https://ru.sputnik.md/20220104/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-47767797.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2022-01-04T19:58+0200

2022-01-04T19:58+0200

2022-01-04T22:02+0200

коронавирус

в молдове

минздрав

статистика

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КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 652 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.Зарегистрировано 35 случаев "импорта" инфекции: 8 – из Франции, по 6 — из Великобритании и Италии, 4 — из Румынии, 3 — из Германии, по два — из Ирландии, США, Украины, по одному — из Бельгии и Швейцарии.За минувшие сутки проведено 11462 теста.Общее число случаев заражения в стране достигло 377 496.У работников системы здравоохранения выявлено 24 случая инфицирования: три у врачей, 9 у медсестер и 12 у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 752 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 112 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 18 человек).В то же время за сутки выздоровели 257 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 363 125.Минздрав сообщает о 13 погибших на фоне осложнений, два из них – из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 10319.

https://ru.sputnik.md/20220104/voz-shtamm-koronavirus-b16402-otslezhivaem-47755852.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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в молдове, минздрав, статистика