https://ru.sputnik.md/20220104/kakie-neobychnye-blyuda-gotovyat-moldova-rozhdestvo-47767188.html

Какие необычные блюда готовят в Молдове на Рождество

Какие необычные блюда готовят в Молдове на Рождество

Повар рассказал, какие блюда нужно готовить на Рождество, а также рассказал секреты рецептов традиционных холодца и сармале (голубцы).

2022-01-04T20:25+0200

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2022-01-04T20:25+0200

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Рождественские традиции в Молдове имеют особый смысл. Светлого праздника ждут сотни тысяч людей как в нашей республике, так и во многих других странах. Традиции особенно касаются и приготовления рождественского стола, особых блюд и лакомств, которые хозяева подают гостям. Какие самые необычные блюда есть на молдавском рождественском столе, и как приготовить те, которые уже полюбились? В чем сходства и различия кулинарных традиций молдавского, румынского и украинского народов? С чем связан традиционный в Молдове обычай забивать свинью на Рождество? Какими должны быть молдавские "сармале" (голубцы) и холодец? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с профессиональным поваром Раду Хатману.

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2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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