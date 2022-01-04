https://ru.sputnik.md/20220104/komu-moldove-na-prazdniki-ponadobilas-meditsinskaya-pomosch-47736420.html

Кому в Молдове на праздники понадобилась медицинская помощь

Кому в Молдове на праздники понадобилась медицинская помощь

Новогодние праздники некоторые граждане Молдовы провели в больнице или получая скорую медпомощь на дому.

2022-01-04T11:03+0200

2022-01-04T11:03+0200

2022-01-04T13:40+0200

общество

в молдове

молдова

скорая помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2889/65/28896511_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_45cc896ed0494b6195898fb5a39692ec.jpg

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. В период с 31 декабря по 2 января в службу скорой медицинской помощи Молдовы обращались 6 812 раз, сообщает пресс-служба Национального центра догоспитальной скорой помощи. В больницу в новогодние дни попали 2 159 человек, из них 1659 – взрослые и 500 – дети.Бригады врачей оказывали первую помощь 1500 гражданам с респираторными заболеваниями, плохо себя почувствовали еще 1306 человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе 25 с острым коронарным синдромом. Проблемы неврологического характера возникли у 874 человек, в том числе у 86 – инсульты. За указанный период в службу скорой помощи обратились 684 человека с различными травмами, в том числе 22 пациента, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. При этом в службе скорой помощи зарегистрировано 55 обращений по причине инфекционных заболеваний и 31 обращение в связи с отравлением, в том числе 16 пациентов с алкогольным отравлением, восемь – с отравлением угарным газом и четыре – наркотиками.В течение 72 часов восемь человек в возрасте от 38 до 76 лет, предположительно с диагнозами "переохлаждение" и "обморожение", получили экстренную медицинскую помощь.Четыре случая переохлаждения первой и второй степени зарегистрированы в Хынчештском, Ниспоренском, Окницком и Страшенском районах. Четыре случая обморожения зарегистрированы в Кишиневе и Флорештском районе. Этим пациентам оказали медицинские услуги бригады скорой помощи, а затем доставили в больницу для лечения.

https://ru.sputnik.md/20220103/desyatki-pyanykh-voditeley-ostanovila-politsiya-novogodnie-prazdniki-47723087.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, скорая помощь