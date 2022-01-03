https://ru.sputnik.md/20220103/zdanii-administratsii-prezidenta-neispravna-protivopozharnaya-sistema-47714462.html

Противопожарная система в здании администрации президента неисправна - Санду

Противопожарная система в здании администрации президента неисправна - Санду

В администрации президента ожидают выделение средств на исправление недостатков противопожарной системы.

2022-01-03T11:42+0200

2022-01-03T11:42+0200

2022-01-03T11:42+0200

общество

в молдове

молдова

майя санду

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КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду признала, что в здании администрации главы государства есть проблемы с системой противопожарной безопасности. Ранее Санду рассказывала о многих недостатках в отремонтированном Президентском дворце.Ремонт здания администрации президентаВесной 2009 года во время погромов в Кишиневе были разгромлены и подожжены не только администрация президента, но и парламент. Пришедшая тогда к власти коалиция проевропейских партий вскоре отремонтировала здание высшего законодательного органа страны, а на восстановление резиденции главы республики денег в бюджете не хватило. Ущерб, нанесенный зданию погромщиками, оценили в 40 миллионов долларов.В конце мая 2017 года оно было передано на баланс администрации главы государства. Реконструкция дворца главы Республики Молдова проведена в соответствии с договоренностями тогдашнего президента страны Игоря Додона и лидера Турции Реджепа Эрдогана при поддержке турецкого правительственного Агентства по сотрудничеству и координации TIKA.На открытие отремонтированного здания администрации президента Молдовы прибыл турецкий лидер.

https://ru.sputnik.md/20180222/prezidentura-zdanije-17467261.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, майя санду