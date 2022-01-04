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За последний месяц в Молдове существенно снизилась заболеваемость COVID-19
За последний месяц в Молдове существенно снизилась заболеваемость COVID-19
В Минздраве представили информационную сводку по эпидемиологической ситуации за последнюю неделю.
2022-01-04T17:48+0200
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КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. В период с 26 декабря по 2 января (52-я неделя пандемии) в Молдове было зарегистрировано 2080 случаев заражений COVID-19. Общий уровень заболеваемости по стране составляет 56 случаев на 100 тысяч населения, что на 11% ниже, чем неделей ранее и на 46% меньше, чем месяц назад. Такие данные представили во вторник в Минздраве. Как уточнили в ведомстве, в этот период было зарегистрировано восемь случаев заражений среди беременных женщин. Среди детей количество новых случаев снизилось с 249 в неделю до 154. По данным Минздрава, "оранжевый код" COVID-опасности установлен только в Приднестровье, где зафиксировано 217 случаев на 100 тысяч населения. В то же время в четырех районах страны уровень заражаемости составил до 87 случаев на 100 тысяч населения, в них был установлен "желтый код" ковид-опасности. Во всех остальных районах действует "зеленый". В указанный период также было зафиксировано 98 случаев смерти из-за последствий COVID-19. Еще 579 случаев смерти, внесенные в ежедневные сводки, по факту произошли в период с мая 2020 года по октябрь 2021 года. За последнюю неделю был госпитализирован 721 человек, что на 17% меньше, чем неделей ранее и на 43% меньше, чем в предыдущем месяце. Вакцинация против COVID-19За указанный период было привито 25 434 человека, на 28% меньше, чем неделей ранее и на 18% меньше, чем в прошлом месяце. До 2 января бустерную дозу получили 71 665 граждан. На национальном уровне полную схему иммунизации прошло 29,9% населения, всего была использована 1 776 981 доза вакцины. Самые высокие показатели вакцинации полной схемой в Кишиневе (43%) и Сороках (31%), а самый низкий уровень в АТО Гагаузия (18%), Сынжерей и Леова (по 19%).
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За последний месяц в Молдове существенно снизилась заболеваемость COVID-19

17:48 04.01.2022 (обновлено: 17:52 04.01.2022)
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii MoldovaБольница
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© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
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Юлия Липовая
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В Минздраве представили информационную сводку по эпидемиологической ситуации за последнюю неделю.
КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. В период с 26 декабря по 2 января (52-я неделя пандемии) в Молдове было зарегистрировано 2080 случаев заражений COVID-19. Общий уровень заболеваемости по стране составляет 56 случаев на 100 тысяч населения, что на 11% ниже, чем неделей ранее и на 46% меньше, чем месяц назад. Такие данные представили во вторник в Минздраве.
Как уточнили в ведомстве, в этот период было зарегистрировано восемь случаев заражений среди беременных женщин. Среди детей количество новых случаев снизилось с 249 в неделю до 154.
По данным Минздрава, "оранжевый код" COVID-опасности установлен только в Приднестровье, где зафиксировано 217 случаев на 100 тысяч населения. В то же время в четырех районах страны уровень заражаемости составил до 87 случаев на 100 тысяч населения, в них был установлен "желтый код" ковид-опасности. Во всех остальных районах действует "зеленый".
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В указанный период также было зафиксировано 98 случаев смерти из-за последствий COVID-19. Еще 579 случаев смерти, внесенные в ежедневные сводки, по факту произошли в период с мая 2020 года по октябрь 2021 года.

"Койки для пациентов с COVID-19 выделяют в 23 медико-санитарных учреждениях. Количество доступных мест сократилось за последнюю неделю на 13%", – уточнили в Минздраве.

За последнюю неделю был госпитализирован 721 человек, что на 17% меньше, чем неделей ранее и на 43% меньше, чем в предыдущем месяце.

Вакцинация против COVID-19

За указанный период было привито 25 434 человека, на 28% меньше, чем неделей ранее и на 18% меньше, чем в прошлом месяце. До 2 января бустерную дозу получили 71 665 граждан. На национальном уровне полную схему иммунизации прошло 29,9% населения, всего была использована 1 776 981 доза вакцины.
Самые высокие показатели вакцинации полной схемой в Кишиневе (43%) и Сороках (31%), а самый низкий уровень в АТО Гагаузия (18%), Сынжерей и Леова (по 19%).
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