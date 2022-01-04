https://ru.sputnik.md/20220104/nato-finlyandia-ukraina-47749558.html

НАТО готовится сделать из Финляндии новую Украину

НАТО готовится сделать из Финляндии новую Украину

Обращенные к США и НАТО требования России рассматриваются финнами как ультиматум. Это лишний раз доказывает, что говорим ЕС, а подразумеваем НАТО, Евросоюз не... 04.01.2022, Sputnik Молдова

2022-01-04T14:04+0200

2022-01-04T14:04+0200

2022-01-04T14:53+0200

в мире

нато

финляндия

колумнистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1136/26/11362691_0:23:3450:1964_1920x0_80_0_0_309cc2e86fab2c53d3233352ac5a657c.jpg

Переговоры между США и Россией по гарантиям безопасности начнутся на следующей неделе в Женеве. Но, кроме вечно нейтральной Швейцарии, в Европе есть еще одна страна, которая вполне могла бы стать местом их проведения. Это Финляндия, соседка России и член Евросоюза, хотя после распада СССР в Хельсинки предпочитают называть свою страну не нейтральной, а "государством без членства в военном альянсе". Тем не менее репутация моста между Россией и Западом у страны остается. Неслучайно предпоследний саммит президентов США и России прошел именно в Хельсинки.Финнам льстит такое внимание великих держав, при этом в послевоенный период они всегда умели соблюдать баланс в отношениях с ними. Поэтому так удивительно было услышать то, что прозвучало в новогодних обращениях к финскому народу из уст его руководителей. Президент Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин подчеркнули, что Финляндия сохраняет за собой право в любое время обратиться с просьбой о приеме в НАТО.Ниинисте заявил, что "право Финляндии свободно выбирать свой путь включает и возможность присоединения к НАТО, если мы сами сделаем такой выбор", а Марин указала: "Мы сохраняем возможность подачи заявки на вступление в НАТО. Мы должны ценить эту свободу выбора, так как это касается права государства решать вопрос о своей безопасности. <....> Мы показываем, что усвоили уроки прошлого, мы не уступим право на свободу выбора".Что же случилось? Почему пятимиллионная Финляндия вдруг забеспокоилась о своем праве вступить в НАТО? Опять Россия виновата? Ну да, конечно: все дело в требованиях Владимира Путина к США предоставить России юридические гарантии безопасности, включающие обязательство нерасширения НАТО на восток. Речь, вообще-то, шла об Украине (и других частях постсоветского пространства), но Финляндия, хоть и северная страна, приняла все на свой счет."Декабрьский ультиматум России беспокоит Европу. Он несовместим со сложившимся порядком обеспечения европейской безопасности. Прошлому не место в 2020-х. Полное равенство всех государств – фундаментальный принцип, который должен соблюдаться всеми", – так заявил Ниинисте. Финский президент сказал, что Европа наблюдала за началом диалога Путина и Байдена в Женеве летом прошлого года, надеясь, что разрешить разногласия можно только путем переговоров и проявления сдержанности и ответственности, а не с позиции силы, но сейчас ситуация вокруг европейской безопасности быстро накаляется.То есть обращенные к США и НАТО требования России рассматриваются как ультиматум финнами, нашими соседями, потому что они входят в Евросоюз. Это лишний раз доказывает, что говорим ЕС, а подразумеваем НАТО: политическая структура в виде Евросоюза не имеет геополитической самостоятельности. Финляндия в 1995 году вступила в ЕС, а ее отношения с НАТО ограничиваются участием (с 1994-го) в программе "Партнерство ради мира". Но как только Россия потребовала от атлантистов остановить экспансию в нашу сторону, они вспомнили про Финляндию. Фактически пригрозив России открыть новое поле игры против нас – северное. Финские руководители в данном случае лишь подыгрывают – сознательно или нет, уже неважно – англосаксонским стратегам. Придется напомнить им очень простые и хорошо известные, как минимум опытному Саули Ниинисте, вещи."Он абсолютно четко проводит мысль, что Финляндия ощущает себя в безопасности и не хочет создавать дополнительных обострений в этом районе Европы. Президент Ниинисте предложил представить, что Финляндия вдруг станет членом НАТО, – и получится, что граница альянса с Россией увеличится сразу вдвое. Он добавил, что если еще и Швеция пойдет по этому пути, то Балтийское море практически станет в значительной мере внутренним морем НАТО".Так Сергей Лавров в июне 2014-го рассказывал о своих переговорах с финским президентом – уже после Крыма и Донбасса, когда Штаты всеми силами пытались изолировать и блокировать Россию. То есть Финляндия прекрасно понимала, что ей ничего не угрожает со стороны России, и даже осознавала озабоченность Москвы тем, что произойдет в случае присоединения Суоми к НАТО. Россия действительно не будет спокойно смотреть на выход альянса к нашим северным границам и честно предупреждает об этом. Не угрожает, нет: просто объясняет."Организация НАТО, наверное, с удовольствием воевала бы с Россией до последнего финского солдата. Вам это нужно? Нам – нет. Мы не хотим. Но вы сами решаете, что вам нужно".Так в 2016-м Владимир Путин в ходе визита в Финляндию объяснял наше понимание ситуации и предупреждал, что в случае вступления страны в НАТО Россия будет вынуждена придвинуть свои войска ближе к финским границам. Зачем это финнам – ведь им куда выгоднее принимать русских туристов, чем иметь напряженные отношения с соседом.