https://ru.sputnik.md/20220104/pochemu-voznik-novyy-shtamm-covid-19-mnenie-immunologa-47739198.html

Почему возник выявленный во Франции новый штамм COVID-19 - мнение иммунолога

Почему возник выявленный во Франции новый штамм COVID-19 - мнение иммунолога

Иммунолог рассказал, какие причины могли привести к появлению во Франции нового штамма коронавируса.

2022-01-04T12:01+0200

2022-01-04T12:01+0200

2022-01-04T12:01+0200

коронавирус

в мире

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КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Поскольку в геноме вируса ежеминутно происходит большое число мутаций, новые штаммы COVID-19 будут возникать, заявил "Известиям" иммунолог Владислав Жемчугов.Специалист, таким образом, прокомментировал появившуюся информацию о выявлении во Франции нового штамма коронавируса. Новая мутация COVID-19 зафиксирована у вернувшегося из Камеруна мужчины.Если камерунский вариант коронавируса окажется более прогрессивным и "даст новые полезные для вируса свойства", он будет распространяться и вытеснять все предыдущие штаммы, отметил специалист.Он уточнил, что убивать своего носителя вирусу "невыгодно", а распространение штаммов связано с тем, что вирус пытается "найти своего хозяина"."Я уверен, мы увидим, где он остановится — на какой группе или на каких животных, чтобы пережить коллективный иммунитет человеческий", — подытожил Жемчугов.Во вторник стало известно, что в Марселе выявлен новый штамм коронавируса, об этом написала австрийская газета Heute.Штамм получил обозначение B.1.640.2. Исследователи выявили в нем 46 мутаций. В настоящее время ученые исследуют, насколько новый штамм заразен.

https://ru.sputnik.md/20211231/rumyniya-chislo-omikron-vyroslo-do-43-47685850.html

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в мире