https://ru.sputnik.md/20220103/zayavlenie-yadernoy-pyaterki-47726629.html

МИД РФ: заявление "ядерной пятерки" подготовлено по российской инициативе

МИД РФ: заявление "ядерной пятерки" подготовлено по российской инициативе

В МИД России прокомментировали подписание совместного заявление о недопущении гонки вооружений стран "ядерной пятерки".

2022-01-03T17:12+0200

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КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Заявление "ядерной пятерки" было подготовлено по российской инициативе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подписание документа.Она также подчеркнула, что российская сторона последовательно продвигала идею о подтверждении данного принципа всеми государствами ядерной "пятерки", в которую входят Россия, Китай, США, Великобритания и Франция.Она также сообщила, что данная конференция должна была открыться в Нью-Йорке четвертого января, однако была отложена из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в США. Тем не менее, учитывая важность и самодостаточность Совместного заявления, ядерные державы решили не откладывать его публикацию.Захарова также добавила, что документ "пятерки" дополняет и развивает двусторонние заявления, ранее принятые на высшем уровне с США (в Совместном заявлении президентов от 16 июня 2021 года) и КНР (в Совместном заявлении от 28 июня 2021 года к двадцатилетию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве)."В Заявлении отражена важная для нас идея недопустимости между ядерными государствами любой войны – как ядерной, так и с применением обычных вооружений. В нем также подтверждаются ранее принятые странами "пятерки" обязательства о ненацеливании ядерных вооружений друг на друга или на третьи страны. В многостороннем формате подтвержден и принцип ведения диалога между нашими странами на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности", – уточнила представитель российского МИД.Ранее на сайте Кремля было опубликовано сообщение о том, что лидеры КНР, РФ, Британии, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием.

https://ru.sputnik.md/20220103/nedopuschenii-yadernoy-voyny-47724113.html

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