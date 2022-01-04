https://ru.sputnik.md/20220104/kishinev-2022-god-meditsinskogo-rabotnika-47725136.html
В Кишиневе 2022-ой объявили Годом медицинского работника
В Кишиневе 2022-ой объявили Годом медицинского работника
Предстоящий год в Кишиневе будет посвящен медицинским работникам. В муниципалитете планируют внедрить множество инициатив.
2022-01-04T07:30+0200
2022-01-04T07:30+0200
2022-01-04T07:30+0200
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КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. В Кишиневе 2022 год было решено объявить Годом медицинского работника. Об этом сообщил на своей странице в Facebook столичный примар Ион Чебан. Ранее он сообщал, что 2022 год в Кишиневе был объявлен также годом молдавского композитора Евгения Доги.Как рассказал примар, муниципалитет воплотит в жизнь множество инициатив в рамках Года медработника. Он заверил, что местные власти продолжат прилагать усилия для улучшения условий работы столичных врачей. Он подчеркнул, что муниципалитет стремится привлечь внимание общества к усилиям, которые прилагает персонал муниципальных медицинских учреждений в своей повседневной работе в условиях пандемии коронавируса.Чебан также выразил сожаление, что законодательство не позволяет муниципалитету решать вопросы с оплатой труда, чтобы обеспечить более достойные зарплаты работникам медучреждений.
https://ru.sputnik.md/20211228/v-kishineve-2022-y-obyavili-godom-evgeniya-dogi-47600713.html
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в молдове, кишинев, молдова, ион чебан
В Кишиневе 2022-ой объявили Годом медицинского работника
Муниципальные власти заявили, что нынешний год в Кишиневе будет посвящен медицинским работникам.
КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. В Кишиневе 2022 год было решено объявить Годом медицинского работника. Об этом сообщил на своей странице в Facebook столичный примар Ион Чебан.
Ранее он сообщал, что 2022 год в Кишиневе был объявлен также годом молдавского композитора Евгения Доги.
"Горжусь всеми, кто работает в системе здравоохранения столицы, а также всей страны. Безусловно, они – герои в белых халатах, с марта 2020 года ведущие борьбу с пандемией COVID-19. Мы благодарны им за труд", – написал Чебан.
Как рассказал примар, муниципалитет воплотит в жизнь множество инициатив в рамках Года медработника. Он заверил, что местные власти продолжат прилагать усилия для улучшения условий работы столичных врачей.
"Мы обязаны инвестировать в инфраструктуру и логистику муниципальных больниц", – добавил Чебан.
Он подчеркнул, что муниципалитет стремится привлечь внимание общества к усилиям, которые прилагает персонал муниципальных медицинских учреждений в своей повседневной работе в условиях пандемии коронавируса.
Чебан также выразил сожаление, что законодательство не позволяет муниципалитету решать вопросы с оплатой труда, чтобы обеспечить более достойные зарплаты работникам медучреждений.