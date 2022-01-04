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В Комрате добровольцы вышли на поиски пропавшей местной жительницы
В Комрате добровольцы вышли на поиски пропавшей местной жительницы
Пожилую женщину последний раз видели в конце декабря. По словам родственников, она нуждается в медицинской помощи.
2022-01-04T15:45+0200
2022-01-04T16:31+0200
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КОМРАТ, 4 янв – Sputnik, Максим Топал. На поиски 72-летней жительницы Комрата Стефаниды Бабогло вышли около сотни добровольцев. Преимущественно это родные и близкие пожилой женщины. Зона поисков обширна: окраина города, территория по направлению к соседнему селу Кирсово, а также пойма реки Ялпуг. Именно в этой местности в последний раз и видели пропавшую женщину.Сами участники признают: поиски проходят хаотично. Но это следствие того, что женщину ищут добровольцы. По собственной инициативе к поискам подключился один из представителей правоохранительных органов, а также примар села Кирсово Сергей Сапунжи.Стефанида Бабогло родом из села Копчак. Долгое время работала на местном винзаводе, но с 2010 года живет в Комрате, где одна из ее дочерей вышла замуж. Еще две дочери Стефаниды Бабогло находятся за границей. Около года назад у женщины начались проблемы со здоровьем.Сообщение о ее пропаже появилось в конце декабря прошлого года. В тот день была одета в темно-фиолетовый плащ с капюшоном, красный свитер, без головного убора. Обута в сине-серые кроссовки.Поиски пропавшей женщины продолжатся до наступления темноты.
https://ru.sputnik.md/20210520/foto-v-gagauzii-isciut-propavshego-muzhchinu-34815600.html
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в молдове, молдова, комрат, гагаузия

В Комрате добровольцы вышли на поиски пропавшей местной жительницы

15:45 04.01.2022 (обновлено: 16:31 04.01.2022)
© Photo : Maxim TopalВ Комрате полсотни добровольцев вышли на поиски пропавшей местной жительницы
В Комрате полсотни добровольцев вышли на поиски пропавшей местной жительницы - Sputnik Молдова, 1920, 04.01.2022
© Photo : Maxim Topal
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Пожилую женщину последний раз видели в конце декабря. По словам родственников, она нуждается в медицинской помощи.
КОМРАТ, 4 янв – Sputnik, Максим Топал. На поиски 72-летней жительницы Комрата Стефаниды Бабогло вышли около сотни добровольцев. Преимущественно это родные и близкие пожилой женщины.
Зона поисков обширна: окраина города, территория по направлению к соседнему селу Кирсово, а также пойма реки Ялпуг. Именно в этой местности в последний раз и видели пропавшую женщину.
"Участвующие в поисках Стефаниды Бабогло растянулись цепью и начали прочесывать местность, где один из жителей села Кирсово видел ее днем 25 декабря. Эту низину прочесывали уже несколько раз, но пока безрезультатно", – рассказал один из участников поисковой экспедиции Роман Хоменко.
Сами участники признают: поиски проходят хаотично. Но это следствие того, что женщину ищут добровольцы. По собственной инициативе к поискам подключился один из представителей правоохранительных органов, а также примар села Кирсово Сергей Сапунжи.
© Photo : Maxim TopalВ Комрате полсотни добровольцев вышли на поиски пропавшей местной жительницы
В Комрате полсотни добровольцев вышли на поиски пропавшей местной жительницы - Sputnik Молдова
1/3
© Photo : Maxim Topal
В Комрате полсотни добровольцев вышли на поиски пропавшей местной жительницы
© Photo : Maxim TopalВ Комрате полсотни добровольцев вышли на поиски пропавшей местной жительницы
В Комрате полсотни добровольцев вышли на поиски пропавшей местной жительницы - Sputnik Молдова
2/3
© Photo : Maxim Topal
В Комрате полсотни добровольцев вышли на поиски пропавшей местной жительницы
© Photo : Maxim TopalВ Комрате полсотни добровольцев вышли на поиски пропавшей местной жительницы
В Комрате полсотни добровольцев вышли на поиски пропавшей местной жительницы - Sputnik Молдова
3/3
© Photo : Maxim Topal
В Комрате полсотни добровольцев вышли на поиски пропавшей местной жительницы
1/3
© Photo : Maxim Topal
В Комрате полсотни добровольцев вышли на поиски пропавшей местной жительницы
2/3
© Photo : Maxim Topal
В Комрате полсотни добровольцев вышли на поиски пропавшей местной жительницы
3/3
© Photo : Maxim Topal
В Комрате полсотни добровольцев вышли на поиски пропавшей местной жительницы
Стефанида Бабогло родом из села Копчак. Долгое время работала на местном винзаводе, но с 2010 года живет в Комрате, где одна из ее дочерей вышла замуж. Еще две дочери Стефаниды Бабогло находятся за границей. Около года назад у женщины начались проблемы со здоровьем.
Сообщение о ее пропаже появилось в конце декабря прошлого года. В тот день была одета в темно-фиолетовый плащ с капюшоном, красный свитер, без головного убора. Обута в сине-серые кроссовки.
Поиски пропавшей женщины продолжатся до наступления темноты.
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