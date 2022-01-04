Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20220104/pochemu-voznik-novyy-shtamm-covid-19-mnenie-immunologa-47739198.html
Почему возник выявленный во Франции новый штамм COVID-19 - мнение иммунолога
Почему возник выявленный во Франции новый штамм COVID-19 - мнение иммунолога
Иммунолог рассказал, какие причины могли привести к появлению во Франции нового штамма коронавируса.
2022-01-04T12:01+0200
2022-01-04T12:01+0200
коронавирус
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/14/47389775_0:139:2955:1801_1920x0_80_0_0_3ef5602e41bf12ef941e55032501d6d6.jpg
КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Поскольку в геноме вируса ежеминутно происходит большое число мутаций, новые штаммы COVID-19 будут возникать, заявил "Известиям" иммунолог Владислав Жемчугов.Специалист, таким образом, прокомментировал появившуюся информацию о выявлении во Франции нового штамма коронавируса. Новая мутация COVID-19 зафиксирована у вернувшегося из Камеруна мужчины.Если камерунский вариант коронавируса окажется более прогрессивным и "даст новые полезные для вируса свойства", он будет распространяться и вытеснять все предыдущие штаммы, отметил специалист.Он уточнил, что убивать своего носителя вирусу "невыгодно", а распространение штаммов связано с тем, что вирус пытается "найти своего хозяина"."Я уверен, мы увидим, где он остановится — на какой группе или на каких животных, чтобы пережить коллективный иммунитет человеческий", — подытожил Жемчугов.Во вторник стало известно, что в Марселе выявлен новый штамм коронавируса, об этом написала австрийская газета Heute.Штамм получил обозначение B.1.640.2. Исследователи выявили в нем 46 мутаций. В настоящее время ученые исследуют, насколько новый штамм заразен.
https://ru.sputnik.md/20211231/rumyniya-chislo-omikron-vyroslo-do-43-47685850.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/14/47389775_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_55add3dcc278b3e54754f7a896ecd35e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире

Почему возник выявленный во Франции новый штамм COVID-19 - мнение иммунолога

12:01 04.01.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - Sputnik Молдова, 1920, 04.01.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Иммунолог рассказал, какие причины могли привести к появлению во Франции нового штамма коронавируса.
КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Поскольку в геноме вируса ежеминутно происходит большое число мутаций, новые штаммы COVID-19 будут возникать, заявил "Известиям" иммунолог Владислав Жемчугов.
Специалист, таким образом, прокомментировал появившуюся информацию о выявлении во Франции нового штамма коронавируса. Новая мутация COVID-19 зафиксирована у вернувшегося из Камеруна мужчины.
"Эти мутации идут в его [вируса] геноме независимо ни от чего — каждый день, каждый час, каждую минуту. Отбираются отбором те, которые в интересах вируса, дают ему новые такие свойства — в частности, в распространении, по новой территории он захватывает. В том числе вытеснение предыдущих конструкций", — пояснил Жемчугов.
Если камерунский вариант коронавируса окажется более прогрессивным и "даст новые полезные для вируса свойства", он будет распространяться и вытеснять все предыдущие штаммы, отметил специалист.
Он уточнил, что убивать своего носителя вирусу "невыгодно", а распространение штаммов связано с тем, что вирус пытается "найти своего хозяина".
"Я уверен, мы увидим, где он остановится — на какой группе или на каких животных, чтобы пережить коллективный иммунитет человеческий", — подытожил Жемчугов.
Прилет рейса с пассажирами из ЮАР - Sputnik Молдова, 1920, 31.12.2021
Коронавирус
В Румынии число случаев инфицирования штаммом "омикрон" выросло до 43
31 декабря 2021, 21:16
Во вторник стало известно, что в Марселе выявлен новый штамм коронавируса, об этом написала австрийская газета Heute.
Штамм получил обозначение B.1.640.2. Исследователи выявили в нем 46 мутаций. В настоящее время ученые исследуют, насколько новый штамм заразен.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:33Вниманию туристов: Кипр ужесточает правила въезда
13:01В отношении прокурора Игоря Попы открыто пять уголовных дел
12:36Погода на Рождество: каких сюрпризов ждать в Молдове
12:25Предупреждение путешественникам: чего ждать на границе Молдовы в ближайшие дни
12:17Дизтопливо и бензин продолжают дорожать: НАРЭ публикует цены
12:01Почему возник выявленный во Франции новый штамм COVID-19 - мнение иммунолога
11:28Огненная ночь в Кишиневе: горели три машины
11:03Кому в Молдове на праздники понадобилась медицинская помощь
10:25В состав дальней авиации РФ в 2022 году войдут два ракетоносца Ту-160м
09:55Мэр Кишинева Ион Чебан ушел на самоизоляцию
09:31Где в Кишиневе 4 января находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Шаповалов: мэр Кишинева может стать жертвой политических гонений
08:50Мир за сутки: "флурона" в Бразилии, новый штамм во Франции и разбогатевший Маск
08:30ВОЗ оповещает о новой болезни – она уже в Молдове
08:00Кику: к власти в Молдове пришла непрофессиональная команда
07:30В Кишиневе 2022-й объявили Годом медицинского работника
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдове теплеет
00:01Погодные рекорды Молдовы 4 января
ВчераСамолет Байдена попал в снежную бурю
ВчераБиолог назвала группы крови, наиболее восприимчивые к коронавирусу