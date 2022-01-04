https://ru.sputnik.md/20220104/moldova-problemnaya-situatsiya-47724974.html

Кику: к власти в Молдове пришла непрофессиональная команда

Кику: к власти в Молдове пришла непрофессиональная команда

Экс-премьер объяснил, почему положение дел в стране является проблемным и что нужно сделать правительству во главе с Натальей Гаврилицей, чтобы справиться с этой ситуацией.

2022-01-04T08:00+0200

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ион кику

наталья гаврилица

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Кику: в Молдове сложилась очень проблемная ситуация Кику: в Молдове сложилась очень проблемная ситуация

Нынешнему правительству сложно позавидовать, поскольку не только Молдова, но и практически все страны региона столкнулись и с пандемией, и с кризисными ситуациями в экономике. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил бывший премьер-министр Ион Кику."Пандемия никуда не ушла. Проблема Молдовы состоит в том, что весь этот кризисный период совпал с приходом к власти непрофессиональной команды, которая сосредоточена в основном на политике, популизме и спекуляциях, чем на управлении делами государства", – сказал политик.По мнению собеседника, многие представители команды партии "Действие и солидарность" (PAS) должны понять, что от них требуется в той ситуации, которая сложилась в стране.Экс-премьер подчеркнул, что фиаско нынешней власти может принести Молдове еще большие проблемы. В Молдове 6 августа было сформировано новое правительство во главе с Натальей Гаврилицей, состоящее из 13 министров.

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2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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проблемы, молдова, политика, причины, ион кику, наталья гаврилица, аудио