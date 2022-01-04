https://ru.sputnik.md/20220104/plakhotnyuk-obvinenie-47758573.html
Плахотнюку предъявлено еще одно обвинение по делу о "банковском мошенничестве"
Плахотнюку предъявлено еще одно обвинение по делу о "банковском мошенничестве"
Правоохранительные органы продолжают расследование "банковского мошенничества" и выдвинули новое обвинение Владимиру Плахотнюку.
2022-01-04T16:43+0200
2022-01-04T16:43+0200
2022-01-04T16:54+0200
в молдове
молдова
владимир плахотнюк
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КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура (АП) выдвинула новое обвинение бизнесмену и бывшему лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку по делу о "банковском мошенничестве". По данным прокуратуры, Плахотнюка обвиняют по новому эпизоду указанного дела по нескольким статьям: создание преступной организации и управление ею, мошенничество, совершенное в особо крупных размерах и отмывание денег, совершенное преступной организацией в особо крупных размерах. Как отметили в ведомстве, новое обвинение относится к периоду 24.11.2014 – 29.06.2015, когда обвиняемый будучи главой преступной организации, был также бенефициаром нескольких компаний-нерезидентов и управлял ими через посредников. На счета данных компаний через фирмы, зарегистрированные в Молдове были перечислены средства в сумме 21 000 000 долларов США, полученные мошенническим путем от Banca de Economii в виде банковских ссуд. Как уточнили в прокуратуре, упомянутые компании-посредники в Молдове были основаны Иланом Шором. Как напомнили в ведомстве, ранее по этому же уголовному делу Плахотнюку было предъявлено обвинение в совершении преступлений, связанных с созданием и управлением преступной организацией, а также мошенничеством и отмыванием денег в особо крупных размерах. При этом мера пресечения в виде предварительного заключения по отношению к Плахотнюку в данном деле остается неизменной. Расследование дела продолжается.
https://ru.sputnik.md/20211115/imuschestvo-plakhotnyuka-ostaetsya-pod-arestom-46413719.html
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в молдове, молдова, владимир плахотнюк
Плахотнюку предъявлено еще одно обвинение по делу о "банковском мошенничестве"
16:43 04.01.2022 (обновлено: 16:54 04.01.2022)
Правоохранительные органы продолжают расследование "банковского мошенничества" и выдвигают новое обвинение Владимиру Плахотнюку.
КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура (АП) выдвинула новое обвинение бизнесмену и бывшему лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку по делу о "банковском мошенничестве".
По данным прокуратуры, Плахотнюка обвиняют по новому эпизоду указанного дела по нескольким статьям: создание преступной организации и управление ею, мошенничество, совершенное в особо крупных размерах и отмывание денег, совершенное преступной организацией в особо крупных размерах.
Как отметили в ведомстве, новое обвинение относится к периоду 24.11.2014 – 29.06.2015, когда обвиняемый будучи главой преступной организации, был также бенефициаром нескольких компаний-нерезидентов и управлял ими через посредников. На счета данных компаний через фирмы, зарегистрированные в Молдове были перечислены средства в сумме 21 000 000 долларов США, полученные мошенническим путем от Banca de Economii в виде банковских ссуд. Как уточнили в прокуратуре, упомянутые компании-посредники в Молдове были основаны Иланом Шором.
"Прокуроры установили, что Плахотнюк на средства, полученные по указанной выше преступной схеме, купил самолет, который использовал в своих личных целях и в интересах преступной организации", – говорится в сообщении АП.
Как напомнили в ведомстве, ранее по этому же уголовному делу Плахотнюку было предъявлено обвинение в совершении преступлений, связанных с созданием и управлением преступной организацией, а также мошенничеством и отмыванием денег в особо крупных размерах.
При этом мера пресечения в виде предварительного заключения по отношению к Плахотнюку в данном деле остается неизменной. Расследование дела продолжается.