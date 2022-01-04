https://ru.sputnik.md/20220104/amsterdam-zarazheniya-covid-omikron-47762382.html

В Амстердаме 91% случаев заражения COVID-19 приходятся на "омикрон"

В Амстердаме 91% случаев заражения COVID-19 приходятся на "омикрон"

В Амстердаме штамм "омикрон" подтвержден в 91% положительных тестов на COVID-19

2022-01-04T22:42+0200

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коронавирус

амстердам

штаммы

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КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. В Амстердаме штамм "омикрон" подтвержден в 91% положительных тестов на COVID-19, передает РИА Новости.Данные приводит Амстердамская региональная служба эпидемиологического надзора (ARGOS)."В общей сложности в 69 из 76 (91%) выбранных положительных образцов тестов на SARS-CoV-2, взятых 2 января в муниципальных службах здравоохранения (GGD), был выявлен штамм "омикрон"", – сообщила служба эпиднадзора в своем Twitter.Власти Нидерландов ввели локдаун в стране с 19 декабря до 14 января из-за распространения штамма COVID-19 "омикрон". В стране закрыты все бары, кафе, рестораны, магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости, кинотеатры, театры, музеи, тренажерные и другие спортивные залы. Не работают также парикмахерские и салоны красоты, не проводятся рождественские ярмарки. Открытыми остаются только продуктовые магазины, аптеки, библиотеки, автозаправочные станции и автошколы. Школы тоже закрыты, взрослым рекомендовано по возможности работать удаленно.В воскресенье, 2 января, в Амстердаме прошла демонстрация против ограничений, введенных властями для борьбы с COVID, она вылилась в столкновения между полицейскими и протестующими. Правоохранители использовали служебных собак против демонстрантов. На акциях протеста были задержаны порядка 30 человек, пострадали четверо правоохранителей.

https://ru.sputnik.md/20220102/antikovid-protest-amsterdam-politsiya-sobaki-47708114.html

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