Это все ваши русские бредни, отвечают нам атлантисты, финны не хотят в НАТО, это вы их к этому подталкиваете. Финны просто боятся, что Россия поставит их в невыгодную позицию, ограничит их суверенитет, и своими ультиматумами Москва лишь подтверждает их опасения. Не напоминайте финнам о "финляндизации" времен холодной войны, не пугайте их новой "зимней войной", как в 1939-м, и все будет хорошо.Но это лукавые упреки: у России нет желания пугать финских соседей. Мы ставим ультиматумы НАТО, но никак не Финляндии. Ей-то как раз очень выгодно быть в самых лучших отношениях с Россией, и вся история наших связей это доказывает.Россия присоединила Финляндию в 1810-м, после войны со Швецией, но именно в составе Российской империи финны обрели государственность. Великое княжество Финляндское пользовалось огромной автономией: свой парламент, своя таможня, свои законы. Именно в составе России финские женщины первыми получили избирательное право – раньше, чем в "передовой" Европе. Так что нынешний премьер Санна Марин, выросшая (после ухода отца-алкоголика) в однополой лесбийской семье, может ничего этого не знать, но два года назад она стала премьер-министром в возрасте 34 лет, в том числе и благодаря тому, что ее страна получила от России."Финляндизация" – то есть то, что англосаксы называли вариантом "ограниченного суверенитета", когда СССР влиял на политику соседней страны, – тоже была совсем не тем, чем ее пытаются изобразить. Влияния на внутриполитическую жизнь и уклад у Москвы не было (сравните с членством в ЕС), да и внешнеполитически Финляндия была самостоятельна – за одним исключением. Она не участвовала в антисоветских играх, но разве это не было выгодно – в первую очередь ей самой? Ведь Хельсинки много выигрывал от хороших отношений с СССР и получал приличную выгоду – в основном от бартерной торговли с нами. Четверть товарооборота приходилась на восточного соседа – неудивительно, что после краха Союза безработица в Финляндии выросла в четыре раза, а ВВП упал на 11 процентов.Отношение к финнам в России всегда было очень хорошим – и мы рассчитываем на взаимность. Никакого желания ограничивать финский суверенитет у нас нет, живите как хотите. Но не пускайте к себе наших врагов, потому что это уже выходит за рамки добрых двухсторонних отношений. Не становитесь марионетками тех, кто сейчас пытается играть на памяти финнов о "зимней войне" или хочет разыграть карту русско-финского соперничества в Арктике, вот им действительно не нужны добрососедские отношения двух стран. В Хельсинки порой ведутся на чужие разводки – чем иначе объяснить и новогодние заявления, и принятое за несколько дней до этого решение купить у США 64 истребителя F-35.Финскому руководству нужно искоренять фантомные страхи и доверчивость к англосаксонским убеждениям и помнить о том, что угроза безопасности России будет иметь самые печальные последствия для финско-российских отношений. Нет, сейчас у нас нет нужды, как в 1939-м, военной силой отодвигать границу от Санкт-Петербурга, но отношение к соседям у нас, конечно, изменится. И это будет невыгодно в первую очередь им самим, что очень хорошо понимают финны. Недаром все опросы общественного мнения показывают их негативное отношение к вступлению в НАТО.Опубликованный буквально накануне Нового года (но проведенный еще осенью) опрос показал, что 51 процент финнов выступает против вступления своей страны в НАТО, 24 процента поддерживают такую перспективу и еще столько же не смогли дать ответ. Тут все хорошо – если бы не негативная тенденция. В прошлом году против было 53 процента, в 2019-м – 64. А в начале прошлого десятилетия против вступления в НАТО выступали 70 процентов. То есть за прошедшие после Крыма годы число противников сократилось почти на 20 процентов, но виновата в этом не "русская агрессия", а русофобская пропаганда. Не финская, а общезападная: когда русскими пугают европейцев.Русские при этом обороняются, защищая часть своей территории – то есть Украину – от западной экспансии. Финляндия была частью Российской империи, но не частью Русского мира. И если в Хельсинки будут помнить об этом, как и о том, что им дали отношения с нашей страной, то поймут, насколько неправильно даже говорить о своем праве вступления в НАТО. Тем более в тот момент, когда Россия выясняет отношения со своим реальным противником, изображать из себя потенциальную жертву русской агрессии смешно, нелепо и совершенно невыгодно для самой "жертвы". Защищать свой суверенитет нужно не от России, а от тех атлантических и глобалистских структур, которые сказками о "русской угрозе" уведут финнов в такое будущее, в котором у них не останется ни реальной независимости, ни свободы выбора.

https://ru.sputnik.md/20220102/vstuplenii-finlyandia-nato-ritorika-47703788.html

https://ru.sputnik.md/20211227/minoborony-nato-ezhegodno-provodit-30-ucheniy-vedeniyu-voyny-protiv-rossii-47574875.html

https://ru.sputnik.md/20211226/rasshirenii-nato-otvet-rossia-47532897.html

https://ru.sputnik.md/20210610/laryushina-50-let-nazad-finlyandiya-byla-kak-Moldova-35054766.html

финляндия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2996/11/29961155_0:0:150:150_100x100_80_0_0_e2316bfc1f50be0c6fade008479afce5.jpg

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2996/11/29961155_0:0:150:150_100x100_80_0_0_e2316bfc1f50be0c6fade008479afce5.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2996/11/29961155_0:0:150:150_100x100_80_0_0_e2316bfc1f50be0c6fade008479afce5.jpg

в мире, нато, финляндия, колумнистика