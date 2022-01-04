https://ru.sputnik.md/20220104/chego-zhdat-na-granitse-moldovy-blizhayshie-dni-47742654.html

Предупреждение путешественникам: чего ждать на границе Молдовы в ближайшие дни

Предупреждение путешественникам: чего ждать на границе Молдовы в ближайшие дни

Количество пересечений молдавской границы в новогодние праздники увеличилось в сравнении с прошлым годом.

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КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Пограничная полиция Молдовы будет работать в усиленном режиме до "старого Нового года" (14 января), такое заявление сделал на брифинге во вторник замглавы Пограничной полиции Валентин Федоров. По его словам, в праздничные дни на границе всегда увеличивается поток людей, пересекающих КПП, и такая ситуация ожидается до 14 января. Он уточнил, что Пограничная полиция все эти дни работает и держит связь с другими соответствующими службами соседних стран. "Ожидается большой поток людей по направлению выезда из страны, а именно на КПП Леушень, Скулень, Крива, Отачь и в Кишиневском международном аэропорту", - подчеркнул Федоров. Также замглавы Пограничной полиции призвал всех путешественников заранее выяснять ситуацию на границе и КПП, а также узнать правила въезда в Молдову с учетом эпидемиологических мер. Начальник управления контроля границы Андрей Гори рассказал, что в период праздников с 30 декабря по 3 января было зарегистрировано 114 229 переходов границы. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году эта цифра выросла в 2,6 раз или на 160%. По его данным, в аэропорту с 30 декабря по 3 января было 37 096 пересечений, на стыке 2021-2022 годов было 33 340 переходов. В то же время он упомянул некоторые нарушения на границе за период праздничных дней. Так, у двух человек выявлены поддельные европейские паспорта, в пяти случаях граждане прятали поддельные документы (водительские права европейские, вид на жительство в некоторых странах или румынское удостоверение личности).

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в молдове, молдова, пограничная полиция