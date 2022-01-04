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Хищения на ЖДМ: появились детали обысков в селе Садова
Хищения на ЖДМ: появились детали обысков в селе Садова
Правоохранитель проводили обыски в поисках двух объектов и они были найдены.
2022-01-04T15:20+0200
2022-01-04T16:34+0200
в молдове
молдова
"железная дорога молдовы"
генеральная прокуратура
обыски
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КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. По итогам обысков, проведенных в селе Садова Каларашского района по делу о хищениях в госпредприятии "Железная дорога Молдовы", были найдены разыскиваемые два контейнера с металлом. Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова сообщила во вторник пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мариана Керпек.По ее словам, обыски проходили в понедельник на территории предприятия, расположенного в указанном селе.Напомним, ранее сообщалось о следственных мероприятиях в селе Садова. Как писали в СМИ, металлические контейнеры якобы незаконно были перевезены с территории предприятия "Железная дорога Молдовы" на территорию сельскохозяйственных угодий села Садова. Убытки предприятию составили почти 50 000 леев.Еще раньше властями было решено, что к расследованию дела о хищениях и злоупотреблениях на предприятии "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) привлекут специалистов в области финансов. К такому решению пришли по итогам совместного заседания с представителями правительства в рамках Контрольной службы премьер-министра.Ущерб, нанесенный госпредприятию, составляет около 250 миллионов леев, как указывает предварительная оценка.При этом директор ЖДМ Олег Тофилат ранее заявлял, что эта сумма может превышать 1,2 миллиарда леев.Ситуация на "Железной дороге Молдовы"На конец 2020 года кредиторская задолженность государственного предприятия "Молдавская железная дорога" составила 459,4 миллиона леев, а долг по зарплате – 35,5 миллиона леев. Плохое финансовое положение ЖДМ связано не только с тем, что ранее компания неэффективно управлялась, но и с резким снижением объема грузовых и пассажирских перевозок из-за пандемии COVID-19.В конце января эта тема обсуждалась на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Тогда был одобрен проект решения о создании Специальной комиссии по анализу экономического и финансового положения ЖДМ и результатов деятельности железнодорожной транспортной отрасли в период 2010-2020 годов.Позднее президент Майя Санду созывала Высший совет по безопасности, где обсуждалась ситуация на ЖДМ.Летом 2021 года прошли обыски по делу о коррупционных схемах. Обыски также прошли в нескольких фирмах и в домах учредителей и руководителей компаний, подозреваемых в хищении имущества "Железной дороги".На госпредприятии "Железная дорога Молдовы" работают около 6800 сотрудников.
https://ru.sputnik.md/20220103/sadovo-obyski-po-faktu-khischeniy-zhdm-47718344.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, "железная дорога молдовы", генеральная прокуратура, обыски

Хищения на ЖДМ: появились детали обысков в селе Садова

15:20 04.01.2022 (обновлено: 16:34 04.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausCalea ferata
Calea ferata - Sputnik Молдова, 1920, 04.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В результате обысков на территории предприятия в селе Садова были обнаружены два контейнера, изъять которые правоохранители не смогли.
КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. По итогам обысков, проведенных в селе Садова Каларашского района по делу о хищениях в госпредприятии "Железная дорога Молдовы", были найдены разыскиваемые два контейнера с металлом.
Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова сообщила во вторник пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мариана Керпек.
По ее словам, обыски проходили в понедельник на территории предприятия, расположенного в указанном селе.

"Учитывая, что контейнеры достаточно объемные их не смогли изъять, они были переданы на хранение администратору компании, на территории которой проводились обыски. В результате мероприятий никто не был задержан", – заявила Керпек.

Напомним, ранее сообщалось о следственных мероприятиях в селе Садова. Как писали в СМИ, металлические контейнеры якобы незаконно были перевезены с территории предприятия "Железная дорога Молдовы" на территорию сельскохозяйственных угодий села Садова. Убытки предприятию составили почти 50 000 леев.
Еще раньше властями было решено, что к расследованию дела о хищениях и злоупотреблениях на предприятии "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) привлекут специалистов в области финансов. К такому решению пришли по итогам совместного заседания с представителями правительства в рамках Контрольной службы премьер-министра.
Calea ferata - Sputnik Молдова, 1920, 03.01.2022
Общество
В селе Садова проходят обыски по факту хищений на ЖДМ
Вчера, 12:38
Ущерб, нанесенный госпредприятию, составляет около 250 миллионов леев, как указывает предварительная оценка.
При этом директор ЖДМ Олег Тофилат ранее заявлял, что эта сумма может превышать 1,2 миллиарда леев.

Ситуация на "Железной дороге Молдовы"

На конец 2020 года кредиторская задолженность государственного предприятия "Молдавская железная дорога" составила 459,4 миллиона леев, а долг по зарплате – 35,5 миллиона леев. Плохое финансовое положение ЖДМ связано не только с тем, что ранее компания неэффективно управлялась, но и с резким снижением объема грузовых и пассажирских перевозок из-за пандемии COVID-19.
В конце января эта тема обсуждалась на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Тогда был одобрен проект решения о создании Специальной комиссии по анализу экономического и финансового положения ЖДМ и результатов деятельности железнодорожной транспортной отрасли в период 2010-2020 годов.
Позднее президент Майя Санду созывала Высший совет по безопасности, где обсуждалась ситуация на ЖДМ.
Летом 2021 года прошли обыски по делу о коррупционных схемах. Обыски также прошли в нескольких фирмах и в домах учредителей и руководителей компаний, подозреваемых в хищении имущества "Железной дороги".
На госпредприятии "Железная дорога Молдовы" работают около 6800 сотрудников.
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