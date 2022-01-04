Наталья Непряева стала первой россиянкой, выигравшей "Тур де Ски"

"Я действительно очень переживала перед этой гонкой, не знала, чего от себя ожидать. Самочувствие было хорошее; рада, что в этом году смогла собраться и выдать все, что оставалось. (...) Я понимала, что свое уже не упущу. Я поняла, что выиграю, метров за 600 – километр до финиша. Поняла, что должна дотерпеть, что все должно быть хорошо", – сказала Непряева журналистам.