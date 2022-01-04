https://ru.sputnik.md/20220104/pochemu-voznik-novyy-shtamm-covid-19-mnenie-immunologa-47739198.html
Почему возник выявленный во Франции новый штамм COVID-19 - мнение иммунолога
Почему возник выявленный во Франции новый штамм COVID-19 - мнение иммунолога
Иммунолог рассказал, какие причины могли привести к появлению во Франции нового штамма коронавируса.
2022-01-04T12:01+0200
2022-01-04T12:01+0200
2022-01-04T12:01+0200
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КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Поскольку в геноме вируса ежеминутно происходит большое число мутаций, новые штаммы COVID-19 будут возникать, заявил "Известиям" иммунолог Владислав Жемчугов.Специалист, таким образом, прокомментировал появившуюся информацию о выявлении во Франции нового штамма коронавируса. Новая мутация COVID-19 зафиксирована у вернувшегося из Камеруна мужчины.Если камерунский вариант коронавируса окажется более прогрессивным и "даст новые полезные для вируса свойства", он будет распространяться и вытеснять все предыдущие штаммы, отметил специалист.Он уточнил, что убивать своего носителя вирусу "невыгодно", а распространение штаммов связано с тем, что вирус пытается "найти своего хозяина"."Я уверен, мы увидим, где он остановится — на какой группе или на каких животных, чтобы пережить коллективный иммунитет человеческий", — подытожил Жемчугов.Во вторник стало известно, что в Марселе выявлен новый штамм коронавируса, об этом написала австрийская газета Heute.Штамм получил обозначение B.1.640.2. Исследователи выявили в нем 46 мутаций. В настоящее время ученые исследуют, насколько новый штамм заразен.
https://ru.sputnik.md/20211231/rumyniya-chislo-omikron-vyroslo-do-43-47685850.html
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире
Почему возник выявленный во Франции новый штамм COVID-19 - мнение иммунолога
Иммунолог рассказал, какие причины могли привести к появлению во Франции нового штамма коронавируса.
КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik.
Поскольку в геноме вируса ежеминутно происходит большое число мутаций, новые штаммы COVID-19 будут возникать, заявил "Известиям"
иммунолог Владислав Жемчугов.
Специалист, таким образом, прокомментировал появившуюся информацию о выявлении во Франции нового штамма коронавируса. Новая мутация COVID-19 зафиксирована у вернувшегося из Камеруна мужчины.
"Эти мутации идут в его [вируса] геноме независимо ни от чего — каждый день, каждый час, каждую минуту. Отбираются отбором те, которые в интересах вируса, дают ему новые такие свойства — в частности, в распространении, по новой территории он захватывает. В том числе вытеснение предыдущих конструкций", — пояснил Жемчугов.
Если камерунский вариант коронавируса окажется более прогрессивным и "даст новые полезные для вируса свойства", он будет распространяться и вытеснять все предыдущие штаммы, отметил специалист.
Он уточнил, что убивать своего носителя вирусу "невыгодно", а распространение штаммов связано с тем, что вирус пытается "найти своего хозяина".
"Я уверен, мы увидим, где он остановится — на какой группе или на каких животных, чтобы пережить коллективный иммунитет человеческий", — подытожил Жемчугов.
Во вторник стало известно, что в Марселе выявлен новый штамм коронавируса, об этом написала австрийская газета Heute
.
Штамм получил обозначение B.1.640.2. Исследователи выявили в нем 46 мутаций. В настоящее время ученые исследуют, насколько новый штамм заразен.