в ближайшее время, это привело бы к "немедленному снижению" цен на газ - такого мнения придерживается старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит."Баланс спроса и предложения не претерпит существенных изменений, и Европа будет по-прежнему испытывать дефицит газа. Однако риск прекращения поставок в Европу мог бы снизиться", — отмечает он.Газопровод "Северный поток - 2" проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом".Строительство газопровода длилось три года и завершилось 10 сентября 2021 года. В настоящее время обе нитки заполнены техническим газом, "Севпоток - 2" готов ко вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны.Сейчас Nord Stream 2 AG нужно создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря глава регулятора — Федерального сетевого агентства Германии (BNA) — Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку - 2" не ранее начала второй половины 2022 года.Неопределенность с запуском трубопровода и снижение поставок из России — один из факторов, влияющих на настроения участников газового рынка. Ситуация на нем остается сложной: цены держатся выше 1000 долларов при минимальном за 10 лет уровне заполненности европейских газовых хранилищ.

https://ru.sputnik.md/20211229/gazprom-severnyy-potok-2-47632288.html

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в мире, северный поток-2