https://ru.sputnik.md/20220104/chego-zhdat-na-granitse-moldovy-blizhayshie-dni-47742654.html
Предупреждение путешественникам: чего ждать на границе Молдовы в ближайшие дни
Предупреждение путешественникам: чего ждать на границе Молдовы в ближайшие дни
Количество пересечений молдавской границы в новогодние праздники увеличилось в сравнении с прошлым годом.
2022-01-04T12:25+0200
2022-01-04T12:25+0200
2022-01-04T12:25+0200
общество
в молдове
молдова
пограничная полиция
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КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Пограничная полиция Молдовы будет работать в усиленном режиме до "старого Нового года" (14 января), такое заявление сделал на брифинге во вторник замглавы Пограничной полиции Валентин Федоров. По его словам, в праздничные дни на границе всегда увеличивается поток людей, пересекающих КПП, и такая ситуация ожидается до 14 января. Он уточнил, что Пограничная полиция все эти дни работает и держит связь с другими соответствующими службами соседних стран. "Ожидается большой поток людей по направлению выезда из страны, а именно на КПП Леушень, Скулень, Крива, Отачь и в Кишиневском международном аэропорту", - подчеркнул Федоров. Также замглавы Пограничной полиции призвал всех путешественников заранее выяснять ситуацию на границе и КПП, а также узнать правила въезда в Молдову с учетом эпидемиологических мер. Начальник управления контроля границы Андрей Гори рассказал, что в период праздников с 30 декабря по 3 января было зарегистрировано 114 229 переходов границы. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году эта цифра выросла в 2,6 раз или на 160%. По его данным, в аэропорту с 30 декабря по 3 января было 37 096 пересечений, на стыке 2021-2022 годов было 33 340 переходов. В то же время он упомянул некоторые нарушения на границе за период праздничных дней. Так, у двух человек выявлены поддельные европейские паспорта, в пяти случаях граждане прятали поддельные документы (водительские права европейские, вид на жительство в некоторых странах или румынское удостоверение личности).
https://ru.sputnik.md/20211231/minzdrav-moldovy-obnovil-spisok-stran-krasnoy-zony-epidopasnosti-47680531.html
https://ru.sputnik.md/20220102/na-granitse-moldova-ozhidaetsya-bolshoy-potok-lyudey-47704649.html
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в молдове, молдова, пограничная полиция
Предупреждение путешественникам: чего ждать на границе Молдовы в ближайшие дни
Количество пересечений молдавской границы в новогодние праздники снизилось по сравнению с периодом до пандемии, но увеличилось в сравнении с прошлым годом.
КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Пограничная полиция Молдовы будет работать в усиленном режиме до "старого Нового года" (14 января), такое заявление сделал на брифинге во вторник замглавы Пограничной полиции Валентин Федоров.
По его словам, в праздничные дни на границе всегда увеличивается поток людей, пересекающих КПП, и такая ситуация ожидается до 14 января.
"Главная мера в эти дни - увеличение количества работников на КПП, максимальное использование инфраструктуры и экипировки. Только в новогоднюю ночь работало порядка 700 сотрудников, которые обеспечивали порядок на границе", - отметил Федоров.
Он уточнил, что Пограничная полиция все эти дни работает и держит связь с другими соответствующими службами соседних стран.
"Ожидается большой поток людей по направлению выезда из страны, а именно на КПП Леушень, Скулень, Крива, Отачь и в Кишиневском международном аэропорту", - подчеркнул Федоров.
Также замглавы Пограничной полиции призвал всех путешественников заранее выяснять ситуацию на границе и КПП, а также узнать правила въезда в Молдову с учетом эпидемиологических мер.
Начальник управления контроля границы Андрей Гори рассказал, что в период праздников с 30 декабря по 3 января было зарегистрировано 114 229 переходов границы. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году эта цифра выросла в 2,6 раз или на 160%.
"По сравнению с 2019-2020 годами, этот поток людей уменьшился в два раза, более чем на 50%. В целом количество пересечений уменьшилось в сравнении с периодом до пандемии, но в аэропорту количество пересечений практически вернулось к прежним показателям", - заявил Гори.
По его данным, в аэропорту с 30 декабря по 3 января было 37 096 пересечений, на стыке 2021-2022 годов было 33 340 переходов.
В то же время он упомянул некоторые нарушения на границе за период праздничных дней. Так, у двух человек выявлены поддельные европейские паспорта, в пяти случаях граждане прятали поддельные документы (водительские права европейские, вид на жительство в некоторых странах или румынское удостоверение личности).