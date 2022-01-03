https://ru.sputnik.md/20220103/zdanii-administratsii-prezidenta-neispravna-protivopozharnaya-sistema-47714462.html
Противопожарная система в здании администрации президента неисправна - Санду
Противопожарная система в здании администрации президента неисправна - Санду
В администрации президента ожидают выделение средств на исправление недостатков противопожарной системы.
2022-01-03T11:42+0200
2022-01-03T11:42+0200
2022-01-03T11:42+0200
общество
в молдове
молдова
майя санду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/01/35325109_46:51:2883:1647_1920x0_80_0_0_c58506d398cbdc705e84307268e5054a.jpg
КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду признала, что в здании администрации главы государства есть проблемы с системой противопожарной безопасности. Ранее Санду рассказывала о многих недостатках в отремонтированном Президентском дворце.Ремонт здания администрации президентаВесной 2009 года во время погромов в Кишиневе были разгромлены и подожжены не только администрация президента, но и парламент. Пришедшая тогда к власти коалиция проевропейских партий вскоре отремонтировала здание высшего законодательного органа страны, а на восстановление резиденции главы республики денег в бюджете не хватило. Ущерб, нанесенный зданию погромщиками, оценили в 40 миллионов долларов.В конце мая 2017 года оно было передано на баланс администрации главы государства. Реконструкция дворца главы Республики Молдова проведена в соответствии с договоренностями тогдашнего президента страны Игоря Додона и лидера Турции Реджепа Эрдогана при поддержке турецкого правительственного Агентства по сотрудничеству и координации TIKA.На открытие отремонтированного здания администрации президента Молдовы прибыл турецкий лидер.
https://ru.sputnik.md/20180222/prezidentura-zdanije-17467261.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/01/35325109_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_693bc78539ee8870241739abdda413aa.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, майя санду
Противопожарная система в здании администрации президента неисправна - Санду
В администрации президента ожидают выделение средств на исправление недостатков противопожарной системы.
КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду признала, что в здании администрации главы государства есть проблемы с системой противопожарной безопасности.
Ранее Санду рассказывала о многих недостатках в отремонтированном Президентском дворце.
"Мы запросили у правительства средства на предстоящий год, чтобы нанять компанию, которая скорректирует все недостатки противопожарной безопасности. Есть проблемы с системой вентиляции, но самые важные касаются противопожарной системы", - заявила Санду журналистам в понедельник.
Ремонт здания администрации президента
Весной 2009 года во время погромов в Кишиневе были разгромлены и подожжены не только администрация президента, но и парламент. Пришедшая тогда к власти коалиция проевропейских партий вскоре отремонтировала здание высшего законодательного органа страны, а на восстановление резиденции главы республики денег в бюджете не хватило. Ущерб, нанесенный зданию погромщиками, оценили в 40 миллионов долларов.
В конце мая 2017 года оно было передано на баланс администрации главы государства. Реконструкция дворца главы Республики Молдова проведена в соответствии с договоренностями тогдашнего президента страны Игоря Додона и лидера Турции Реджепа Эрдогана при поддержке турецкого правительственного Агентства по сотрудничеству и координации TIKA.
На открытие отремонтированного здания администрации президента Молдовы прибыл турецкий лидер.