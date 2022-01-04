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Вниманию туристов: Кипр ужесточает правила въезда
Вниманию туристов: Кипр ужесточает правила въезда
Кипр ужесточает правила въезда для путешественников из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на острове и распространения "омикрона".
2022-01-04T13:33+0200
2022-01-04T13:33+0200
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КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Начиная с 4 января все прибывающие на Кипр независимо от вакцинации должны будут сделать ПЦР-тест за 48 часов до вылета. Такое решение принял совет министров страны, действие положения продолжится до 15 января.Это требование применяется и к тем пассажирам, которые путешествуют 4 января или позже и заполнили карту полета на Кипр (CyprusFlightPass) в течение 48 часов до 4 января, уточнили в ведомстве."Напоминаем, что по прибытии все пассажиры, независимо от вакцинации, проходят лабораторный анализ ПЦР, его стоимость оплачивает пассажир", - отмечает министерство.Молдова внесена Кипром в список стран "серой" зоны. Путешественники из таких стран, прибывающие на Кипр, должны провести 14 дней на изоляции, либо 7 дней в случае проведения повторного ПЦР-теста с негативным результатом. Информация о результате теста буде внесена в CyprusFlightPass.Кипр ужесточает санитарные меры, поскольку эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом, в последние дни ухудшилась: резко выросло количество инфицированных из-за распространения штамма "омикрон". На Кипре сейчас обязательно использование защитной маски в помещениях и на улице. Вход в ночные клубы, на банкеты и свадьбы разрешен только вакцинированным и только при наличии отрицательного теста.
https://ru.sputnik.md/20220103/izrail-izmenit-pravila-vezda-dlya-vaktsinirovannykh-i-perebolevshikh-covid-47717757.html
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в мире, туристы, кипр

Вниманию туристов: Кипр ужесточает правила въезда

13:33 04.01.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКипр сегодня
Кипр сегодня - Sputnik Молдова, 1920, 04.01.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Кипр ужесточает правила въезда для путешественников из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на острове и распространения штамма "омикрон".
КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Начиная с 4 января все прибывающие на Кипр независимо от вакцинации должны будут сделать ПЦР-тест за 48 часов до вылета. Такое решение принял совет министров страны, действие положения продолжится до 15 января.

"С 4 января с 23.00 пассажиры в возрасте от 12 лет, прибывающие в Республику Кипр, должны пройти лабораторное обследование ПЦР за 48 часов до вылета. Решение распространяется на всех пассажиров, независимо от того, прошли ли они вакцинацию раньше", – сообщили в Минздраве Кипра.

Это требование применяется и к тем пассажирам, которые путешествуют 4 января или позже и заполнили карту полета на Кипр (CyprusFlightPass) в течение 48 часов до 4 января, уточнили в ведомстве.
"Напоминаем, что по прибытии все пассажиры, независимо от вакцинации, проходят лабораторный анализ ПЦР, его стоимость оплачивает пассажир", - отмечает министерство.
Молдова внесена Кипром в список стран "серой" зоны. Путешественники из таких стран, прибывающие на Кипр, должны провести 14 дней на изоляции, либо 7 дней в случае проведения повторного ПЦР-теста с негативным результатом. Информация о результате теста буде внесена в CyprusFlightPass.
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Кипр ужесточает санитарные меры, поскольку эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом, в последние дни ухудшилась: резко выросло количество инфицированных из-за распространения штамма "омикрон". На Кипре сейчас обязательно использование защитной маски в помещениях и на улице. Вход в ночные клубы, на банкеты и свадьбы разрешен только вакцинированным и только при наличии отрицательного теста.
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