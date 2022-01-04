https://ru.sputnik.md/20220104/diztoplivo-benzin-tseny-47743458.html

Дизтопливо и бензин продолжают дорожать: НАРЭ публикует цены

Дизтопливо и бензин продолжают дорожать: НАРЭ публикует цены

Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены 5 января.

2022-01-04T12:17+0200

2022-01-04T12:17+0200

2022-01-04T12:17+0200

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КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на 5 января.Так, цена на 95-й бензин повысится на 13 банов, до 21,43 лея за литр.Цена на дизтопливо также вырастет на 13 банов, до 17,86 лея за литр.Накануне бензин подорожал на 60 банов, а дизтопливо на 31 бан. Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван тем, что с 1 января 2022 повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 годы, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.

https://ru.sputnik.md/20220103/benzin-diztoplivo-rezko-podorozhayut-moldova-47716708.html

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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин