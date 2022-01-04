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Где в Кишиневе 4 января находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 4 января находятся мобильные пункты вакцинации
Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации 4 и 5 января 2021.
2022-01-04T09:31+0200
2022-01-04T09:31+0200
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
вакцинация
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КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в наступившем году. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся во вторник, 4 января, до 18.00.Троллейбус будет находиться в секторе Чеканы на проспекте Мирча чел Бэтрын, 32, возле КЦ Kaufland.Автобус отправится в сектор Ботаника на улицу Гренобля, 257, и будет располагаться возле магазина Jardi Market.Где будут находиться пункты вакцинации 5 январяТроллейбус будет находиться в секторе Рышкановка у парка Афганцев. Автобус отправится в сектор Чеканы на проспекте Мирча чел Бэтрын на пересечении с улицей Джинта Латина. Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".К утру вторника в республике применена 1 779 632 доза вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 983 210 человека.
https://ru.sputnik.md/20220104/kishinev-2022-god-meditsinskogo-rabotnika-47725136.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

Где в Кишиневе 4 января находятся мобильные пункты вакцинации

09:31 04.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausМобильный пункт вакцинации на Скулянке
Мобильный пункт вакцинации на Скулянке - Sputnik Молдова, 1920, 04.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу и в новом году.
КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в наступившем году. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся во вторник, 4 января, до 18.00.
Троллейбус будет находиться в секторе Чеканы на проспекте Мирча чел Бэтрын, 32, возле КЦ Kaufland.
Автобус отправится в сектор Ботаника на улицу Гренобля, 257, и будет располагаться возле магазина Jardi Market.

Где будут находиться пункты вакцинации 5 января

Троллейбус будет находиться в секторе Рышкановка у парка Афганцев.
Автобус отправится в сектор Чеканы на проспекте Мирча чел Бэтрын на пересечении с улицей Джинта Латина.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
Больница - Sputnik Молдова, 1920, 04.01.2022
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С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.
Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.
В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
К утру вторника в республике применена 1 779 632 доза вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 983 210 человека.
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