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Противопожарная система в здании администрации президента неисправна - Санду
Противопожарная система в здании администрации президента неисправна - Санду
В администрации президента ожидают выделение средств на исправление недостатков противопожарной системы.
2022-01-03T11:42+0200
2022-01-03T11:42+0200
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молдова
майя санду
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КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду признала, что в здании администрации главы государства есть проблемы с системой противопожарной безопасности. Ранее Санду рассказывала о многих недостатках в отремонтированном Президентском дворце.Ремонт здания администрации президентаВесной 2009 года во время погромов в Кишиневе были разгромлены и подожжены не только администрация президента, но и парламент. Пришедшая тогда к власти коалиция проевропейских партий вскоре отремонтировала здание высшего законодательного органа страны, а на восстановление резиденции главы республики денег в бюджете не хватило. Ущерб, нанесенный зданию погромщиками, оценили в 40 миллионов долларов.В конце мая 2017 года оно было передано на баланс администрации главы государства. Реконструкция дворца главы Республики Молдова проведена в соответствии с договоренностями тогдашнего президента страны Игоря Додона и лидера Турции Реджепа Эрдогана при поддержке турецкого правительственного Агентства по сотрудничеству и координации TIKA.На открытие отремонтированного здания администрации президента Молдовы прибыл турецкий лидер.
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в молдове, молдова, майя санду

Противопожарная система в здании администрации президента неисправна - Санду

11:42 03.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausАдминистрация президента
Администрация президента - Sputnik Молдова, 1920, 03.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В администрации президента ожидают выделение средств на исправление недостатков противопожарной системы.
КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду признала, что в здании администрации главы государства есть проблемы с системой противопожарной безопасности.
Ранее Санду рассказывала о многих недостатках в отремонтированном Президентском дворце.

"Мы запросили у правительства средства на предстоящий год, чтобы нанять компанию, которая скорректирует все недостатки противопожарной безопасности. Есть проблемы с системой вентиляции, но самые важные касаются противопожарной системы", - заявила Санду журналистам в понедельник.

Ремонт здания администрации президента

Весной 2009 года во время погромов в Кишиневе были разгромлены и подожжены не только администрация президента, но и парламент. Пришедшая тогда к власти коалиция проевропейских партий вскоре отремонтировала здание высшего законодательного органа страны, а на восстановление резиденции главы республики денег в бюджете не хватило. Ущерб, нанесенный зданию погромщиками, оценили в 40 миллионов долларов.
В конце мая 2017 года оно было передано на баланс администрации главы государства. Реконструкция дворца главы Республики Молдова проведена в соответствии с договоренностями тогдашнего президента страны Игоря Додона и лидера Турции Реджепа Эрдогана при поддержке турецкого правительственного Агентства по сотрудничеству и координации TIKA.
На открытие отремонтированного здания администрации президента Молдовы прибыл турецкий лидер.
Ремонт здания администрации президента Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 22.02.2018
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