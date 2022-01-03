Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20220103/zayavlenie-yadernoy-pyaterki-47726629.html
МИД РФ: заявление "ядерной пятерки" подготовлено по российской инициативе
МИД РФ: заявление "ядерной пятерки" подготовлено по российской инициативе
В МИД России прокомментировали подписание совместного заявление о недопущении гонки вооружений стран "ядерной пятерки".
2022-01-03T17:12+0200
2022-01-03T17:21+0200
политика
в мире
россия
мид рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0a/47123250_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_6dab65c404b6cd63f236cbeb26cb79a8.jpg
КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Заявление "ядерной пятерки" было подготовлено по российской инициативе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подписание документа.Она также подчеркнула, что российская сторона последовательно продвигала идею о подтверждении данного принципа всеми государствами ядерной "пятерки", в которую входят Россия, Китай, США, Великобритания и Франция.Она также сообщила, что данная конференция должна была открыться в Нью-Йорке четвертого января, однако была отложена из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в США. Тем не менее, учитывая важность и самодостаточность Совместного заявления, ядерные державы решили не откладывать его публикацию.Захарова также добавила, что документ "пятерки" дополняет и развивает двусторонние заявления, ранее принятые на высшем уровне с США (в Совместном заявлении президентов от 16 июня 2021 года) и КНР (в Совместном заявлении от 28 июня 2021 года к двадцатилетию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве)."В Заявлении отражена важная для нас идея недопустимости между ядерными государствами любой войны – как ядерной, так и с применением обычных вооружений. В нем также подтверждаются ранее принятые странами "пятерки" обязательства о ненацеливании ядерных вооружений друг на друга или на третьи страны. В многостороннем формате подтвержден и принцип ведения диалога между нашими странами на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности", – уточнила представитель российского МИД.Ранее на сайте Кремля было опубликовано сообщение о том, что лидеры КНР, РФ, Британии, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием.
https://ru.sputnik.md/20220103/nedopuschenii-yadernoy-voyny-47724113.html
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0a/47123250_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_89f166b28973c9b53b80e2e6e89e4d84.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, россия, мид рф

МИД РФ: заявление "ядерной пятерки" подготовлено по российской инициативе

17:12 03.01.2022 (обновлено: 17:21 03.01.2022)
© Sputnik / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. - Sputnik Молдова, 1920, 03.01.2022
© Sputnik / Антон Денисов
Подписаться на
В МИД России прокомментировали подписание совместного заявления о недопущении гонки вооружений стран "ядерной пятерки".
КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Заявление "ядерной пятерки" было подготовлено по российской инициативе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подписание документа.
"Приветствуем опубликованное 3 января 2022 года Совместное заявление пяти ядерных держав о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Российская Федерация твердо исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", – заявила Захарова.
Она также подчеркнула, что российская сторона последовательно продвигала идею о подтверждении данного принципа всеми государствами ядерной "пятерки", в которую входят Россия, Китай, США, Великобритания и Франция.
"Этот документ был подготовлен по нашей инициативе и при самом активном участии российских представителей. Его обнародование предполагалось осуществить в привязке к началу Х Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия", – уточнила официальный представитель МИД РФ.
Она также сообщила, что данная конференция должна была открыться в Нью-Йорке четвертого января, однако была отложена из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в США. Тем не менее, учитывая важность и самодостаточность Совместного заявления, ядерные державы решили не откладывать его публикацию.
Ракета в шахте - Sputnik Молдова, 1920, 03.01.2022
Политика
Россия, КНР, Британия, США и Франция заявили о недопущении ядерной войны
15:46
Захарова также добавила, что документ "пятерки" дополняет и развивает двусторонние заявления, ранее принятые на высшем уровне с США (в Совместном заявлении президентов от 16 июня 2021 года) и КНР (в Совместном заявлении от 28 июня 2021 года к двадцатилетию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве).
"В Заявлении отражена важная для нас идея недопустимости между ядерными государствами любой войны – как ядерной, так и с применением обычных вооружений. В нем также подтверждаются ранее принятые странами "пятерки" обязательства о ненацеливании ядерных вооружений друг на друга или на третьи страны. В многостороннем формате подтвержден и принцип ведения диалога между нашими странами на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности", – уточнила представитель российского МИД.
Ранее на сайте Кремля было опубликовано сообщение о том, что лидеры КНР, РФ, Британии, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:40Таможенная служба обеспечила рекордные поступления в бюджет
17:12МИД РФ: заявление "ядерной пятерки" подготовлено по российской инициативе
16:43Церковные службы в Приднестровье на Рождество будут открыты для прихожан
16:14Десятки пьяных водителей выявила полиция в новогодние праздники
15:46Россия, КНР, Британия, США и Франция заявили о недопущении ядерной войны
15:21Маноле потребует привлечь к ответственности инспектора Органа неподкупности
14:42Шум вокруг аттракциона в Кишиневе: карусель запускали "с толкача"
14:15Израиль изменит правила въезда для вакцинированных и переболевших COVID
13:45Финал Лиги чемпионов в Петербурге может пройти при полных трибунах
13:15В Кишиневе выросла заболеваемость COVID-19: продолжает действовать "желтый код"
12:45Санду подписала налогово-бюджетную политику с повышением зарплат судьям КС
12:38В селе Садова проходят обыски по факту хищений на ЖДМ
12:14Бензин и дизтопливо резко дорожают в Молдове: объяснение НАРЭ
11:42Противопожарная система в здании администрации президента неисправна - Санду
11:15Что нужно делать переболевшим COVID-19: необычный совет российского академика
10:42Санду: cледующая волна COVID-19 очень скоро придет в Молдову
10:21Президент Молдовы привилась бустерной дозой вакцины от COVID-19
10:05Где в Кишиневе 3 января находятся мобильные пункты вакцинации
09:37Запуск "Севпотока - 2" мог бы снизить цены на газ в Европе - эксперт
09:00Игнат: я бы советовал подумать, покупать ли молдавские вина 2021 года