https://ru.sputnik.md/20220104/mir-za-sutki-flurona-brazilii-novyy-shtamm-frantsii-razbogatevshiy-mask-47733265.html

Мир за сутки: "флурона" в Бразилии, новый штамм во Франции и разбогатевший Маск

Мир за сутки: "флурона" в Бразилии, новый штамм во Франции и разбогатевший Маск

Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.

2022-01-04T08:50+0200

2022-01-04T08:50+0200

2022-01-04T08:53+0200

общество

в мире

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КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Четыре случая "флуроны" - одновременного заражения гриппом и коронавирусом - выявили врачи Бразилии. Это первое в Америке двойное заболевание, пишет РИА Новости.Впервые "флурону" обнаружили в Израиле в последний день 2021 года. Об этом сообщало издание "Едиот Ахронот".Одновременно грипп и коронавирус выявили у роженицы, которая не была привита. "У нее были диагностированы грипп и коронавирус, как только она приехала. Оба теста дали положительный результат, даже после того, как мы снова проверили", - отмечал заведующий отделением гинекологии в медцентре "Бейлинсон" профессор Арнон Вижницер.Минздрав Израиля заявил, что занимается изучением "флуроны" и не исключил, что подобный случай может проявиться и в других странах. На 32 миллиарда долларов за день разбогател Илон МаскАмериканский предприниматель Илон Маск за день разбогател на 32,6 миллиарда долларов и теперь составляет 304,2 миллиарда долларов, пишут "Известия" со ссылкой на данные рейтинга миллиардеров Forbes.Ситуация обусловлена взлетом акций производителя электромобилей Tesla: они выросли в цене на 13,53%, до 1 199,78 доллара за акцию.Компания побила свой предыдущий рекорд по поставкам автомобилей, пишет источник. В середине декабря Илон Маск был признан человеком года по версии Financial Times как автор "исторического сдвига в мировой автомобильной промышленности в сторону электромобилей". Тогда же бизнесмен заявил, что планирует уйти с места работы и стать блогером. Новый штам коронавируса выявили во ФранцииВ Марселе выявлен новый штамм коронавируса, пишет МИР24 со ссылкой на австрийскую газету Heute.Отмечается, что новая мутация COVID-19 зафиксирована у вернувшегося из Камеруна мужчины. Предположительно, он уже заразил новым штаммом 12 человек. У всех пациентов выявили "атипичную комбинацию мутаций".Штамм получил обозначение B.1.640.2. Исследователи выявили в нем 46 мутаций. В настоящее время ученые исследуют, насколько новый штамм заразен.Широко распространившийся в настоящее время штамм B.1.1.529 Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября 2021 года приняла решение классифицировать как новый вариант коронавируса и назвала "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211222/klinicheskaya-kartina-omikrona-skhozha-s-grippom---rossiyskie-spetsialisty-47433410.html

https://ru.sputnik.md/20211030/moldova-ilon-mask-kak-strana-sobiraetsya-zapustit-kosmos-svoy-nanosputnik-46038338.html

https://ru.sputnik.md/20211230/uchenye-rasskazali-naskolko-velika-smertnost-ot-shtamma-omikron-47653086.html

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