https://ru.sputnik.md/20220104/komrat-poiski-propavshey-mestnoy-zhitelnitsy-47757184.html

В Комрате добровольцы вышли на поиски пропавшей местной жительницы

В Комрате добровольцы вышли на поиски пропавшей местной жительницы

Пожилую женщину последний раз видели в конце декабря. По словам родственников, она нуждается в медицинской помощи.

2022-01-04T15:45+0200

2022-01-04T15:45+0200

2022-01-04T16:31+0200

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КОМРАТ, 4 янв – Sputnik, Максим Топал. На поиски 72-летней жительницы Комрата Стефаниды Бабогло вышли около сотни добровольцев. Преимущественно это родные и близкие пожилой женщины. Зона поисков обширна: окраина города, территория по направлению к соседнему селу Кирсово, а также пойма реки Ялпуг. Именно в этой местности в последний раз и видели пропавшую женщину.Сами участники признают: поиски проходят хаотично. Но это следствие того, что женщину ищут добровольцы. По собственной инициативе к поискам подключился один из представителей правоохранительных органов, а также примар села Кирсово Сергей Сапунжи.Стефанида Бабогло родом из села Копчак. Долгое время работала на местном винзаводе, но с 2010 года живет в Комрате, где одна из ее дочерей вышла замуж. Еще две дочери Стефаниды Бабогло находятся за границей. Около года назад у женщины начались проблемы со здоровьем.Сообщение о ее пропаже появилось в конце декабря прошлого года. В тот день была одета в темно-фиолетовый плащ с капюшоном, красный свитер, без головного убора. Обута в сине-серые кроссовки.Поиски пропавшей женщины продолжатся до наступления темноты.

https://ru.sputnik.md/20210520/foto-v-gagauzii-isciut-propavshego-muzhchinu-34815600.html

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