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Погода на Рождество: каких сюрпризов ждать в Молдове
Погода на Рождество: каких сюрпризов ждать в Молдове
Прогноз погоды в Молдове на 6, 7 и 8 января 2022
2022-01-04T12:36+0200
2022-01-04T12:36+0200
в молдове
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Погода на Рождество преподнесет жителям Молдовы сюрприз. Это следует из прогноза Государственной гидрометеослужбы страны. Накануне, 6 января, в стране будет тепло: днем от +5 до +10 градусов по Цельсию. А в день Рождества ожидается резкое похолодание - максимальная дневная температура будет не выше 0 градусов. В рождественскую ночь в Молдове будет морозно: до -6. Синоптики обещают и рождественские осадки: в основном - дождь и мокрый снег. В последующие дни в Молдове немного потеплеет: уже 8 января днем будет до +5, однако ночные морозы сохранятса - до -6. Далее, начиная с 9 января, в температура ночью будет около нуля градусов, а днем воздух будет прогреваться до +5. Все эти дни метеорологи обещают без существенных осадков. Дожди возможны 11 января.
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в молдове, прогноз погоды

Погода на Рождество: каких сюрпризов ждать в Молдове

12:36 04.01.2022
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Святочные гадания и колядки - Sputnik Молдова, 1920, 04.01.2022
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Юлия Липовая
Все материалы
Молдавские метеорологи сделали прогноз на один из главных зимних праздников.
КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Погода на Рождество преподнесет жителям Молдовы сюрприз. Это следует из прогноза Государственной гидрометеослужбы страны.
Накануне, 6 января, в стране будет тепло: днем от +5 до +10 градусов по Цельсию. А в день Рождества ожидается резкое похолодание - максимальная дневная температура будет не выше 0 градусов. В рождественскую ночь в Молдове будет морозно: до -6.
Синоптики обещают и рождественские осадки: в основном - дождь и мокрый снег.
В последующие дни в Молдове немного потеплеет: уже 8 января днем будет до +5, однако ночные морозы сохранятса - до -6.
Далее, начиная с 9 января, в температура ночью будет около нуля градусов, а днем воздух будет прогреваться до +5. Все эти дни метеорологи обещают без существенных осадков. Дожди возможны 11 января.
Зимний Кишинев 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 04.01.2022
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