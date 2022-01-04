https://ru.sputnik.md/20220104/kishinev-2022-god-meditsinskogo-rabotnika-47725136.html

В Кишиневе 2022-ой объявили Годом медицинского работника

В Кишиневе 2022-ой объявили Годом медицинского работника

Предстоящий год в Кишиневе будет посвящен медицинским работникам. В муниципалитете планируют внедрить множество инициатив.

2022-01-04T07:30+0200

2022-01-04T07:30+0200

2022-01-04T07:30+0200

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КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. В Кишиневе 2022 год было решено объявить Годом медицинского работника. Об этом сообщил на своей странице в Facebook столичный примар Ион Чебан. Ранее он сообщал, что 2022 год в Кишиневе был объявлен также годом молдавского композитора Евгения Доги.Как рассказал примар, муниципалитет воплотит в жизнь множество инициатив в рамках Года медработника. Он заверил, что местные власти продолжат прилагать усилия для улучшения условий работы столичных врачей. Он подчеркнул, что муниципалитет стремится привлечь внимание общества к усилиям, которые прилагает персонал муниципальных медицинских учреждений в своей повседневной работе в условиях пандемии коронавируса.Чебан также выразил сожаление, что законодательство не позволяет муниципалитету решать вопросы с оплатой труда, чтобы обеспечить более достойные зарплаты работникам медучреждений.

https://ru.sputnik.md/20211228/v-kishineve-2022-y-obyavili-godom-evgeniya-dogi-47600713.html

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