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Кику: к власти в Молдове пришла непрофессиональная команда
Кику: к власти в Молдове пришла непрофессиональная команда
Экс-премьер объяснил, почему положение дел в стране является проблемным и что нужно сделать правительству во главе с Натальей Гаврилицей, чтобы справиться с этой ситуацией.
2022-01-04T08:00+0200
2022-01-04T08:00+0200
радио
проблемы
молдова
политика
причины
ион кику
наталья гаврилица
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Кику: в Молдове сложилась очень проблемная ситуация
Кику: в Молдове сложилась очень проблемная ситуация
Нынешнему правительству сложно позавидовать, поскольку не только Молдова, но и практически все страны региона столкнулись и с пандемией, и с кризисными ситуациями в экономике. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил бывший премьер-министр Ион Кику."Пандемия никуда не ушла. Проблема Молдовы состоит в том, что весь этот кризисный период совпал с приходом к власти непрофессиональной команды, которая сосредоточена в основном на политике, популизме и спекуляциях, чем на управлении делами государства", – сказал политик.По мнению собеседника, многие представители команды партии "Действие и солидарность" (PAS) должны понять, что от них требуется в той ситуации, которая сложилась в стране.Экс-премьер подчеркнул, что фиаско нынешней власти может принести Молдове еще большие проблемы. В Молдове 6 августа было сформировано новое правительство во главе с Натальей Гаврилицей, состоящее из 13 министров.
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Андрей Петрик
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Андрей Петрик
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проблемы, молдова, политика, причины, ион кику, наталья гаврилица, аудио

Кику: к власти в Молдове пришла непрофессиональная команда

08:00 04.01.2022
Радио
Кику: в Молдове сложилась очень проблемная ситуация
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Экс-премьер объяснил, почему положение дел в стране является проблемным и что нужно сделать правительству во главе с Натальей Гаврилицей, чтобы справиться с этой ситуацией.
Нынешнему правительству сложно позавидовать, поскольку не только Молдова, но и практически все страны региона столкнулись и с пандемией, и с кризисными ситуациями в экономике. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил бывший премьер-министр Ион Кику.
"Пандемия никуда не ушла. Проблема Молдовы состоит в том, что весь этот кризисный период совпал с приходом к власти непрофессиональной команды, которая сосредоточена в основном на политике, популизме и спекуляциях, чем на управлении делами государства", – сказал политик.
По мнению собеседника, многие представители команды партии "Действие и солидарность" (PAS) должны понять, что от них требуется в той ситуации, которая сложилась в стране.
"Они должны понять, что народ вверил им мандат на 4 года. И результаты опросов показывают, насколько мнение граждан может меняться. Поэтому власти должны более ответственно подходить к занимаемым должностям", – добавил Кику.
Экс-премьер подчеркнул, что фиаско нынешней власти может принести Молдове еще большие проблемы.
В Молдове 6 августа было сформировано новое правительство во главе с Натальей Гаврилицей, состоящее из 13 министров.
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