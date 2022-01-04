https://ru.sputnik.md/20220104/pogoda-rozhdestvo-moldova-47745567.html

Погода на Рождество: каких сюрпризов ждать в Молдове

Погода на Рождество: каких сюрпризов ждать в Молдове

Прогноз погоды в Молдове на 6, 7 и 8 января 2022

2022-01-04T12:36+0200

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в молдове

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Погода на Рождество преподнесет жителям Молдовы сюрприз. Это следует из прогноза Государственной гидрометеослужбы страны. Накануне, 6 января, в стране будет тепло: днем от +5 до +10 градусов по Цельсию. А в день Рождества ожидается резкое похолодание - максимальная дневная температура будет не выше 0 градусов. В рождественскую ночь в Молдове будет морозно: до -6. Синоптики обещают и рождественские осадки: в основном - дождь и мокрый снег. В последующие дни в Молдове немного потеплеет: уже 8 января днем будет до +5, однако ночные морозы сохранятса - до -6. Далее, начиная с 9 января, в температура ночью будет около нуля градусов, а днем воздух будет прогреваться до +5. Все эти дни метеорологи обещают без существенных осадков. Дожди возможны 11 января.

https://ru.sputnik.md/20220104/prognoz-pogody-47722020.html

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2022

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, прогноз погоды