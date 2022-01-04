https://ru.sputnik.md/20220104/nepryaeva-tur-de-ski-47752097.html
Наталья Непряева стала первой россиянкой, выигравшей "Тур де Ски"
Наталья Непряева стала первой россиянкой, выигравшей "Тур де Ски"
Престижная лыжная гонка объединяет три этапа Кубка мира.
2022-01-04T14:33+0200
2022-01-04T14:33+0200
2022-01-04T14:44+0200
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КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik.Победу в общем зачете многодневной гонки "Тур де Ски" одержала российская лыжница Наталья Непряева, передает РИА Новости.В заключительном масс-старте на 10 километров свободным стилем в итальянской Валь-ди-Фьемме она финишировала четвертой, что позволило спортсменке сохранить лидерство в общем зачете.На втором месте в зачете – шведская лыжница Эбба Андерссон (+46,7), на третьем – норвежка Хейди Венг (+1.07,7). Еще одна россиянка Татьяна Сорина пришла к финишу шестой, Анастасия Рыгалина – 25-й, Екатерина Смирнова – 28-й, Лилия Васильева – 33-й, Христина Мацокина – 40-й.Наталья Непряева стала первой россиянкой, выигравшей престижную лыжную многодневку. До этого она дважды занимала второе место."Тур де Ски" объединяет три этапа Кубка мира, соревнования проходят с 28 декабря в Швейцарии, Германии и Италии.
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в мире, россия
Наталья Непряева стала первой россиянкой, выигравшей "Тур де Ски"
14:33 04.01.2022 (обновлено: 14:44 04.01.2022)
Престижная лыжная гонка, в которой одержала победу российская лыжница, объединяет три этапа Кубка мира.
КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik.
Победу в общем зачете многодневной гонки "Тур де Ски" одержала российская лыжница Наталья Непряева, передает РИА Новости
.
В заключительном масс-старте на 10 километров свободным стилем в итальянской Валь-ди-Фьемме она финишировала четвертой, что позволило спортсменке сохранить лидерство в общем зачете.
"Я действительно очень переживала перед этой гонкой, не знала, чего от себя ожидать. Самочувствие было хорошее; рада, что в этом году смогла собраться и выдать все, что оставалось. (...) Я понимала, что свое уже не упущу. Я поняла, что выиграю, метров за 600 – километр до финиша. Поняла, что должна дотерпеть, что все должно быть хорошо", – сказала Непряева журналистам.
На втором месте в зачете – шведская лыжница Эбба Андерссон (+46,7), на третьем – норвежка Хейди Венг (+1.07,7). Еще одна россиянка Татьяна Сорина пришла к финишу шестой, Анастасия Рыгалина – 25-й, Екатерина Смирнова – 28-й, Лилия Васильева – 33-й, Христина Мацокина – 40-й.
Наталья Непряева стала первой россиянкой, выигравшей престижную лыжную многодневку. До этого она дважды занимала второе место.
"Тур де Ски" объединяет три этапа Кубка мира, соревнования проходят с 28 декабря в Швейцарии, Германии и Италии.