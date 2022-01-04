Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20220104/kakie-neobychnye-blyuda-gotovyat-moldova-rozhdestvo-47767188.html
Какие необычные блюда готовят в Молдове на Рождество
Какие необычные блюда готовят в Молдове на Рождество
Повар рассказал, какие блюда нужно готовить на Рождество, а также рассказал секреты рецептов традиционных холодца и сармале (голубцы).
2022-01-04T20:25+0200
2022-01-04T20:25+0200
радио
молдова
рождество
блюда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/04/47766929_0:166:1920:1246_1920x0_80_0_0_118022e6f314f7b20a1cf93546e79a1a.jpg
Рождественские традиции в Молдове имеют особый смысл. Светлого праздника ждут сотни тысяч людей как в нашей республике, так и во многих других странах. Традиции особенно касаются и приготовления рождественского стола, особых блюд и лакомств, которые хозяева подают гостям. Какие самые необычные блюда есть на молдавском рождественском столе, и как приготовить те, которые уже полюбились? В чем сходства и различия кулинарных традиций молдавского, румынского и украинского народов? С чем связан традиционный в Молдове обычай забивать свинью на Рождество? Какими должны быть молдавские "сармале" (голубцы) и холодец? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с профессиональным поваром Раду Хатману.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/04/47766929_131:0:1838:1280_1920x0_80_0_0_01125ef299ac0d7cd741959fedee1373.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
молдова, рождество, блюда, видео

Какие необычные блюда готовят в Молдове на Рождество

20:25 04.01.2022
© Sputnik
Подписаться на
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Обсудили с поваром, сколько блюд должно быть на традиционном рождественском столе.
Рождественские традиции в Молдове имеют особый смысл. Светлого праздника ждут сотни тысяч людей как в нашей республике, так и во многих других странах.
Традиции особенно касаются и приготовления рождественского стола, особых блюд и лакомств, которые хозяева подают гостям.
Какие самые необычные блюда есть на молдавском рождественском столе, и как приготовить те, которые уже полюбились? В чем сходства и различия кулинарных традиций молдавского, румынского и украинского народов? С чем связан традиционный в Молдове обычай забивать свинью на Рождество? Какими должны быть молдавские "сармале" (голубцы) и холодец? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с профессиональным поваром Раду Хатману.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:55Стояногло продлили пребывание под судебным контролем на 30 суток
21:47Ученые рассказали, защищают ли Pfizer и J&J от тяжелой формы "омикрона"
21:22Президент Казахстана выступил с речью на фоне массовых протестов в стране
20:59Более 3000 заявлений о пересмотре пенсий было подано в первые дни года
20:25Какие необычные блюда готовят в Молдове на Рождество
19:58Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:28ВОЗ – о новом штамме коронавируса B.1.640.2: мы внимательно отслеживаем
19:00В прокуратуре не стали открывать уголовное дело против врио генпрокурора
18:32Политическое и несправедливое – эксперт о решении поднять зарплату судьям КС
18:12Президент Молдовы провела заседание Высшего совета безопасности
17:48За последний месяц в Молдове существенно снизилась заболеваемость COVID-19
17:17Россия в 2022 году отправит на МКС три грузовых корабля "Прогресс МС"
16:43Плахотнюку предъявлено еще одно обвинение по делу о "банковском мошенничестве"
16:14Заседание Совета Россия – НАТО пройдет 12 января
15:45В Комрате добровольцы вышли на поиски пропавшей местной жительницы
15:20Хищения на ЖДМ: появились детали обысков в селе Садова
15:02Вирусолог Альтштейн – о вакцине от "омикрона", конце пандемии и прививке для детей
14:33Наталья Непряева стала первой россиянкой, выигравшей "Тур де Ски"
14:04НАТО готовится сделать из Финляндии новую Украину
13:33Вниманию туристов: Кипр ужесточает правила въезда