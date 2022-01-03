Политика
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МИД РФ: заявление "ядерной пятерки" подготовлено по российской инициативе
17:12 03.01.2022 (обновлено: 17:21 03.01.2022)
© Sputnik / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
© Sputnik / Антон Денисов
В МИД России прокомментировали подписание совместного заявления о недопущении гонки вооружений стран "ядерной пятерки".
КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Заявление "ядерной пятерки" было подготовлено по российской инициативе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подписание документа.
"Приветствуем опубликованное 3 января 2022 года Совместное заявление пяти ядерных держав о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Российская Федерация твердо исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", – заявила Захарова.
Она также подчеркнула, что российская сторона последовательно продвигала идею о подтверждении данного принципа всеми государствами ядерной "пятерки", в которую входят Россия, Китай, США, Великобритания и Франция.
"Этот документ был подготовлен по нашей инициативе и при самом активном участии российских представителей. Его обнародование предполагалось осуществить в привязке к началу Х Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия", – уточнила официальный представитель МИД РФ.
Она также сообщила, что данная конференция должна была открыться в Нью-Йорке четвертого января, однако была отложена из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в США. Тем не менее, учитывая важность и самодостаточность Совместного заявления, ядерные державы решили не откладывать его публикацию.
Захарова также добавила, что документ "пятерки" дополняет и развивает двусторонние заявления, ранее принятые на высшем уровне с США (в Совместном заявлении президентов от 16 июня 2021 года) и КНР (в Совместном заявлении от 28 июня 2021 года к двадцатилетию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве).
"В Заявлении отражена важная для нас идея недопустимости между ядерными государствами любой войны – как ядерной, так и с применением обычных вооружений. В нем также подтверждаются ранее принятые странами "пятерки" обязательства о ненацеливании ядерных вооружений друг на друга или на третьи страны. В многостороннем формате подтвержден и принцип ведения диалога между нашими странами на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности", – уточнила представитель российского МИД.
Ранее на сайте Кремля было опубликовано сообщение о том, что лидеры КНР, РФ, Британии, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием.