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Мир за сутки: "флурона" в Бразилии, новый штамм во Франции и разбогатевший Маск
Мир за сутки: "флурона" в Бразилии, новый штамм во Франции и разбогатевший Маск
Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
2022-01-04T08:50+0200
2022-01-04T08:53+0200
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КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Четыре случая "флуроны" - одновременного заражения гриппом и коронавирусом - выявили врачи Бразилии. Это первое в Америке двойное заболевание, пишет РИА Новости.Впервые "флурону" обнаружили в Израиле в последний день 2021 года. Об этом сообщало издание "Едиот Ахронот".Одновременно грипп и коронавирус выявили у роженицы, которая не была привита. "У нее были диагностированы грипп и коронавирус, как только она приехала. Оба теста дали положительный результат, даже после того, как мы снова проверили", - отмечал заведующий отделением гинекологии в медцентре "Бейлинсон" профессор Арнон Вижницер.Минздрав Израиля заявил, что занимается изучением "флуроны" и не исключил, что подобный случай может проявиться и в других странах. На 32 миллиарда долларов за день разбогател Илон МаскАмериканский предприниматель Илон Маск за день разбогател на 32,6 миллиарда долларов и теперь составляет 304,2 миллиарда долларов, пишут "Известия" со ссылкой на данные рейтинга миллиардеров Forbes.Ситуация обусловлена взлетом акций производителя электромобилей Tesla: они выросли в цене на 13,53%, до 1 199,78 доллара за акцию.Компания побила свой предыдущий рекорд по поставкам автомобилей, пишет источник. В середине декабря Илон Маск был признан человеком года по версии Financial Times как автор "исторического сдвига в мировой автомобильной промышленности в сторону электромобилей". Тогда же бизнесмен заявил, что планирует уйти с места работы и стать блогером. Новый штам коронавируса выявили во ФранцииВ Марселе выявлен новый штамм коронавируса, пишет МИР24 со ссылкой на австрийскую газету Heute.Отмечается, что новая мутация COVID-19 зафиксирована у вернувшегося из Камеруна мужчины. Предположительно, он уже заразил новым штаммом 12 человек. У всех пациентов выявили "атипичную комбинацию мутаций".Штамм получил обозначение B.1.640.2. Исследователи выявили в нем 46 мутаций. В настоящее время ученые исследуют, насколько новый штамм заразен.Широко распространившийся в настоящее время штамм B.1.1.529 Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября 2021 года приняла решение классифицировать как новый вариант коронавируса и назвала "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20211222/klinicheskaya-kartina-omikrona-skhozha-s-grippom---rossiyskie-spetsialisty-47433410.html
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Мир за сутки: "флурона" в Бразилии, новый штамм во Франции и разбогатевший Маск

08:50 04.01.2022 (обновлено: 08:53 04.01.2022)
© AP Photo / Bruna PradoМужчина в костюме Санта-Клауса прибывает на вертолете на празднование Рождества в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Мужчина в костюме Санта-Клауса прибывает на вертолете на празднование Рождества в Рио-де-Жанейро, Бразилия - Sputnik Молдова, 1920, 04.01.2022
© AP Photo / Bruna Prado
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Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Четыре случая "флуроны" - одновременного заражения гриппом и коронавирусом - выявили врачи Бразилии. Это первое в Америке двойное заболевание, пишет РИА Новости.
"По меньшей мере в трех штатах Бразилии - Рио-де-Жанейро, Сеаре и Сан-Паулу - сообщили о случаях положительных тестов как на COVID, так и на грипп, что называется "флурона". Эксперты говорят, что наблюдается тенденция к увеличению числа случаев двойного инфицирования", - говорится в материале портала G1, который цитирует агентство.
Впервые "флурону" обнаружили в Израиле в последний день 2021 года. Об этом сообщало издание "Едиот Ахронот".

Одновременно грипп и коронавирус выявили у роженицы, которая не была привита.

"У нее были диагностированы грипп и коронавирус, как только она приехала. Оба теста дали положительный результат, даже после того, как мы снова проверили", - отмечал заведующий отделением гинекологии в медцентре "Бейлинсон" профессор Арнон Вижницер.
Сотрудники Центра имени Чумакова во время получения и испытания компонентов для последующего производства вакцины от коронавируса Ковивак - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
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Минздрав Израиля заявил, что занимается изучением "флуроны" и не исключил, что подобный случай может проявиться и в других странах.

На 32 миллиарда долларов за день разбогател Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск за день разбогател на 32,6 миллиарда долларов и теперь составляет 304,2 миллиарда долларов, пишут "Известия" со ссылкой на данные рейтинга миллиардеров Forbes.
Ситуация обусловлена взлетом акций производителя электромобилей Tesla: они выросли в цене на 13,53%, до 1 199,78 доллара за акцию.
Компания побила свой предыдущий рекорд по поставкам автомобилей, пишет источник.
Молдова и Илон Маск: как страна собирается запустить в космос свой наноспутник - Sputnik Молдова, 1920, 30.10.2021
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Молдова и Илон Маск: как страна собирается запустить в космос свой наноспутник
30 октября 2021, 13:25
В середине декабря Илон Маск был признан человеком года по версии Financial Times как автор "исторического сдвига в мировой автомобильной промышленности в сторону электромобилей". Тогда же бизнесмен заявил, что планирует уйти с места работы и стать блогером.

Новый штам коронавируса выявили во Франции

В Марселе выявлен новый штамм коронавируса, пишет МИР24 со ссылкой на австрийскую газету Heute.
Отмечается, что новая мутация COVID-19 зафиксирована у вернувшегося из Камеруна мужчины. Предположительно, он уже заразил новым штаммом 12 человек. У всех пациентов выявили "атипичную комбинацию мутаций".
Штамм получил обозначение B.1.640.2. Исследователи выявили в нем 46 мутаций. В настоящее время ученые исследуют, насколько новый штамм заразен.
Широко распространившийся в настоящее время штамм B.1.1.529 Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября 2021 года приняла решение классифицировать как новый вариант коронавируса и назвала "омикрон".
Прилет рейса с пассажирами из ЮАР - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
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