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Курс валют на среду: доллар идет вверх, евро отступает
Курс валют на среду: доллар идет вверх, евро отступает
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
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КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 5 января. Доллар подорожает по отношению к молдавскому лею, а евро упадет в цене.Доллар США подорожает на пять банов и будет стоить 17,8188 лея.Евро, напротив, станет дешевле на 8 банов и закрепится на уровне 20,0970 лея.Что касается остальных валют, то 5 января немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2373 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6529 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,0616 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.
https://ru.sputnik.md/20211215/moldova-poluchit-kredit-v-150-millionov-evro-47264921.html
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курс валют, доллар, евро

Курс валют на среду: доллар идет вверх, евро отступает

22:11 04.01.2022 (обновлено: 22:13 04.01.2022)
© Sputnik / Miroslav RotariКурс валют
Курс валют - Sputnik Молдова, 1920, 04.01.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 5 января. Доллар подорожает по отношению к молдавскому лею, а евро упадет в цене.
Доллар США подорожает на пять банов и будет стоить 17,8188 лея.
Евро, напротив, станет дешевле на 8 банов и закрепится на уровне 20,0970 лея.
Что касается остальных валют, то 5 января немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2373 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6529 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,0616 в пересчете на национальную валюту.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.
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